Unternehmensverantwortung

1 Stand Juni 2026

2 Sofern nicht anders angegeben, deckt die Berichterstattung von Akamai den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres ab. Unser ESG-Bericht umfasst alle Geschäftsaktivitäten von Akamai, einschließlich aller Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. Erworbene Tochtergesellschaften werden integriert, sobald wir die dafür erforderlichen Systeme implementiert haben. Dieser Ansatz gewährleistet eine konsistente Datenerfassung und eine Konsolidierung auf Gruppenebene.

3Am 23. März 2026 hat Akamai Technologies, Inc. ein MSCI ESG-Rating von AAA erhalten. Die Verwendung der Daten von MSCI Solutions LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („MSCI“) durch Akamai Technologies, Inc. sowie die Verwendung der Logos, Marken, Servicemarken oder Produktnamen von MSCI in dieser Veröffentlichung stellen kein(e) Sponsoring, Unterstützung, Empfehlung oder Werbung für Akamai Technologies, Inc. durch MSCI dar. Die MSCI ESG-Ratings stellen ausschließlich die Meinung von MSCI Solutions dar. Die Dienste und Daten von MSCI sind Eigentum von MSCI oder seinen Informationsanbietern und werden ohne Gewähr bereitgestellt. MSCI übernimmt keinerlei Haftung, auch nicht für Schäden. Alle Verwendungen von Ratings unterliegen ebenfalls dem Haftungsausschluss unter: https://www.msci.com/legal/notice-and-disclaimer und https://www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures/msci-sustainability-and-climate-methodologies in der jeweils aktuellen Fassung.

4 FTSE Russell (Handelsname von FTSE International Limited and Frank Russell Company) bestätigt, dass Akamai Technologies unabhängig nach den FTSE4Good-Kriterien bewertet wurde und die Anforderungen erfüllt hat, um in die FTSE4Good Index Series aufgenommen zu werden. Die FTSE4Good Index Series wurde durch den globalen Indexanbieter FTSE Russell entwickelt und dient der Messung der Performance von Unternehmen, die sich in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) auszeichnen. Die FTSE4Good-Indizes werden von einer Vielzahl von Marktteilnehmern verwendet, um verantwortungsvolle Investmentfonds und andere Produkte zu erstellen und zu bewerten.