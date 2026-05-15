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Über uns

Wir machen das Leben für Milliarden von Menschen besser, Billionen Mal am Tag

Jeden Tag treten Milliarden von Menschen mit ihren Lieblingsmarken in Kontakt, um online einzukaufen, Spiele zu spielen, Ideen auszutauschen, Geld zu verwalten und vieles mehr. Sie wissen es vielleicht nicht, aber Akamai unterstützt und schützt das digitale Leben.

Seit über 25 Jahren löst Akamai die größten Herausforderungen des Internets. Wir arbeiten auf unsere Vision einer sichereren und vernetzteren Welt hin.

Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bietet ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um kritische Daten und Anwendungen an jedem Touchpoint zu schützen. Unsere Cloud-Computing-Lösungen bieten als Full-Stack-Gesamtpaket überragende Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. 

Branchenübergreifend vertrauen globale Unternehmen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.

Erfahren Sie, wie wir Power und Sicherheit für das digitale Leben bieten

Stats Module Background

Akamai auf einen Blick

  • 4,21 Milliarden US-Dollar

    Jahresumsatz 2025

  • > 11.400

    Mitarbeiter weltweit

  • > 700

    Städte werden von Akamai Connected Cloud abgedeckt

Das Führungsteam von Akamai

Akamai Executive team

Führungsteam

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Coworking

Jobmöglichkeiten warten auf Sie

Wir bei Akamai glauben, dass Probleme durch Neugier und Zusammenarbeit gelöst werden. Geschäftsaktivitäten mit Respekt gegenüber allen Menschen. Vielfalt von Gedanken, Erlebnissen und Talenten. Jede Person dazu befähigen, einen Beitrag zu leisten und ihr Bestes zu geben. Seien Sie dabei, und bringen Sie Ihre größten Ideen mit – wir sind bereit.

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Diversity and inclusion

Inklusion, Vielfalt und Engagement

„Inklusion, Vielfalt und Engagement“ umfasst Geschlechterverteilung, Lohngerechtigkeit, ethnische Vielfalt, ethnische Gleichberechtigung, Schulungen zu Vielfalt und Inklusion, bewusstes Geben, lokale Bemühungen, Mitarbeiterressourcengruppen und unsere Reaktion auf COVID‑19.

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Wind farm

Akamai und Nachhaltigkeit

Akamai setzt sich für wirksame Umweltveränderungen ein. Erfahren Sie, wie wir an den Orten investieren, an denen wir arbeiten, wirken und leben.

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Pride is me

Menschenrechte

Akamai ist davon überzeugt, dass das Internet sein Potential nur im Einklang mit den Menschenrechten entfalten kann, die eine wesentliche gesellschaftliche Grundlage unserer Arbeit darstellen.

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Wie können wir Ihre digitalen Erlebnisse unterstützen und schützen?

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