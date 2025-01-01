X
Akamai Cloud

Erstellen und Bereitstellen von edgenativen Anwendungen mit geringer Latenz auf der weltweit am weitesten verteilten Cloud-Computing-Plattform

Erstellen Sie ein Cloudkonto
Produkte ansehen

Mehr erfahren

Preisgestaltung

CPU, Transfer, Speicher und RAM in einem Pauschalpreis zusammengefasst.

Preise anzeigen

Supporterlebnis

Unser preisgekröntes Support-Team bietet Ihnen jederzeit fachkundige Beratung und Unterstützung.

Mehr zum Support

Entwicklerportal

Umfassende Leitfäden, Dokumentation und Endpoints.

Mehr zum Hub

Akamai wurde im IDC MarketScape: Worldwide Public Cloud IaaS 2025 zu einem der wichtigsten Anbieter ernannt

IDC MarketScape ernannte Akamai zu einem der wichtigsten Anbieter und hielt fest: „Der Wettbewerbsvorteil von Akamai ergibt sich aus den zuverlässigen CDN- und Sicherheitsservices des Unternehmens, die nahtlos in seine Cloud-Angebote integriert sind.“

Auszug herunterladen

Die Cloud der Zukunft, heute

Optimieren Sie Ihre Cloudinfrastruktur und verbessern Sie die Anwendungsperformance.

Reduzieren Sie Ihre Cloudrechnungen

Die Budgetierung für die Cloudinfrastruktur sollte einfach sein. Profitieren Sie von vorhersehbaren Pauschalpreisen mit geringen Übertragungskosten und einem kostenlosen Freibetrag für eingehenden Traffic.

Mehr zur Preisgestaltung

Implementieren Sie Anwendungen mit niedriger Latenz

Verbessern Sie die Performance Ihrer VMs, Container, Speicher und Datenbanken mit Unterstützung unserer qualifizierten Computing-Partner oder unserer beliebten Marketplace-Anwendungen.

Mehr zu niedrigen Latenzen

Skalieren Sie weltweit

Kontrollieren Sie, wo Daten verwaltet werden, und skalieren Sie, um die Nachfrage in Ihren Schlüsselmärkten zu erfüllen.

Mehr zu Skalierbarkeit

Echte Cloudportabilität

Wählen Sie die richtigen Technologien für Ihre verschiedenen Workloads. Machen Sie proprietäre Services überflüssig.

Mehr zu Portabilität

Entdecken Sie unsere Produkte

Nutzen Sie die weltweit am stärksten verteilte Plattform für Ihre Entwicklungen und Bereitstellungen.

Essential Compute

Computing-Tarife für Shared CPU, Dedicated CPU oder High Memory für die Anforderungen und das Budget Ihrer Anwendungen.

Produktdetails ansehen

App Platform

Mit automatisierter Infrastruktur können Sie in wenigen Minuten leistungsstarke cloudnative Anwendungen auf Kubernetes bereitstellen.

Produktdetails ansehen

GPU

Parallele Verarbeitungsworkloads wie maschinelles Lernen, wissenschaftliche Berechnungen und Videoverarbeitung.

Produktdetails ansehen

Linode Kubernetes Engine

Verwaltete K8s-Container-Orchestrierungs-Engine für containerisierte Workloads.

Produktdetails ansehen

Managed Databases

Vollständig verwalteter Datenbankservice für MySQL und PostgreSQL. Stellen Sie einen verwalteten Datenbank-Cluster in der Produktion bereit.

Produktdetails ansehen

Object Storage

Speichern Sie Ihre Daten für hohe Verfügbarkeit, Langlebigkeit oder Verteilung.

Produktdetails ansehen

