Dark background with blue code overlay

Auszeichnungen für Akamai

Anerkennungen durch Analysten

Forrester nennt Akamai als WAF-Leader

Akamai erhält überdurchschnittliches Kundenfeedback und erzielt die höchstmögliche Punktzahl in Bezug auf Vision, Roadmap, Preisflexibilität und Transparenzkriterien.

Bericht herunterladen

IDC MarketScape Public Cloud IaaS 2025

Akamai wurde im IDC MarketScape Public Cloud IaaS 2025 in die Kategorie „Major Players“ aufgenommen.

Mehr erfahren

IDC MarketScape: Worldwide Edge Delivery Services 2024

Akamai wurde im IDC MarketScape: Worldwide Edge Delivery Services zu einem Leader für Stärken in der globalen Abdeckung, Skalierung, Performance und Zuverlässigkeit von Akamai ernannt.

Mehr erfahren
Kuppingercole logo black

Leadership Compass for Fraud Reduction Intelligence Platforms 2023

Akamai wurde zum „Overall Leader“ sowie zu einem Leader in den Kategorien Markt und Produkt ernannt.

Mehr erfahren

KuppingerCole weist Akamai in vier Kategorien für API-Sicherheit und -Verwaltung als Leader aus

Sehen Sie, warum Akamai API Security in einem neuen Bericht als Leader in den Kategorien „Gesamt“, „Produkt“, „Innovation“ und „Markt“ ausgewiesen wurde.

Mehr erfahren

Akamai übertrifft andere WAAPs: Daten ansehen

SecureIQLab hat führende Cloud-WAAP-Lösungen (Web Application and API Protection) mit mehr als 1.360 reale Angriffen getestet. Im Vergleich mit AWS, Cloudflare und Microsoft konnte sich Akamai als Sieger behaupten.

Bericht herunterladen

Auszeichnungen durch Medien

Publisher’s Choice Award API Security 2024 logo

Publisher’s Choice Award API Security 2024

Akamai API Security gewinnt den Publisher’s Choice Award des Cyber Defense Magazine.

Mehr erfahren
Readers' Choice Awards 2020 Winner | Streaming Media Magazine

Streaming Media Readers’ Choice Awards 2020

Akamai Broadcast Operations Control Center (Analytics/Quality of Experience Platform) und Adaptive Media Player (Video Player Solution/SDK) gewinnen die Streaming Media Readers' Choice Awards.

Mehr erfahren
Readers' Choice Awards 2021 | Streaming Media Magazine

Streaming Media Readers’ Choice Awards 2021

Akamai Broadcast Operations Control Center gewinnt den Streaming Media Readers' Choice Award für seine Qualitätskontroll-Überwachungsplattform.

Mehr erfahren
2022 Readers' Choice Awards Streaming Media Magazine logo

Streaming Media Readers' Choice Award 2022

Akamai Broadcast Operations Control Center gewinnt den Streaming Media Readers' Choice Award für seine Qualitätskontroll-Überwachungsplattform.

Mehr erfahren
CSO logo

Die interessantesten Produkte auf der RSA Conference 2023

Akamai Brand Protector wurde in die CSO-Auswahl der interessantesten Lösungen auf der RSAC 2023 aufgenommen.

Mehr erfahren
CRN logo

Die 20 angesagtesten neuen Cybersicherheitslösungen bei der Black Hat 2023

Akamai API Security wurde in die 20 angesagtesten neuen Cybersicherheitslösungen auf der Black Hat 2023 aufgenommen.

Mehr erfahren
CRN logo

Die 20 angesagtesten Cybersicherheitslösungen auf der RSAC 2023

CRN hat Akamai Brand Protector unter den besten Produkten auf der RSAC 2023 aufgeführt.

Mehr erfahren

Auszeichnungen für das Unternehmen

JUST capital

Akamai wurde von JUST Capital zu einem der 100 gerechtesten Unternehmen gekürt

Just 100 spiegelt die Performance der größten börsennotierten Unternehmen in Amerika wider.

Mehr erfahren
Mass Technology Leadership Council

Tech Top 50 Preisträger für Unternehmenskultur 2020

Unternehmen, Menschen und Technologien, die für die besten und klügsten stehen.

Mehr erfahren
Washingtonian

Washingtonian Magazine erklärt Akamai zu einem der 50 besten Arbeitgeber

Akamai wurde unter anderem aufgrund seiner großzügigen Bezahlung und Vorsorgeleistungen, der interessanten und sinnvollen Arbeit und der hervorragenden Work-Life-Balance ausgewählt.

Mehr erfahren
Poland Great Place to Work 2023

Great Place to Work Polen 2023

Akamai Polen wurde bei den Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern als einer der fünf besten Arbeitgeber in Polen eingestuft.

Mehr erfahren
Spain Great Place to Work 2023

Great Place to Work Spanien 2023

Akamai wurde 2023 als „Great Place to Work“ in Spanien ausgewiesen.

Mehr erfahren
Forbes Best Employers in Poland 2023

Forbes Poland’s Best Employers 2023

Akamai wurde in die Rangliste „Best Employers 2023“ von Forbes Poland aufgenommen und erreichte unter den IT-Arbeitgebern den elften Platz.

Mehr erfahren
U.S. News & World Report logo

U.S. News Best Companies to Work For 2023–2024

Unter 349 Unternehmen aus 20 Branchen wurde Akamai von U.S. News zu einem der besten Arbeitgeber ernannt.

Mehr erfahren
National Academy of Television Arts & Sciences

Technology & Engineering Emmy® Award

Herausragende Ingenieursleistung bei der Arbeit an Netzwerken zur Inhaltsbereitstellung.

Mehr erfahren

The Boston Globe, Beste Arbeitgeber 2023

Akamai wurde vom Boston Globe auf Platz 6 der besten Arbeitgeber 2023 gesetzt.

Mehr erfahren

The Boston Globe, Beste Arbeitgeber 2024

Akamai wurde vom Boston Globe auf die Liste der besten Arbeitgeber 2024 gesetzt.

Mehr erfahren

Die vom Boston Globe gekürten 23 besten Arbeitgeber, die auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) setzen

Akamai wurde unter den 23 besten Arbeitgebern zum DEI-Champion gekürt.

Mehr erfahren