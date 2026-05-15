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Karriere

Werden Sie Teil unseres Teams, um innovative, kollaborative Lösungen für die schwierigsten Herausforderungen der Welt zu entwickeln

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Werden Sie Teil unseres globalen Teams, das das Unmögliche möglich macht

Machen Sie Karriere bei Akamai, wo Innovation, Teamwork und Sinn zusammenkommen. Unsere Teams schützen das digitale Leben in Billionen von Fällen pro Tag und verbessern so das Leben von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hier leisten Sie gemeinsam mit den talentiertesten Mitarbeitern der Branche eine transformative Arbeit, die von Bedeutung ist.

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Vorteile anzeigen

Unsere Kultur in Zahlen: 2026

Mehr als 11.400 Mitarbeiter weltweit

95 % der Mitarbeiter können dort arbeiten, wo sie möchten: im Büro, zu Hause oder alternierend

28 Niederlassungen mit Teams in über 33 Ländern weltweit

Die zentralen Werte unseres globalen Teams

So bauen wir Vertrauen auf, fördern Innovationen und bieten Sicherheit jeden Tag und überall

Kundenfokus

Der Erfolg unserer Kunden hat für uns oberste Priorität. In diesem Sinne bieten wir ihnen sichere, skalierbare Cloud-First-Lösungen, mit denen sie bessere Geschäftsergebnisse erzielen können.

Soziales Engagement und Inklusion

Wir unterstützen Menschen und Gemeinschaften durch eine Kultur, in der Respekt, Inklusion und gemeinsames Wachsen über all unsere globalen Technologieteams hinweg großgeschrieben werden.

Innovation

Wir stellen uns selbst vor die Herausforderung, neue Produkte zu entwickeln, die unübertroffene Ergebnisse und einen echten Mehrwert für unsere Kunden bieten.

Integrität und Vertrauen

Wir führen unser Geschäft mit dem höchsten Maß an Ethik, Ehrlichkeit und Transparenz zum absoluten Wohl des Ganzen.

One Akamai

Wir legen den Grundstein für Erfolg, indem wir Ideen und Fachwissen austauschen und so Win-Win-Lösungen entwickeln, die sowohl unsere Kunden als auch unsere Teams in höchstem Maße zufriedenstellen.

Dringlichkeit und Beharrlichkeit

Wie unser Mitbegründer Danny Lewin arbeiten wir unermüdlich daran, auch die schwierigsten Probleme zu lösen.

Unsere Stellen

In jeder Funktion werden Sie dabei unterstützt, innovative Ideen zu entwickeln, neue Entdeckungen zu machen und großartige Ergebnisse zu erzielen. Wir arbeiten gemeinsam als Team.

Alle derzeit offenen Stellen finden Sie über die Jobsuche.

Cloud- und Sicherheitstechnik

Cloudinfrastruktur- und Sicherheitstechnik

Entwickeln und bauen Sie die Systeme, durch die Unternehmen vernetzt, geschützt und resilient bleiben. Sie arbeiten mit Experten in den Bereichen Sicherheitsstrategie, Netzwerkarchitektur und Hochverfügbarkeitssysteme zusammen, die die höchsten technischen Standards weltweit definieren und bereitstellen.

Zugehörige Rollen:

  • Software Engineer
  • Network Architect
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Kundenbindung

Kundenbindung und Implementierung

Sie leiten Projekte, führen Teams zusammen und unterstützen diese bei der gewissenhaften Bereitstellung von Lösungen auf globaler Ebene. Sie betreuen technische Projekte von der Konzeption bis zur Ausführung, fördern die teamübergreifende Zusammenarbeit und führen Kunden in einer Vielzahl von Branchen zum Erfolg.

Zugehörige Rollen:

  • Technical Project Manager
  • Senior Solutions Architect
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Software-Testentwicklung

Software-Entwicklung im Test

Sie entwickeln skalierbare, zuverlässige Lösungen für weltweit führende digitale Erlebnisse. Sie arbeiten an globalen Systemen, tragen zur Backend-Entwicklung bei und wenden Testpraktiken an, um das Vertrauen in unsere Produkte zu stärken, die Sicherheit zu gewährleisten und die Branche aktiv mitzugestalten.

Zugehörige Rollen:

  • Software-Entwicklung im Test

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Cloudnative Entwicklung

Cloudnative Entwicklung und Services

Erstellen und entwickeln Sie die Cloud mit hochmodernen Tools und Plattformen. Hier arbeiten Sie mit skalierbaren Architekturen, Kubernetes und fortschrittlichen Cloudtechnologien, die unser Team und unsere Kunden dabei unterstützen, Innovationen weltweit voranzutreiben. 

Zugehörige Rollen:

  • Senior Software Engineer

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Ausgezeichnet als einer der besten Arbeitsplätze

  • Excellence in Recruitment 2025
    RippleMatch
  • America’s Greatest Workplaces 2025
    Newsweek und Plant-A Insights Group
  • Best Employers for New Grads 2024
    Forbes und Statista
  • Best Workplaces for Women 2025
    Great Place to Work Polen
  • America’s Greatest Workplaces for Gen Z 2025
    Newsweek
  • America’s Most Innovative Companies 2024
    Fortune
  • Workplace Culture 2025
    Mass Technology Leadership Council
  • Europe’s Best Employers 2025
    Financial Times
  • Best Companies to Work For 2024
    U.S. News & World Report

Das Leben bei Akamai

Wir sind eine globale Community an Problemlösern, die eine Leidenschaft für Technologie und Innovation teilen.

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Chancengleichheit
Akamai Technologies ist ein Arbeitgeber, der sich für Förderungsmaßnahmen zugunsten benachteiligter Gruppen sowie Chancengleichheit einsetzt und die Vorteile der Vielfalt am Arbeitsplatz schätzt. Alle qualifizierten Bewerber werden für offene Stellen in Betracht gezogen und nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Rasse/Ethnie, ihres Status als Kriegsveteran, einer Behinderung oder Zugehörigkeit zu anderen geschützten Gruppen diskriminiert.

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Unterstützung
Akamai bietet Personen mit Behinderungen, die auf Hilfe angewiesen sind, angemessene Unterstützung, um normal am Bewerbungsverfahren teilnehmen zu können. Wenn Sie Unterstützung für das Bewerbungsverfahren anfordern möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an careers@akamai.com oder melden Sie sich telefonisch unter der Nummer +1 (617)2747165. Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail-Adresse und Telefonnummer nur für Bewerber mit Behinderungen gedacht ist, die Unterstützung anfordern möchten. Nutzen Sie diese Kontaktinformationen nicht, um sich nach dem Status Ihrer Bewerbung zu erkundigen.