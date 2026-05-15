Inklusion und Vielfalt
Inklusion bedeutet für uns, einander zu respektieren, unsere Unterschiede zu schätzen und Wachstum zu fördern. Vielfalt fördert einzigartige Fähigkeiten und Hintergründe, damit wir uns gemeinsam globalen Herausforderungen stellen und sie lösen können.
Aus Sicht der Mitarbeiter: Was macht Akamai zu einem inklusiven und vielfältigen Ort?
Verfolgen Sie unsere Fortschritte
Akamai soll immer ein großartiger Arbeitsplatz bleiben, an dem unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt engagiert und motiviert sind. Wir demonstrieren unser Engagement, indem wir regelmäßig Einblicke in die Zusammensetzung unserer Belegschaft gewähren.
Engagement
Für uns geht es bei der Interaktion mit der Belegschaft darum, die Kreativität und Widerstandsfähigkeit aller unserer Mitarbeiter freizusetzen. Als Unternehmen, bei dem die Mitarbeiter an erster Stelle stehen, möchten wir der gesamten Belegschaft und unseren Stakeholdern ein besseres Erlebnis bieten.
Mitarbeiterressourcengruppen (ERGs)
Mitarbeiterressourcengruppen oder ERGs sind freiwillige, von Mitarbeitern geleitete Gruppen mit dem gemeinsamen Ziel, einen vernetzten Arbeitsplatz zu fördern. Alle Mitarbeiter sind herzlich eingeladen, ERGs beizutreten. Derzeit beherbergt Akamai acht globale ERGs, die insgesamt über 2.200 Mitglieder vertreten.
Auszeichnungen und Anerkennung für unsere Arbeit
Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen unser Engagement für unsere Mitarbeiter an. Diese Auszeichnungen inspirieren uns bei unseren Bemühungen, einen Arbeitsplatz aufzubauen, der die unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründe unserer tollen Mitarbeiter willkommen heißt und feiert.
- Supporting Family Caregiving 2025
U.S. News & World Report
- Greatest Workplaces for Inclusion 2025
Newsweek & Plant-A Insights Group
- America’s Best Employers for Diversity 2025 Newsweek und Statista
- Excellence in DE&I 2025
RippleMatch
- Best Workplaces for Women 2025
Poland Great Places to Work
- Employers for Diversity 2024
Forbes America’s Best
- Gender Equality Index 2023
Bloomberg
- Great Place to work in Diversity, Equity, Inclusion & Belonging 2023
GPTW Indien
Kontaktieren Sie uns, um Ihre Karriere voranzubringen
Lokale ID&E-Berichte
Akamai setzt sich nachdrücklich für die Förderung eines inklusiven Arbeitsumfelds ein. Dies spiegelt sich in lokalen Initiativen wie länderspezifischen Entgeltanalysen wider, die Transparenz und kontinuierlichen Fortschritt vorantreiben.