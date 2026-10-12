エッジで高速化されたLLMチャットボットを構築

Terraformを使用してGPUインスタンスを作成し、Ollama推論サービスを設定します。

インフラディレクトリに移動し、Terraformを初期化します。

cd infrastructure

terraform init

Akamai Cloudの個人アクセストークンを設定します。

export LINODE_TOKEN="your-pat-here"

インフラをプロビジョニングします。

terraform apply

Terraformは専用のGPUインスタンスを作成し、cloud-initを使用して次のことを行います。

必要なGPUドライバーをインストールする

Ollamaをインストールする

設定済みのオープン・ソース・モデルを取得する

ポート11434でOllama APIを公開する

モデルが利用可能になるまで待つ

プロビジョニングが完了すると、TerraformはOllamaエンドポイントを返します。

ollama_endpoint = "http://<linode-ip>:11434"

通常、プロビジョニングとモデルの読み込みには数分かかります。