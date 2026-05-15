Jeden Tag treten Milliarden von Menschen mit ihren Lieblingsmarken in Kontakt, um online einzukaufen, Spiele zu spielen, Ideen auszutauschen, Geld zu verwalten und vieles mehr. Sie wissen es vielleicht nicht, aber Akamai unterstützt und schützt das digitale Leben.

Seit über 25 Jahren löst Akamai die größten Herausforderungen des Internets. Wir arbeiten auf unsere Vision einer sichereren und vernetzteren Welt hin.

Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bietet ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um kritische Daten und Anwendungen an jedem Touchpoint zu schützen. Unsere Cloud-Computing-Lösungen bieten als Full-Stack-Gesamtpaket überragende Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform.

Branchenübergreifend vertrauen globale Unternehmen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.