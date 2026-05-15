Bei allem, was wir tun, haben wir eine Führungsrolle bei der Inklusion. Sie bildet die Grundlage unseres globalen Teams. Als einer unserer Kernwerte stärkt sie unsere vielfältigen Hintergründe, Stile und Perspektiven und stärkt unser Engagement für die Erreichung unserer Ziele. Bei Akamai wird jede Stimme gehört und jeder gehört dazu. Unsere Verschiedenheit und unsere gemeinsame Vision machen uns stärker und sorgen für eine bessere Anbindung an Kunden, Partner und Gemeinschaften.