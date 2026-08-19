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Berufseinstieg

Dann sind Sie hier genau richtig. Nehmen Sie an unseren Emerging Talent-Programmen teil, um gleich durchzustarten.

Stellenangebote

Starten Sie Ihre Karriere

Entdecken Sie die Emerging Talent-Programme von Akamai, in denen Studenten, Absolventen und Berufseinsteiger ab dem ersten Tag etwas bewirken können. Nehmen Sie im Rahmen eines Praktikums, einer Ausbildung oder eines Rotationsprogramms teil, um praktische Erfahrungen zu sammeln, Mentoring zu erhalten und Fähigkeiten zu entwickeln, die Ihre Karriere beschleunigen.

Video ansehen (02:11)

Starten Sie Ihre Karriere

Entdecken Sie die Emerging Talent-Programme von Akamai, in denen Studenten, Absolventen und Berufseinsteiger ab dem ersten Tag etwas bewirken können. Nehmen Sie im Rahmen eines Praktikums, einer Ausbildung oder eines Rotationsprogramms teil, um praktische Erfahrungen zu sammeln, Mentoring zu erhalten und Fähigkeiten zu entwickeln, die Ihre Karriere beschleunigen.

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Gestalten Sie Ihre frühe Berufslaufbahn mit Akamai

Bringen Sie Ihre Fähigkeiten und Energie bei Akamai ein, und machen Sie einen Unterschied in einem globalen Technologieunternehmen. Am Ende Ihrer Arbeit haben Sie ein Netzwerk von gleichgesinnten Kollegen aufgebaut, auf das sich in Ihrer weiteren Laufbahn verlassen können.

Mentoring und Vernetzen

Erhalten Sie die professionelle Unterstützung eines eigenen Mentors. Arbeiten Sie mit einem weltweiten Team von Programmteilnehmern zusammen.

Projekte und Beitrag

Leisten Sie einen Beitrag, indem Sie innovative Lösungen für aktuelle Geschäftsinitiativen entwickeln.

Soziale Verantwortung

Erweitern Sie Ihre Perspektive, indem Sie Teil eines außergewöhnlichen und sozial verantwortlichen Teams werden.

Flexibilität

Arbeiten Sie auf eine Weise, mit der Sie zurechtkommen. Die meisten Mitarbeiter können wählen, wo sie arbeiten: im Büro, zu Hause oder alternierend.

Karrierestart und Berufsprogramme

Akamai bietet eine Vielzahl von globalen Programmen für Studenten, Absolventen und Berufseinsteiger an. Entdecken Sie verschiedenen Möglichkeiten, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und etwas zu bewirken.

Weltweite Studentenprogramme

Entdecken Sie Praktika und Berufseinstiegschancen für Universitätsstudenten in allen Regionen.

Nord-/Südamerika

Erfahren Sie mehr über unsere Programme in Nord- und Südamerika.

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EMEA

Erfahren Sie mehr über unsere Programme in EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika).

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APJ

Erfahren Sie mehr über unsere Programme in der Region Asien-Pazifik.

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Weltweite Schulungsprogramme

Starten Sie Ihre Karriere mit unseren weltweiten Schulungsprogrammen für Absolventen, Arbeitssuchende, die berufliche neue Wege gehen möchten, und Rückkehrer in den Beruf.

Ausbildung

Absolventen und diejenigen, die einen neuen Karriereweg einschlagen möchten, erhalten bei Akamai offizielle Lern- und Unterstützungsangebote.

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Ausbildung für Militärangehörige

Akamai unterstützt mit seinen Ausbildungsplätzen Militärangehörige.

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Programme zur Rückkehr in den Beruf

Kandidaten, die aus einer Karrierepause zurückkehren, finden bei Akamai umfassende Unterstützung und neue Lernmöglichkeiten.

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Finanz-Rotationsprogramm

Starten Sie Ihre Finanzkarriere bei Akamai. Das Akamai Financial Development Program (AFDP) fördert junge Talente und bereitet sie auf künftige Führungsrollen im Finanzbereich des Unternehmens vor. Cambridge, MA – hybrid.

Sommerpraktikum

  • 10 Wochen, von Ende Mai bis Mitte August
  • Offen für angehende Absolventen
  • Gruppe von vier Personen
  • Bereitstellung eines Mentors und Buddys ab Tag 1
  • Bevorzugter Einstieg in das Vollzeit-Rotationsprogramm

Vollzeitprogramm

  • Drei Jahre, aufgeteilt in drei einjährige Rotationen, beginnend im Juli
  • Rotationen umfassen die gesamte Finanzorganisation: Finanzplanung und -analyse (FP&A), Produktfinanzierung, Preisanalysen, Vertriebsfinanzierung, Deal Desk, Provisionen usw.
  • Neue Gruppe von drei Analysten in jedem Jahr
  • Persönliche Gespräche mit engagierten Koordinatoren, Managern und Mentoren
  • Möglicher Aufstieg in eine feste Position im Finanzteam, die am besten zu Ihnen passt

Wen wir suchen

  • Neugierige, analytisch denkende Menschen, die gerne im Team arbeiten, Verantwortung übernehmen und das Programm als den Beginn einer langen Finanzkarriere sehen
  • Bevorzugte Studienfächer: Finanzwesen, Wirtschaft, Mathematik, Betriebswirtschaft usw. Bewerber müssen bereits über eine Arbeitserlaubnis für die USA verfügen; AFDP sponsert keine Visa.

Ehemalige Absolventen haben in den Akamai-Finanzteams Führungspositionen als Senior Analyst, Manager oder Leitung übernommen.

Programmdetails anzeigen

Unsere Teams

Finden Sie bei Akamai unter vielen dynamischen Teams das Team, das am besten zu Ihnen passt. Wir bieten Ihnen Möglichkeiten für eine breite Palette von Fachgebieten. Ob von Finanzen bis zum Vertrieb oder von der Sicherheitsforschung bis zum Software Engineering – bei uns können Sie Ihre Fähigkeiten ausbauen.

Sicherheit

Unsere Security Technology Group (STG) schützt das digitale Leben mit erstklassigen Cloud Security Solutions.

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Cloud

Unsere Cloud Technology Group (CTG) ermöglicht es unseren Kunden, leistungsstarke, verteilte Anwendungen über eine einfache, skalierbare Cloudplattform zu erstellen.

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Marketing und Vertrieb

Unsere Abteilungen für Marketing und Vertrieb fördern unsere Marke und stellen unseren Kunden führende digitale Lösungen bereit.

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Dienste

Unsere Serviceabteilung setzt alles daran, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.

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Allgemeine Funktionen

Zu unseren allgemeinen Funktionen gehören Teams für Human Resources, Finanz- und Rechtswesen, IT und internen Support.

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Erfahren Sie mehr von unseren Berufseinsteigern

Wiktoria Martynska headshot

Wiktoria Martynska, Praktikantin im Bereich Platform Operations

„Akamai ist sehr mitarbeiterorientiert und bietet zahlreiche Möglichkeiten, neue Fähigkeiten zu entwickeln und Spaß bei der Arbeit zu haben.“

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Sumukh Kowndinya headshot

Sumukh Kowndinya, Praktikant im Bereich Cloud Platform Infrastructure

„Dieses Praktikum ist die beste Lernerfahrung meines Lebens.“

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Shiqi Cheng headshot

Shiqi Cheng, Praktikantin im Bereich Software Engineering

„An Akamai gefällt mir am besten, wie flexibel und freundlich die Community ist.“

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Partnerschaften

Akamai arbeitet mit angesehenen Partnern zusammen und bietet Berufseinstiegschancen, die unterschiedliche Talente und Perspektiven einbeziehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Der Bewerbungsprozess variiert nach Rolle und Region. In der Regel durchlaufen Praktikanten zwei bis drei Bewerbungsgespräche. Bei technischen Rollen müssen die Kandidaten normalerweise auch eine technische Bewertung absolvieren.

Im Allgemeinen kann das Unternehmen internationale Studenten mit einer Arbeitserlaubnis in dem Land, für das sie sich bewerben und in dem Sie leben, einstellen. Es gibt jedoch Ausnahmen, die von einem Recruiter bestätigt werden müssen.

Ja, alle unsere Praktika sind bezahlt. Wir möchten unsere Praktikanten fair für ihre Beiträge entlohnen und ihnen wertvolle Erfahrungen aus der Praxis vermitteln.

Akamai bietet verschiedene Programme für Studenten und Absolventen an. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung:

  • Praktikum: Eignet sich am besten für Studenten, die ihre erste Berufserfahrung im Zusammenhang mit ihrem Studium suchen.
  • Dual: Eignet sich am besten für Studenten, die langfristig theoretisches Wissen mit praktischer Berufserfahrung verbinden möchten.
  • Ausbildung: Eignet für Absolventen und Berufseinsteiger, die strukturierte Ausbildungsprogramme suchen, bei denen das Lernen am Arbeitsplatz mit praktischer Erfahrung kombiniert wird.
  • Rotationsprogramme: Eignet sich perfekt für Absolventen oder Berufseinsteiger, die mehr über verschiedene Abteilungen oder Rollen im Unternehmen erfahren möchten.

Weitere Informationen finden Sie im Bereich Berufseinstieg und Berufsprogramme.

Praktikanten nehmen bei Akamai an vielen verschiedenen Veranstaltungen teil. Dazu gehören Q&A-Sitzungen mit Führungskräften von Akamai, Workshops zur beruflichen Weiterbildung und natürlich Veranstaltungen, auf denen sie ihre Kollegen kennenlernen können!

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Karriere voranzubringen

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