Regeln und Bedingungen für die Einlösung von Werbeaktionen

Für Aktionscodes gelten die folgenden Beschränkungen:
- Jedes einzelne Unternehmen kann einen Aktionscode einlösen.
- Wenn Sie oder Ihr Unternehmen in der Vergangenheit einen Aktionscode eingelöst haben, können Sie keinen weiteren einlösen.
- Aktionscodes sind nicht übertragbar. Die Übertragung eines Aktionscodes führt zur Kündigung des Kontos.
- Aktionscodes laufen nach einem Jahr ab.
- Aktionscodes gelten nicht für Marketplace-Produkte oder Drittanbieter-Dienste, die von Akamai angeboten werden.
- Gutschriftsbeträge sind nicht standardmäßig und werden nach alleinigem Ermessen des Akamai-Vertriebsteams gewährt.