Produkte
Sicherheit
API Security
Erkennen und überwachen Sie das API-Verhalten, um auf Bedrohungen und Missbrauch zu reagieren
App & API Protector
Schützen Sie Webanwendungen und APIs vor DDoS, Bots und Top-10-Exploits laut OWASP
Firewall for AI
KI-Sicherheit für große Sprachmodelle (LLMs) und moderne Apps in hybriden Umgebungen
Client-Side Protection & Compliance
Unterstützung der PCI-Compliance und Schutz vor clientseitigen Angriffen
Akamai Guardicore Platform
Eine Zero-Trust-Plattform für Abdeckung, umfassende Transparenz und detaillierte Kontrolle.
Akamai Guardicore Segmentation
Granulare, flexible Segmentierung zur Minimierung der Risiken in Ihrem Netzwerk
Secure Internet Access
Proaktiver Schutz vor Zero-Day-Malware und -Phishing
Akamai Hunt
Stoppen Sie auch getarnte Bedrohungen mit proaktiver Bedrohungssuche
Enterprise Application Access
Granularer Anwendungszugriff basierend auf Identität und Kontext
Akamai MFA
Verstärken Sie Ihre Maßnahmen gegen Übernahmen von Mitarbeiterkonten und schützen Sie Ihre Systeme mit Phishing-sicherer MFA
Account Protector
Vermeiden Sie Kontomissbrauch und bauen Sie Ihr digitales Geschäft aus
Content Protector
Stoppen Sie Scraper, schützen Sie geistiges Eigentum und steigern Sie Ihre Konversionen
Brand Protector
Erkennen Sie betrügerische Darstellungen Ihrer Marke und gehen Sie dagegen vor
Bot Manager
Begrüßen Sie die erwünschten Bots und wehren Sie die unerwünschten ab
Edge DNS
Externe autoritative Lösung für Ihre DNS-Infrastruktur
Prolexic
Schützen Sie Ihre Infrastruktur vor „Distributed Denial-of-Service“-Angriffen
IP Accelerator
Steigern Sie die Netzwerkperformance und -sicherheit für IP-basierte Anwendungen
DNS Posture Management
Stärken Sie die DNS-Sicherheit mit Transparenz, Einblicken und Problembehebung.
Cloud Computing
Computing
Erstellen, veröffentlichen und skalieren Sie schneller mit VMs und Tools für jede Workload
Netzwerk
Sichern Sie Ihr Netzwerk, verteilen Sie den Traffic und kontrollieren Sie Ihre Infrastruktur
Container
Effiziente Koordinierung containerisierter Anwendungen
Speicher
Stellen Sie zuverlässigen, leicht zugänglichen Speicher und Management bereit
Datenbanken
Einfache Skalierung dank einfacher und zuverlässiger verwalteter Datenbanken
Inhaltsbereitstellung
Ion
Verbessern Sie die Performance und Zuverlässigkeit Ihrer Website mit der nötigen Skalierung
API Acceleration
Verbessern Sie die Performance und Zuverlässigkeit Ihrer APIs mit der nötigen Skalierung
Adaptive Media Delivery
Hochwertige Videobereitstellung für jeden Bildschirm an ein globales Publikum
Download Delivery
Stellen Sie große Dateidownloads fehlerfrei bereit – jederzeit und weltweit
EdgeWorkers
Führen Sie nutzerdefiniertes JavaScript an der Edge in der Nähe von Nutzern aus, um das Nutzererlebnis zu optimieren
EdgeKV
Verteilte Schlüsselwertspeicherdatenbank an der Edge
Image & Video Manager
Automatische Optimierung von Bildern und Videos für jeden Nutzer und auf jedem Gerät
Cloudlets
Vordefinierte Anwendungen, die an der Edge für bestimmte Geschäftsanforderungen ausgeführt werden
Cloud Wrapper
Bessere Ursprungsentlastung mithilfe einer effizienten Caching-Ebene
Global Traffic Management
Performanceoptimierung mit intelligentem Lastausgleich
DataStream
Datenfeed mit geringer Latenz für Transparenz und Integration in Tools von Drittanbietern
mPulse
Messen Sie die geschäftlichen Auswirkungen von realen Nutzererlebnissen in Echtzeit
CloudTest
Lasttests von Websites und Anwendungen auf globaler Ebene
Lösungen
Anwendungsfälle
Medien
Erzielen eines ansprechenden, interaktiven Videoerlebnisses
Software as a Service
Erstellen Sie mit Portabilität, Performance und Effizienz – von der Cloud bis zum Client
Gaming
Verbessern Sie das Gaming-Erlebnis mit niedriger Latenz und hoher Verfügbarkeit
Cybersicherheits-Compliance
Schützen Sie Ihr Unternehmen und reduzieren Sie die Compliance-Komplexität
Schutz vor Ransomware
Verhindern Sie Angriffe, indem Sie das Eindringen von Malware begrenzen und laterale Netzwerkbewegungen stoppen
Sichere Apps und APIs
Mit umfassendem Schutz Vertrauen aufbauen und Wachstum fördern
DNS-Bereitstellung und -Sicherheit
Gewährleisten Sie reaktionsschnelle, belastbare und sichere Services und Anwendungen
Zero Trust
Lösungen für umfassende Abdeckung, Transparenz und Kontrolle
DDoS-Schutz
Schützen Sie Ihre Infrastruktur vor DDoS- und DNS-Angriffen
Schutz vor Bots und Missbrauch
Verhindern Sie Kontomissbrauch, raffinierte Bot-Angriffe und Markenimitation
Anwendungs- und API-Performance
Verbessern Sie die Nutzerinteraktion durch Anwendungs- und API-Optimierung
Media Delivery
Nahtloses Streaming und Download auf jedem Gerät
Edge Computing
Entwickeln und Bereitstellen auf der weltweit am stärksten verteilten Edge-Plattform
Branchenlösungen
Medien und Unterhaltung
Einzelhandel, Reisebranche und Gastgewerbe
Finanzdienstleistungen
Gesundheitswesen und Life Sciences
Öffentlicher Sektor
Spiele
iGaming und Sportwetten
Publishing
Serviceprovider
Warum Akamai?
Warum Akamai?
Entdecken Sie die Akamai Cloud
Unsere Plattform
Entdecken Sie unsere globale Infrastruktur
Unternehmen
So unterstützen und schützen wir das digitale Leben
Ressourcen
Bibliothek
Produktbeschreibungen
Referenzarchitekturen
Kundenreferenzen
E-Books
Whitepaper
Webinare
Videos
Informationen
Learning Hub
Schulungsressourcen für Produkte und Services von Akamai
Glossar
Schlüsselkonzepte in den Bereichen Sicherheit, Cloud Computing und Inhaltsbereitstellung
Sicherheitsforschung
Akamai Security Research
Einblicke und Erkenntnisse der Akamai Security Intelligence Group
„State of the Internet“-Sicherheitsberichte (SOTI)
Detaillierte Analyse der neuesten Cybersicherheitsforschung und -trends
Partner
Partner suchen
Darum sollten Sie sich für einen Partner von Akamai entscheiden
Erfahren Sie mehr über unser branchenführendes Partnernetzwerk
Partnerverzeichnis
Finden Sie einen Vertriebs- oder Technologiepartner
Partner werden
Vertriebspartner
Erschließen Sie mehr Gewinnpotenzial, konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und sorgen Sie für zuverlässige Ergebnisse
Technologiepartner
Schaffen Sie mit nahtlosen Integrationen einen Mehrwert für gemeinsame Kunden
Kontakt
Vertrieb kontaktieren
Sie haben Fragen? Wir schaffen Abhilfe.
Kundensupport
Sie benötigen technischen Support? Wir sind rund um die Uhr verfügbar.
Erstellen, sichern und beschleunigen Sie Ihre Anwendungen und digitalen Erlebnisse
Es geht nicht darum, gegen KI zu sein. Es geht darum, sich weiterzuentwickeln, um das Potenzial von KI verantwortungsbewusst zu nutzen. Wir schaffen Abhilfe.
Stellen Sie Echtzeit-KI mit kostengünstigen GPUs bereit. Skalieren Sie Inferenz global mit der für Unternehmen erforderlichen Performance.
Der neue Gartner-Bericht umfasst Trends, Anwendungsfälle und repräsentative Anbieter, einschließlich Akamai.
-Strategien zur Kosteneinsparung bei der KI-Inferenz, einschließlich Edge-Bereitstellung, Modelloptimierung und Best Practices für FinOPs zur effizienten Skalierung.
Sehen Sie, warum Akamai API Security in einem neuen Bericht als Leader in den Kategorien „Gesamt“, „Produkt“, „Innovation“ und „Markt“ ausgewiesen wurde.
KI-gestützte Ransomware entwickelt sich weiter und setzt auf DDoS und Compliance als Erpressungstools. Sie müssen sich zu wehren wissen.
Ihr Unternehmen ist eine große Wette auf KI eingegangen. Schützen Sie Ihre KI-Investitionen mit Akamai vor Datenlecks, Prompt-Injections und toxischen Ausgaben.
Die Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen muss für Ihr Team nicht den Zeit- und Arbeitsaufwand bedeuten, der für die Sicherung gegen neue Bedrohungen nötig ist.
Mit der weltweit am stärksten verteilten Cloud-Computing-Plattform und dem Edge-Netzwerk erhalten Sie die Performance, Zuverlässigkeit und Sicherheit, die Ihr Unternehmen benötigt.
Erstellen Sie leistungsstarke Anwendungen mit flexiblen und erschwinglichen Full-Stack-Computing-Services.
Schützen Sie Ihre Anwendungen und Daten an jedem Kontaktpunkt, ohne die Performance zu beeinträchtigen.
Stellen Sie Anwendungen und Erlebnisse nahtlos näher an Ihren Kunden bereit – unabhängig vom Standort der Verbindung.
Erstellen und liefern Sie massiv skalierbare Anwendungen mit geringer Latenz anhand von Full-Stack-Cloud-Computing für Entwickler.