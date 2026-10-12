Entwicklung eines Edge-beschleunigten LLM‑Chatbots

Verbinden Sie die Edge-Anwendung mit dem Ollama-Endpoint und schützen Sie die Cache-Management‑API.

Installieren Sie die Spin‑CLI, Node.js und das aka-Plugin, bevor Sie fortfahren.

Installieren oder aktualisieren Sie das Akamai Functions-Plugin:

spin plugins update

spin plugins install aka

Die Anwendung verwendet zwei Bereitstellungsvariablen:

ollama_url verbindet die Anwendung mit der GPU‑gehosteten Ollama‑API.

verbindet die Anwendung mit der GPU‑gehosteten Ollama‑API. secret_sauce schützt den Endpoint, der zum Löschen des Antwort-Caches verwendet wird.

Generieren Sie einen starken Zufallswert für secret_sauce. Anfragen an den Cache-Management-Endpoint müssen diesen Wert über den HTTP‑Header X‑SecretSauce bereitstellen.

Geben Sie keine Token, Geheimnisse oder Anmeldedaten für den Produktionsendpoint in das Repository ein.