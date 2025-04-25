X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Akamai testen
Support bei Angriffen
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Dark background with blue code overlay

Medienressourcen

Akamai-Logo

Das Akamai-Logo steht für unsere Marke. Das Logo besteht aus zwei Grundelementen: dem blauen wellenartigen Symbol und dem Wort „Akamai“ (auch als Wortmarke bekannt). Es handelt sich um eine rechtlich geschützte Marke von Akamai Technologies, Inc. Der Anteil und die Anordnung des Wellensymbols und der Wortmarke wurden speziell festgelegt und sollten genau wie angegeben verwendet werden. Die Wortmarke darf nicht ohne das Wellensymbol erscheinen. Lesen Sie unseren Markenführer für weitere Informationen.

Wenn Sie ein nicht der Presse zugehöriger Dritter (z. B. ein Anbieter, Kunde oder Partner) sind, der die Erlaubnis zur Verwendung des Akamai-Logos, der Marken oder anderer Markenfunktionen anfragt, folgen Sie bitte dem Prozess zum Anfragen von Markenberechtigungen.

Logo herunterladen
Markenleitfaden herunterladen

Porträtfotos unserer Führungskräfte

Akamai executive team

Führungsteam

Biografie-Seiten anzeigen und herunterladen
Board room chairs

Vorstand

Biografie-Seiten anzeigen und herunterladen

Videos

Woman with Bow and Arrow

Warum Akamai? Die Stärke der Plattform

Jetzt herunterladen
Experience the edge

Informationen über Akamai: Erleben Sie die Edge

Jetzt herunterladen
Akamai Network Operations Command Center

Network Operations Command Center

Jetzt herunterladen
Ari Weil inside Akamai's Network Operations Command Center

Network Operations Command Center – Rundgang

Jetzt herunterladen
Arial view of the top of the Akamai headquarters building in Cambridge, MA

Hauptsitz von Akamai

Jetzt herunterladen
Looping Akamai Logo Animation

Logo-Animation, Schleife

Jetzt herunterladen

Unternehmensbilder

Inside Akamai's Network Operations Command Center

Network Operations Command Center

Jetzt herunterladen
Akamai Web Application Attacks Globe Data Visualization

Globus-Bilder

Jetzt herunterladen
Akamai headquarters

Hauptsitz von Akamai

Jetzt herunterladen
Akamai Co-Founder Danny Lewin

Akamai-Mitbegründer Danny Lewin

Jetzt herunterladen

Umwelt, Soziales und Governance (ESG)

Die Unternehmensführung von Akamai legt größten Wert darauf, so zu arbeiten, dass es unsere Grundwerte – Vertrauen und Integrität, Inklusion und Respekt – widerspiegelt.

Mehr erfahren

Visualisierungen von Internetdaten

Entdecken Sie Akamai Internet Station – Ihre Adresse für globalen Netzwerktraffic und Sicherheitsdaten von der weltweit größten Edge-Plattform.

Jetzt ansehen

Investor Relations

Akamai unternimmt große Schritte, um unser Portfolio an Lösungen für Cybersicherheit, Edge-Computing und Content Delivery zu erweitern.

Mehr erfahren

Folgen Sie uns in sozialen Netzwerken

Folgen Sie Akamai auf Ihren bevorzugten sozialen Kanälen, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Power für das digitale Leben bieten.

LinkedIn Facebook X (ehemals Twitter) YouTube