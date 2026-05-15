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Inklusion, Vielfalt und Engagement

Mit unserem Engagement für positive Veränderungen möchten wir die Welt neu gestalten

Stellenangebote

Warum wir es Inklusion, Vielfalt und Engagement nennen

Bei allem, was wir tun, haben wir eine Führungsrolle bei der Inklusion. Sie bildet die Grundlage unseres globalen Teams. Als einer unserer Kernwerte stärkt sie unsere vielfältigen Hintergründe, Stile und Perspektiven und stärkt unser Engagement für die Erreichung unserer Ziele. Bei Akamai wird jede Stimme gehört und jeder gehört dazu. Unsere Verschiedenheit und unsere gemeinsame Vision machen uns stärker und sorgen für eine bessere Anbindung an Kunden, Partner und Gemeinschaften.

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Inklusion und Vielfalt

Inklusion bedeutet für uns, einander zu respektieren, unsere Unterschiede zu schätzen und Wachstum zu fördern. Vielfalt fördert einzigartige Fähigkeiten und Hintergründe, damit wir uns gemeinsam globalen Herausforderungen stellen und sie lösen können.

Inklusive Personalsuche

Unsere Stellenbeschreibungen sind inklusiv und schließen Interviewpanels ein. Unsere Programme fördern MINT-Gruppen und sorgen dafür, dass sich Talente entfalten können.

Unternehmensverantwortung

Wir bemühen uns, im Einklang mit unseren Kernwerten Verantwortlichkeit, Gemeinschaft und Vertrauen zu handeln, um eine positive Wirkung zu erzielen.
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Gehaltsberichte

Wir führen regelmäßig Berichte über Lohnunterschiede sowie Analysen zur Lohngerechtigkeit unter unseren Mitarbeitern durch, die das Geschlecht auf globaler Ebene berücksichtigen und ethnische Zugehörigkeit sowie Geschlecht in den USA abdecken.

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Verfolgen Sie unsere Fortschritte

Akamai soll immer ein großartiger Arbeitsplatz bleiben, an dem unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt engagiert und motiviert sind. Wir demonstrieren unser Engagement, indem wir regelmäßig Einblicke in die Zusammensetzung unserer Belegschaft gewähren.

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Darstellung der Geschlechterverteilung weltweit

Engagement

Für uns geht es bei der Interaktion mit der Belegschaft darum, die Kreativität und Widerstandsfähigkeit aller unserer Mitarbeiter freizusetzen. Als Unternehmen, bei dem die Mitarbeiter an erster Stelle stehen, möchten wir der gesamten Belegschaft und unseren Stakeholdern ein besseres Erlebnis bieten.

Engagementprogramme

Mitarbeiterprogramme

Die Mitarbeiterprogramme von Akamai fördern das Engagement. Von lokal bis global fördern sie aktive Teilhabe – sie befähigen alle Mitarbeiter, zu persönlichem Wachstum, stärkeren Verbindungen und Engagement in der Gemeinschaft.

Mehr erfahren

Mitarbeiterressourcengruppen (ERGs)

Mitarbeiterressourcengruppen oder ERGs sind freiwillige, von Mitarbeitern geleitete Gruppen mit dem gemeinsamen Ziel, einen vernetzten Arbeitsplatz zu fördern. Alle Mitarbeiter sind herzlich eingeladen, ERGs beizutreten. Derzeit beherbergt Akamai acht globale ERGs, die insgesamt über 2.200 Mitglieder vertreten.

Kreis für asiatische und pazifische Inseln (APIC)

Feiert das Erbe der Bewohner asiatischer und pazifischer Inseln und fördert einen sicheren und integrativen Raum.

IndUS

Vereinigt Mitarbeiter aus Südasien und fördert die Einstellung, Assimilation und kulturelle Entwicklung.

In Reach logo

In Reach

Richtet sich an Mitarbeiter mit körperlichen Behinderungen und/oder psychischen Erkrankungen sowie deren Unterstützer.

Militärveteranen

Hebt die vielfältigen und wertvollen Beiträge von Veteranen und Militärfamilien hervor.

Akamai ERG Ohana logo

Ohana

Unterstützt die ethnisch vielfältigen Talente von Akamai mit schwarzen, hispanischen und lateinamerikanischen Hintergründen.

ERG Out at Akamai logo

Out@Akamai

Bietet Unterstützung, Ressourcen und einen sicheren Ort für LGBTQIA+-Mitarbeiter und deren Unterstützer.

Parents@akamai logo

Parents@Akamai

Unterstützt Mitarbeiter, die Angehörige pflegen, fördert das Karrierewachstum und stellt sich den Herausforderungen im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Akamai ERG Global Womens Forum

Women’s Forum

Fördert das Bewusstsein, teilt Herausforderungen, Ratschläge und Weiterbildung und fördert die Karriere von Frauen.

Auszeichnungen und Anerkennung für unsere Arbeit

Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen unser Engagement für unsere Mitarbeiter an. Diese Auszeichnungen inspirieren uns bei unseren Bemühungen, einen Arbeitsplatz aufzubauen, der die unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründe unserer tollen Mitarbeiter willkommen heißt und feiert.

  • Supporting Family Caregiving 2025
    U.S. News & World Report
  • Greatest Workplaces for Inclusion 2025
    Newsweek & Plant-A Insights Group
  • America’s Best Employers for Diversity 2025 Newsweek und Statista
  • Excellence in DE&I 2025
    RippleMatch
  • Best Workplaces for Women 2025
    Poland Great Places to Work
  • Employers for Diversity 2024
    Forbes America’s Best
  • Gender Equality Index 2023
    Bloomberg
  • Great Place to work in Diversity, Equity, Inclusion & Belonging 2023
    GPTW Indien

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Lokale ID&E-Berichte

Akamai setzt sich nachdrücklich für die Förderung eines inklusiven Arbeitsumfelds ein. Dies spiegelt sich in lokalen Initiativen wie länderspezifischen Entgeltanalysen wider, die Transparenz und kontinuierlichen Fortschritt vorantreiben.

Brasilien

Halbjährlich veröffentlichte Daten zur Lohngerechtigkeit in Brasilien.

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Irland

Jährlich gemeldete Daten zum geschlechtsspezifischen Verdienstunterschied in Irland.

Bericht lesen (Englisch)

Israel

Jährlich gemeldete Daten zum geschlechtsspezifischen Verdienstunterschied in Israel.

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