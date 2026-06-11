Ethik und Compliance

Der Verhaltenskodex von Akamai verkörpert unsere Grundwerte – Kundenfokus, One Akamai, Innovation, Dringlichkeit und Beharrlichkeit, Integrität und Vertrauen, Inklusion und soziales Engagement – und wir erwarten von jedem Mitarbeiter, Vorgesetzten, Auftragnehmer, Lieferanten und Partner, dass er diese Werte achtet und den Kodex, die Richtlinien von Akamai sowie die geltenden Gesetze und Vorschriften einhält.
Global Ethics & Compliance bei Akamai
Global Ethics & Compliance ist eine Unterabteilung der Rechtsabteilung, die interne Stakeholder berät und Verfahren überwacht, um sicherzustellen, dass Akamai seine Geschäftsziele und kontinuierliches Wachstum auf die richtige Weise verfolgt.
Unsere Verfahren sind in verschiedene Geschäftsprozesse im gesamten Unternehmen integriert, wobei der Schwerpunkt auf ethischem Verhalten, Bekämpfung von Korruption, Interessenkonflikten, Kartellrecht und Sanktionen liegt. Die Compliance mit anderen Anforderungen wie Informationssicherheit und Datenschutz wird von anderen Teams bei Akamai überwacht.
Aufbau einer Compliance-Kultur
Jeder Mitarbeiter von Akamai muss eine obligatorische jährliche Schulung zum Verhaltenskodex absolvieren und seine Verpflichtung zur Einhaltung unseres Kodex bestätigen. Global Ethics & Compliance stellt einen großen Umfang an zusätzlichen Live-Schulungen, Unterstützung und anderen Ressourcen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Bedenken anzusprechen.
Unsere Führungskräfte und Manager setzen sich konsequent für ethisches Geschäftsverhalten ein und stärken so die Compliance-Kultur von Akamai.
Rechenschaftspflicht
Global Ethics & Compliance führt interne und externe Bewertungen durch, um sicherzustellen, dass die Verfahren wirksam bleiben. Unsere Richtlinien und Verfahren werden regelmäßig aktualisiert, um aufkommende Probleme anzusprechen.
Außerdem führen wir unabhängige interne Untersuchungen durch und arbeiten mit der Personalabteilung von Akamai bei Bedarf an Korrektur- und Disziplinarmaßnahmen zusammen.
Transparenz
Der Chief Ethics & Compliance Officer von Akamai informiert den Prüfungsausschuss des Vorstands vierteljährlich.
Sich zu Wort melden
Mitarbeiter und Stakeholder von Akamai werden ermutigt, sich zu Wort zu melden, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Wir bieten eine unabhängig gehostete, rund um die Uhr online und telefonisch verfügbare Ethik-Hotline, und unsere Mitarbeiter haben zahlreiche Möglichkeiten, Bedenken zu äußern – über ihre Vorgesetzten, Human Resources Business Partner, unseren General Counsel und die Rechtsabteilung sowie unser internes Audit-Team.