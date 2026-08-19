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Background

Regeln und Bedingungen für die Einlösung von Werbeaktionen

Für Aktionscodes gelten die folgenden Beschränkungen:

  • Jedes einzelne Unternehmen kann einen Aktionscode einlösen.
  • Wenn Sie oder Ihr Unternehmen in der Vergangenheit einen Aktionscode eingelöst haben, können Sie keinen weiteren einlösen.
  • Aktionscodes sind nicht übertragbar. Die Übertragung eines Aktionscodes führt zur Kündigung des Kontos.
  • Aktionscodes laufen nach einem Jahr ab.
  • Aktionscodes gelten nicht für Marketplace-Produkte oder Drittanbieter-Dienste, die von Akamai angeboten werden.
  • Gutschriftsbeträge sind nicht standardmäßig und werden nach alleinigem Ermessen des Akamai-Vertriebsteams gewährt.