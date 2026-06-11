Das EU-Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA)

Diese Seite enthält relevante Informationen zur Verordnung (EU) Nr. 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG („Gesetz über digitale Dienste“, „Digital Services Act“ oder „DSA“).

DSA-Ansprechpartner bei AKAMAI

Gemäß Artikel 11 und 12 des DSA können die Behörden der Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission, das Europäische Gremium für digitale Dienste und die Empfänger des Dienstes allgemeine Mitteilungen an die von Akamai benannte Kontaktstelle unter DSA-compliance@akamai.com übermitteln.

Für Behörden: Wir ermutigen die Behörden der Mitgliedstaaten, die Europäische Kommission und das Europäische Gremium für digitale Dienste, Aufträge gemäß Artikel 9 und 10 des DSA mithilfe dieses speziellen FORMULARS für Behörden einzureichen.

Dieses Formular ist ausschließlich für Behörden bestimmt. Einreichungen von Nutzern oder anderen Entitäten über dieses Formular werden nicht bearbeitet.

Jegliche Kommunikation sollte auf Englisch erfolgen.

Für Nutzer/Empfänger des Dienstes: Wenn Sie eine natürliche oder juristische Person sind und Inhalte melden möchten, die Ihrer Meinung nach in der EU illegal sind, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

Melden von unzulässigen Inhalten

Wenn Sie einen Missbrauch oder Inhalte melden möchten, die Ihrer Meinung nach in der EU illegal sind, empfehlen wir dringend, Ihre Beschwerde direkt an den verantwortlichen Herausgeber zu richten. Bitte beachten Sie, dass Akamai die von unseren Kunden verfassten Inhalte weder prüft noch verwaltet oder anderweitig kontrolliert, wenn Akamai Dienste anbietet. Wenn Akamai auf Nachfrage bestimmte Inhalte löscht, ist dadurch nicht gewährleistet , dass weitere Inhalte des verantwortlichen Herausgebers gesperrt werden.

Um einen Missbrauch gemäß DSA einzureichen oder zu melden, füllen Sie bitte dieses FORMULAR aus

Nutzungsrichtlinie

Diese Nutzungsbedingungen legen fest, wie die Produkte und Dienstleistungen von Akamai angemessen zu nutzen sind. Alle Nutzer des Akamai-Netzwerks sowie unserer Produkte und Dienste müssen die Nutzungsrichtlinie vor der Nutzung lesen.

Akamai-Transparenzbericht

In Übereinstimmung mit Artikel 15 des DSA erfüllt Akamai seine Verpflichtungen zur Veröffentlichung eines jährlichen Transparenzberichts.

Die neueste Version des Akamai-Transparenzberichts für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 ist hier verfügbar.

Die neueste Version des Akamai-Transparenzberichts für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2025 ist hier verfügbar.

Die neueste Version des Akamai-Transparenzberichts für den Zeitraum vom 17. Februar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 ist hier verfügbar.