Medienressourcen

Das Akamai-Logo steht für unsere Marke. Das Logo besteht aus zwei Grundelementen: dem blauen wellenartigen Symbol und dem Wort „Akamai“ (auch als Wortmarke bekannt). Es handelt sich um eine rechtlich geschützte Marke von Akamai Technologies, Inc. Der Anteil und die Anordnung des Wellensymbols und der Wortmarke wurden speziell festgelegt und sollten genau wie angegeben verwendet werden. Die Wortmarke darf nicht ohne das Wellensymbol erscheinen. Lesen Sie unseren Markenführer für weitere Informationen.

Wenn Sie ein nicht der Presse zugehöriger Dritter (z. B. ein Anbieter, Kunde oder Partner) sind, der die Erlaubnis zur Verwendung des Akamai-Logos, der Marken oder anderer Markenfunktionen anfragt, folgen Sie bitte dem Prozess zum Anfragen von Markenberechtigungen.