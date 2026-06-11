Ethik und Compliance

Global Ethics & Compliance ist eine Unterabteilung der Rechtsabteilung, die interne Stakeholder berät und Verfahren überwacht, um sicherzustellen, dass Akamai seine Geschäftsziele und kontinuierliches Wachstum auf die richtige Weise verfolgt.



Unsere Verfahren sind in verschiedene Geschäftsprozesse im gesamten Unternehmen integriert, wobei der Schwerpunkt auf ethischem Verhalten, Bekämpfung von Korruption, Interessenkonflikten, Kartellrecht und Sanktionen liegt. Die Compliance mit anderen Anforderungen wie Informationssicherheit und Datenschutz wird von anderen Teams bei Akamai überwacht.