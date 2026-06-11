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Background

Unternehmensverantwortung

Gemeinsam etwas bewirken.

Unser Ansatz

Das digitale Leben unterstützen und schützen bedeutet für Akamai, unsere Plattform, unsere Kunden und die digitalen Erlebnisse zu schützen, auf die Menschen im Alltag angewiesen sind. Die KI führt zu immer schnelleren Veränderungen im Internet – umso bedeutender sind die verantwortungsvollen Geschäftspraktiken, die starke Governance und unsere Grundwerte, die für unser Handeln maßgeblich sind.

Unsere Erfolge1

Weltweite Konformität mit ISO 14001

Unsere Einhaltung der Norm ISO 14001:2015 wird regelmäßig durch eine von unabhängigen Dritten durchgeführte Compliance-Prüfung bestätigt.

Soziales Engagement

2025 wurden über Mitarbeiter von Akamai und das Programm zur Spendenverdoppelung der Akamai Foundation insgesamt 500.000 US-Dollar für berechtigte gemeinnützige Organisationen weltweit bereitgestellt.

Recycling

Wir recyceln 100 % unseres Elektroschrotts in Einklang mit allen relevanten Umwelt- und Sicherheitsstandards und arbeiten dafür weltweit mit zertifizierten Recyclingunternehmen zusammen.

Flexibilität am Arbeitsplatz, die auf Vertrauen basiert

Akamai legt Wert auf Vertrauen und Flexibilität für seine Mitarbeiter. Den Rahmen dafür bildet das Programm zur Flexibilität am Arbeitsplatz, das auch der Stärkung des Zusammenhalts der global verteilten Belegschaft dient.

Unsere drei Prioritäten

Wenn wir gemeinsam HANDELN, ist großer Wandel möglich. 

ESG Accountability

Rechenschaftspflicht

Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln, bleiben transparent und verbessern kontinuierlich unsere Praktiken zum Wohle des Planeten und unserer Mitmenschen.

ESG Community

Community

Wir unterstützen die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, indem wir starke Verbindungen aufbauen und ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Sinnhaftigkeit schaffen.

ESG Trust

Vertrauen

Vertrauen schaffen durch ethisches Verhalten, Transparenz, Datenschutz und sicheren, resilienten Plattformbetrieb.

Erfahren Sie mehr über unser Engagement

Rechenschaftspflicht

Rechenschaftspflicht bedeutet, Verantwortung für unsere Handlungen und Entscheidungen zu übernehmen und dabei sicherzustellen, dass wir unsere Verpflichtungen erfüllen und transparent bleiben.

Nachhaltigkeit bei Akamai

Als führendes Unternehmen im Internet-Ökosystem sind wir bestrebt, die Umweltauswirkungen unseres Handelns für alle Geschäftsbereiche zu reduzieren.

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Arbeiten bei Akamai

Wir stärken unsere Mitarbeiter durch flexible Arbeitsbedingungen und investieren in ihre persönliche Entwicklung, ihr Wohlbefinden und ihre berufliche Weiterbildung.

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ID&E bei Akamai

Wir setzen auf Inklusion in allem, was wir tun, und fördern eine Kultur, in der sich jeder Mitarbeiter zugehörig fühlt.

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Community

Gemeinschaft umfasst unser Engagement, ein Zugehörigkeitsgefühl und ein gemeinsames Ziel zu schaffen und gleichzeitig die Gemeinschaften zu unterstützen, in denen wir leben und arbeiten.

Die Akamai Foundation

Die Akamai Foundation unterstützt die Ausbildung in MINT-Fächern, bietet Katastrophenhilfe und fördert Freiwilligendienste.

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Unsere Mitarbeiter in Aktion

Unsere Mitarbeiter engagieren sich ehrenamtlich und arbeiten aktiv mit ihren Gemeinden zusammen, um einen sinnvollen Beitrag zu leisten.

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Vertrauen

Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit. Wir erreichen und bewahren dies durch ethisches Verhalten, Integrität, Transparenz und den Schutz der Privatsphäre unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.

Ethik und Compliance bei Akamai

Akamai führt seine Geschäfte ethisch, ehrlich und in Übereinstimmung mit geltendem Recht.

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Menschenrechte bei Akamai

Wir sind davon überzeugt, dass das Internet sein Potenzial nur im Einklang mit den Menschenrechten entfalten kann, die eine wesentliche gesellschaftliche Grundlage unserer Arbeit darstellen.

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Datenschutz und Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei Akamai

Wir wissen, dass die Art und Weise, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, und unser Engagement für die Datenschutzrechte ein wichtiger Faktor für das Vertrauen sind, das uns geschenkt wird.

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Informationssicherheit und Cybersicherheit bei Akamai

Der Schutz der Daten, die über unsere Infrastruktur übertragen werden, ist grundlegend für das Vertrauen, das unsere Kunden und Stakeholder uns entgegenbringen.

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Programme für die Lieferkette bei Akamai

Akamai ist bestrebt, durch für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu Lieferanten und Partnern, die unsere Werte teilen, eine verantwortungsvolle Lieferkette zu fördern.

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Transparenz bei Akamai

Wir sind bestrebt, relevante Informationen offen mit unseren Stakeholdern zu teilen, um Vertrauen aufzubauen und Integrität zu demonstrieren.

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Weitere ESG-Angaben von Akamai

Unser jährlicher Impact-Bericht ist unsere wichtigste Quelle für Informationen zur Unternehmensverantwortung. Auf unserer Seite „ESG-Berichte und Bekanntmachungen“ sind weitere Angaben, Richtlinien und Berichte zu den Themen Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social, Governance – ESG) verfügbar.

Auszeichnungen und Anerkennungen

Msci Esg Ratings

MSCI ESG-Bewertungen3

America’s Most JUST Companies 2026

Forbes Most Trusted Companies 2025 & 2026

Forbes: Most Trusted Companies 2025 & 2026

Great Place To Work Poland 2026

Great Place to Work Polen 2026

Frühere Impact-Berichte

Der Akamai Impact-Bericht 2024

Als das Cybersicherheits- und Cloud Computing-Unternehmen, das das digitale Leben unterstützt und schützt, hat sich Akamai dem Ziel verschrieben, seinen Stakeholdern Transparenz zu bieten, unter anderem mit dem Impact Bericht 2024 von Akamai.

Bericht lesen (Englisch)

ESG-Impact-Bericht 2023 von Akamai

Unsere Aktivitäten und Fortschritte in Bezug auf unsere wichtigsten ESG-Schwerpunkte: Nachhaltigkeit, unsere Mitarbeiter, unsere Gemeinden, Governance sowie Datenschutz und Sicherheit.

Bericht lesen (Englisch)

ESG-Impact-Bericht 2022 von Akamai

Erfahren Sie mehr über die Performance und Fortschritte des Unternehmens in seinen ESG-Fokusbereichen: Nachhaltigkeit, Menschen, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken, Datenschutz und Datensicherheit sowie die Akamai Foundation.

Bericht lesen (Englisch)

ESG-Impact-Bericht 2021 von Akamai

Erfahren Sie mehr über die Aktivitäten von Akamai in den folgenden Bereichen: ökologische Nachhaltigkeit; Integration, Diversität und Engagement; Governance.

Bericht lesen (Englisch)

1 Stand Juni 2026
2 Sofern nicht anders angegeben, deckt die Berichterstattung von Akamai den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres ab. Unser ESG-Bericht umfasst alle Geschäftsaktivitäten von Akamai, einschließlich aller Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. Erworbene Tochtergesellschaften werden integriert, sobald wir die dafür erforderlichen Systeme implementiert haben. Dieser Ansatz gewährleistet eine konsistente Datenerfassung und eine Konsolidierung auf Gruppenebene.
3Am 23. März 2026 hat Akamai Technologies, Inc. ein MSCI ESG-Rating von AAA erhalten. Die Verwendung der Daten von MSCI Solutions LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („MSCI“) durch Akamai Technologies, Inc. sowie die Verwendung der Logos, Marken, Servicemarken oder Produktnamen von MSCI in dieser Veröffentlichung stellen kein(e) Sponsoring, Unterstützung, Empfehlung oder Werbung für Akamai Technologies, Inc. durch MSCI dar. Die MSCI ESG-Ratings stellen ausschließlich die Meinung von MSCI Solutions dar. Die Dienste und Daten von MSCI sind Eigentum von MSCI oder seinen Informationsanbietern und werden ohne Gewähr bereitgestellt. MSCI übernimmt keinerlei Haftung, auch nicht für Schäden. Alle Verwendungen von Ratings unterliegen ebenfalls dem Haftungsausschluss unter: https://www.msci.com/legal/notice-and-disclaimer und https://www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures/msci-sustainability-and-climate-methodologies in der jeweils aktuellen Fassung.
4 FTSE Russell (Handelsname von FTSE International Limited and Frank Russell Company) bestätigt, dass Akamai Technologies unabhängig nach den FTSE4Good-Kriterien bewertet wurde und die Anforderungen erfüllt hat, um in die FTSE4Good Index Series aufgenommen zu werden. Die FTSE4Good Index Series wurde durch den globalen Indexanbieter FTSE Russell entwickelt und dient der Messung der Performance von Unternehmen, die sich in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) auszeichnen. Die FTSE4Good-Indizes werden von einer Vielzahl von Marktteilnehmern verwendet, um verantwortungsvolle Investmentfonds und andere Produkte zu erstellen und zu bewerten.