Der Akamai App & API Protector ist eine ganzheitliche WAAP-Lösung (Web Application and API Protection), die intelligenten End-to-End-Schutz vor einer Vielzahl von Multi-Vektor-Angriffen bietet. Mit automatischer API-Discovery, adaptiven Erkennungen, integrierter Bot-Abwehr und kontinuierlicher Selbstoptimierung schützt die WAAP-Lösung von Akamai Websites, Apps, APIs und Infrastruktur vor den gefährlichsten Cyberangriffen.

Herausforderungen beim Schutz von Webanwendungen und APIs

Webanwendungen entwickeln sich ständig weiter und werden immer komplexer, was Unternehmen vor neue Herausforderungen bei der Anwendungssicherheit stellt. Moderne Webanwendungen und Microservices verlassen sich zunehmend auf APIs für fast jede Interaktion und erweitern die Angriffsfläche mit neuen potenziellen Einstiegspunkten für Hacker. Die Anzahl der bekannten Softwareschwachstellen liegt jetzt bei über 180.000 und jedes Jahr werden Tausende neuer Sicherheitslücken entdeckt.

Da die Angriffsfläche von Anwendungen immer größer wird, reagieren Cyberkriminelle mit zunehmend ausgeklügelten Multi-Vektor-Angriffen. Sie können häufig mithilfe von automatisierten Bots, Botnets und Schwachstellenscannern erfolgreich in IT‑Umgebungen eindringen und Nutzerkonten übernehmen, um Daten zu stehlen, Gelder an betrügerische Konten zu übertragen, Geschäftsabläufe zu stören und lähmende Cyberangriffe zu starten.

Als Reaktion darauf haben Sicherheitsteams Webanwendungen und API-Schutzlösungen eingeführt, um diese DDoS- und API-basierten Angriffe zu mindern. Viele dieser Technologien basieren jedoch auf herkömmlichen Web Application Firewalls (WAFs), die ständig angepasst werden müssen, wenn Anwendungen sich ändern, Bedrohungen sich weiterentwickeln oder Updates verfügbar werden. Die manuelle Optimierung erfordert viel Zeit und Mühe von erfahrenen Bedienern, was diese WAF‑Lösungen oft im Grunde unskalierbar macht. Daher können die Sicherheitskontrollen und -richtlinien von WAFs schnell veraltet sein, was zu einer Flut von Warnungen führt, die Sicherheitsteams überfordern und es unmöglich machen, Fehlalarme (False Positives) von tatsächlichen Angriffen zu unterscheiden. So treten bei Sicherheitsteams schnell Ermüdungserscheinungen auf und sie sind nicht mehr in der Lage, Regeln effektiv abzustimmen. In dieser Situation setzen viele Teams den Schutz lieber außer Kraft, um Geschäftsunterbrechungen oder eine Beeinträchtigung der Nutzer zu vermeiden.

In einer solchen Umgebung erfordert die Verwaltung von Webanwendungen und des API-Schutzes leistungsfähigere Funktionen und automatisierte Lösungen, die die Sicherheit steigern und gleichzeitig Verwaltungsaufgaben minimieren können. Und genau hier kann Ihnen die WAAP-Technologie von Akamai helfen.