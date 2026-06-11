Unternehmensverantwortung

1 Stand Juni 2026
2 Sofern nicht anders angegeben, deckt die Berichterstattung von Akamai den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres ab. Unser ESG-Bericht umfasst alle Geschäftsaktivitäten von Akamai, einschließlich aller Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. Erworbene Tochtergesellschaften werden integriert, sobald wir die dafür erforderlichen Systeme implementiert haben. Dieser Ansatz gewährleistet eine konsistente Datenerfassung und eine Konsolidierung auf Gruppenebene.
3Am 23. März 2026 hat Akamai Technologies, Inc. ein MSCI ESG-Rating von AAA erhalten. Die Verwendung der Daten von MSCI Solutions LLC oder seinen verbundenen Unternehmen („MSCI“) durch Akamai Technologies, Inc. sowie die Verwendung der Logos, Marken, Servicemarken oder Produktnamen von MSCI in dieser Veröffentlichung stellen kein(e) Sponsoring, Unterstützung, Empfehlung oder Werbung für Akamai Technologies, Inc. durch MSCI dar. Die MSCI ESG-Ratings stellen ausschließlich die Meinung von MSCI Solutions dar. Die Dienste und Daten von MSCI sind Eigentum von MSCI oder seinen Informationsanbietern und werden ohne Gewähr bereitgestellt. MSCI übernimmt keinerlei Haftung, auch nicht für Schäden. Alle Verwendungen von Ratings unterliegen ebenfalls dem Haftungsausschluss unter: https://www.msci.com/legal/notice-and-disclaimer und https://www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures/msci-sustainability-and-climate-methodologies in der jeweils aktuellen Fassung.
4 FTSE Russell (Handelsname von FTSE International Limited and Frank Russell Company) bestätigt, dass Akamai Technologies unabhängig nach den FTSE4Good-Kriterien bewertet wurde und die Anforderungen erfüllt hat, um in die FTSE4Good Index Series aufgenommen zu werden. Die FTSE4Good Index Series wurde durch den globalen Indexanbieter FTSE Russell entwickelt und dient der Messung der Performance von Unternehmen, die sich in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) auszeichnen. Die FTSE4Good-Indizes werden von einer Vielzahl von Marktteilnehmern verwendet, um verantwortungsvolle Investmentfonds und andere Produkte zu erstellen und zu bewerten.
Unser Ansatz
Das digitale Leben unterstützen und schützen bedeutet für Akamai, unsere Plattform, unsere Kunden und die digitalen Erlebnisse zu schützen, auf die Menschen im Alltag angewiesen sind. Die KI führt zu immer schnelleren Veränderungen im Internet – umso bedeutender sind die verantwortungsvollen Geschäftspraktiken, die starke Governance und unsere Grundwerte, die für unser Handeln maßgeblich sind.
Unsere Erfolge1
Unsere drei Prioritäten
Wenn wir gemeinsam HANDELN, ist großer Wandel möglich.
Erfahren Sie mehr über unser Engagement
Rechenschaftspflicht
Rechenschaftspflicht bedeutet, Verantwortung für unsere Handlungen und Entscheidungen zu übernehmen und dabei sicherzustellen, dass wir unsere Verpflichtungen erfüllen und transparent bleiben.
Community
Gemeinschaft umfasst unser Engagement, ein Zugehörigkeitsgefühl und ein gemeinsames Ziel zu schaffen und gleichzeitig die Gemeinschaften zu unterstützen, in denen wir leben und arbeiten.
Vertrauen
Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit. Wir erreichen und bewahren dies durch ethisches Verhalten, Integrität, Transparenz und den Schutz der Privatsphäre unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards.
Weitere ESG-Angaben von Akamai
Unser jährlicher Impact-Bericht ist unsere wichtigste Quelle für Informationen zur Unternehmensverantwortung. Auf unserer Seite „ESG-Berichte und Bekanntmachungen“ sind weitere Angaben, Richtlinien und Berichte zu den Themen Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social, Governance – ESG) verfügbar.
Auszeichnungen und Anerkennungen
Frühere Impact-Berichte
1 Stand Juni 2026