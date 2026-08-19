Der Bewerbungsprozess variiert nach Rolle und Region. In der Regel durchlaufen Praktikanten zwei bis drei Bewerbungsgespräche. Bei technischen Rollen müssen die Kandidaten normalerweise auch eine technische Bewertung absolvieren.
Starten Sie Ihre Karriere
Entdecken Sie die Emerging Talent-Programme von Akamai, in denen Studenten, Absolventen und Berufseinsteiger ab dem ersten Tag etwas bewirken können. Nehmen Sie im Rahmen eines Praktikums, einer Ausbildung oder eines Rotationsprogramms teil, um praktische Erfahrungen zu sammeln, Mentoring zu erhalten und Fähigkeiten zu entwickeln, die Ihre Karriere beschleunigen.
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Entdecken Sie die Emerging Talent-Programme von Akamai, in denen Studenten, Absolventen und Berufseinsteiger ab dem ersten Tag etwas bewirken können. Nehmen Sie im Rahmen eines Praktikums, einer Ausbildung oder eines Rotationsprogramms teil, um praktische Erfahrungen zu sammeln, Mentoring zu erhalten und Fähigkeiten zu entwickeln, die Ihre Karriere beschleunigen.
Gestalten Sie Ihre frühe Berufslaufbahn mit Akamai
Bringen Sie Ihre Fähigkeiten und Energie bei Akamai ein, und machen Sie einen Unterschied in einem globalen Technologieunternehmen. Am Ende Ihrer Arbeit haben Sie ein Netzwerk von gleichgesinnten Kollegen aufgebaut, auf das sich in Ihrer weiteren Laufbahn verlassen können.
Karrierestart und Berufsprogramme
Akamai bietet eine Vielzahl von globalen Programmen für Studenten, Absolventen und Berufseinsteiger an. Entdecken Sie verschiedenen Möglichkeiten, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und etwas zu bewirken.
Weltweite Studentenprogramme
Entdecken Sie Praktika und Berufseinstiegschancen für Universitätsstudenten in allen Regionen.
Weltweite Schulungsprogramme
Starten Sie Ihre Karriere mit unseren weltweiten Schulungsprogrammen für Absolventen, Arbeitssuchende, die berufliche neue Wege gehen möchten, und Rückkehrer in den Beruf.
Finanz-Rotationsprogramm
Starten Sie Ihre Finanzkarriere bei Akamai. Das Akamai Financial Development Program (AFDP) fördert junge Talente und bereitet sie auf künftige Führungsrollen im Finanzbereich des Unternehmens vor. Cambridge, MA – hybrid.
Sommerpraktikum
- 10 Wochen, von Ende Mai bis Mitte August
- Offen für angehende Absolventen
- Gruppe von vier Personen
- Bereitstellung eines Mentors und Buddys ab Tag 1
- Bevorzugter Einstieg in das Vollzeit-Rotationsprogramm
Vollzeitprogramm
- Drei Jahre, aufgeteilt in drei einjährige Rotationen, beginnend im Juli
- Rotationen umfassen die gesamte Finanzorganisation: Finanzplanung und -analyse (FP&A), Produktfinanzierung, Preisanalysen, Vertriebsfinanzierung, Deal Desk, Provisionen usw.
- Neue Gruppe von drei Analysten in jedem Jahr
- Persönliche Gespräche mit engagierten Koordinatoren, Managern und Mentoren
- Möglicher Aufstieg in eine feste Position im Finanzteam, die am besten zu Ihnen passt
Wen wir suchen
- Neugierige, analytisch denkende Menschen, die gerne im Team arbeiten, Verantwortung übernehmen und das Programm als den Beginn einer langen Finanzkarriere sehen
- Bevorzugte Studienfächer: Finanzwesen, Wirtschaft, Mathematik, Betriebswirtschaft usw. Bewerber müssen bereits über eine Arbeitserlaubnis für die USA verfügen; AFDP sponsert keine Visa.
Ehemalige Absolventen haben in den Akamai-Finanzteams Führungspositionen als Senior Analyst, Manager oder Leitung übernommen.
Unsere Teams
Finden Sie bei Akamai unter vielen dynamischen Teams das Team, das am besten zu Ihnen passt. Wir bieten Ihnen Möglichkeiten für eine breite Palette von Fachgebieten. Ob von Finanzen bis zum Vertrieb oder von der Sicherheitsforschung bis zum Software Engineering – bei uns können Sie Ihre Fähigkeiten ausbauen.
Erfahren Sie mehr von unseren Berufseinsteigern
Partnerschaften
Akamai arbeitet mit angesehenen Partnern zusammen und bietet Berufseinstiegschancen, die unterschiedliche Talente und Perspektiven einbeziehen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Im Allgemeinen kann das Unternehmen internationale Studenten mit einer Arbeitserlaubnis in dem Land, für das sie sich bewerben und in dem Sie leben, einstellen. Es gibt jedoch Ausnahmen, die von einem Recruiter bestätigt werden müssen.
Ja, alle unsere Praktika sind bezahlt. Wir möchten unsere Praktikanten fair für ihre Beiträge entlohnen und ihnen wertvolle Erfahrungen aus der Praxis vermitteln.
Akamai bietet verschiedene Programme für Studenten und Absolventen an. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung:
- Praktikum: Eignet sich am besten für Studenten, die ihre erste Berufserfahrung im Zusammenhang mit ihrem Studium suchen.
- Dual: Eignet sich am besten für Studenten, die langfristig theoretisches Wissen mit praktischer Berufserfahrung verbinden möchten.
- Ausbildung: Eignet für Absolventen und Berufseinsteiger, die strukturierte Ausbildungsprogramme suchen, bei denen das Lernen am Arbeitsplatz mit praktischer Erfahrung kombiniert wird.
- Rotationsprogramme: Eignet sich perfekt für Absolventen oder Berufseinsteiger, die mehr über verschiedene Abteilungen oder Rollen im Unternehmen erfahren möchten.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Berufseinstieg und Berufsprogramme.
Praktikanten nehmen bei Akamai an vielen verschiedenen Veranstaltungen teil. Dazu gehören Q&A-Sitzungen mit Führungskräften von Akamai, Workshops zur beruflichen Weiterbildung und natürlich Veranstaltungen, auf denen sie ihre Kollegen kennenlernen können!