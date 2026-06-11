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Background

Ethik und Compliance

Akamai führt seine Geschäfte ethisch, ehrlich und in Übereinstimmung mit geltendem Recht. Damit tun wir nicht nur das Richtige, sondern tragen so auch entscheidend zu unserem zukünftigen Erfolg bei.

Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex von Akamai verkörpert unsere Grundwerte – Kundenfokus, One Akamai, Innovation, Dringlichkeit und Beharrlichkeit, Integrität und Vertrauen, Inklusion und soziales Engagement – und wir erwarten von jedem Mitarbeiter, Vorgesetzten, Auftragnehmer, Lieferanten und Partner, dass er diese Werte achtet und den Kodex, die Richtlinien von Akamai sowie die geltenden Gesetze und Vorschriften einhält.

Global Ethics & Compliance bei Akamai

Global Ethics & Compliance ist eine Unterabteilung der Rechtsabteilung, die interne Stakeholder berät und Verfahren überwacht, um sicherzustellen, dass Akamai seine Geschäftsziele und kontinuierliches Wachstum auf die richtige Weise verfolgt.

Unsere Verfahren sind in verschiedene Geschäftsprozesse im gesamten Unternehmen integriert, wobei der Schwerpunkt auf ethischem Verhalten, Bekämpfung von Korruption, Interessenkonflikten, Kartellrecht und Sanktionen liegt. Die Compliance mit anderen Anforderungen wie Informationssicherheit und Datenschutz wird von anderen Teams bei Akamai überwacht.

Aufbau einer Compliance-Kultur

Jeder Mitarbeiter von Akamai muss eine obligatorische jährliche Schulung zum Verhaltenskodex absolvieren und seine Verpflichtung zur Einhaltung unseres Kodex bestätigen. Global Ethics & Compliance stellt einen großen Umfang an zusätzlichen Live-Schulungen, Unterstützung und anderen Ressourcen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Bedenken anzusprechen.

Unsere Führungskräfte und Manager setzen sich konsequent für ethisches Geschäftsverhalten ein und stärken so die Compliance-Kultur von Akamai.

Rechenschaftspflicht

Global Ethics & Compliance führt interne und externe Bewertungen durch, um sicherzustellen, dass die Verfahren wirksam bleiben. Unsere Richtlinien und Verfahren werden regelmäßig aktualisiert, um aufkommende Probleme anzusprechen.

Außerdem führen wir unabhängige interne Untersuchungen durch und arbeiten mit der Personalabteilung von Akamai bei Bedarf an Korrektur- und Disziplinarmaßnahmen zusammen.

Transparenz

Der Chief Ethics & Compliance Officer von Akamai informiert den Prüfungsausschuss des Vorstands vierteljährlich.

Sich zu Wort melden

Mitarbeiter und Stakeholder von Akamai werden ermutigt, sich zu Wort zu melden, Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Wir bieten eine unabhängig gehostete, rund um die Uhr online und telefonisch verfügbare Ethik-Hotline, und unsere Mitarbeiter haben zahlreiche Möglichkeiten, Bedenken zu äußern – über ihre Vorgesetzten, Human Resources Business Partner, unseren General Counsel und die Rechtsabteilung sowie unser internes Audit-Team.

Ressourcen zu Ethik und Compliance

Ethik-Hotline

Über die unabhängig gehostete Ethik-Hotline von Akamai können Mitarbeiter und externe Parteien Bedenken anonym äußern. Sie steht online und telefonisch rund um die Uhr zur Verfügung.

Hotline anrufen

Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex von Akamai verkörpert unsere Grundwerte. Wir erwarten, dass alle Mitarbeiter, Vorgesetzten, Auftragnehmer und Partner unsere Grundwerte respektieren und diesen Kodex, die Richtlinien von Akamai sowie die geltenden Gesetze und Vorschriften befolgen.

Code lesen

Gegen Bestechung und Korruption

Die Antibestechungs- und Antikorruptionsrichtlinie von Akamai gewährleistet, dass unser Geschäftsverhalten dem Foreign Corrupt Practices Act, dem UK Bribery Act und anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung entspricht.

Richtlinie lesen

Erklärung zu moderner Sklaverei und Menschenhandel

Akamai tritt den schädlichen Auswirkungen von Sklaverei, Knechtschaft, Zwangsarbeit und Menschenhandel in Gesellschaften auf der ganzen Welt entgegen. Unsere Stellungnahme zu moderner Sklaverei und Menschenhandel beschreibt unsere Bemühungen, diese Risiken anzugehen.

Erklärung lesen