Chancengleichheit

Akamai Technologies ist ein Arbeitgeber, der sich für Förderungsmaßnahmen zugunsten benachteiligter Gruppen sowie Chancengleichheit einsetzt und die Vorteile der Vielfalt am Arbeitsplatz schätzt. Alle qualifizierten Bewerber werden für offene Stellen in Betracht gezogen und nicht aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Rasse/Ethnie, ihres Status als Kriegsveteran, einer Behinderung oder Zugehörigkeit zu anderen geschützten Gruppen diskriminiert.

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Unterstützung

Akamai bietet Personen mit Behinderungen, die auf Hilfe angewiesen sind, angemessene Unterstützung, um normal am Bewerbungsverfahren teilnehmen zu können. Wenn Sie Unterstützung für das Bewerbungsverfahren anfordern möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an careers@akamai.com oder melden Sie sich telefonisch unter der Nummer +1 (617)2747165. Bitte beachten Sie, dass diese E-Mail-Adresse und Telefonnummer nur für Bewerber mit Behinderungen gedacht ist, die Unterstützung anfordern möchten. Nutzen Sie diese Kontaktinformationen nicht, um sich nach dem Status Ihrer Bewerbung zu erkundigen.