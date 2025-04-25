Cookie-Einstellungen verwalten

Cookie-Liste



Cookies auf Akamai.com werden in verschiedene Kategorien unterteilt. Weitere Einzelheiten zu diesen Kategorien sowie dazu, welche Cookies unter den jeweiligen Kategorien gesetzt werden, finden Sie im Folgenden.

Unbedingt erforderliche Cookies



Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können in unseren Systemen nicht deaktiviert werden. Sie werden in der Regel nur als Reaktion auf Aktionen festgelegt, die von Ihnen durchgeführt werden und eine Serviceanfrage darstellen, wie z. B. das Festlegen Ihrer Privatsphäreeinstellungen, das Anmelden oder das Ausfüllen von Formularen.

Performance-Cookies

Mit diesen Cookies können wir Besuche und Trafficquellen zählen, um die Performance unserer Site zu messen und zu optimieren. So können wir herausfinden, welche Seiten am häufigsten bzw. am seltensten aufgerufen werden und wie Besucher auf der Site navigieren. Die Cookies können von uns oder von Drittanbietern gesetzt werden. Sämtliche Informationen, die diese Cookies sammeln, werden zusammengefasst und sind deshalb anonymisiert. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unsere Website besucht haben, und können ihre Performance nicht überwachen.

Funktionale Cookies

Mit diesen Cookies kann die Website verbesserte Funktionen und Personalisierung bieten. Sie können von uns oder von Drittanbietern festgelegt werden, deren Dienste wir unseren Seiten hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, stehen Ihnen die erweiterten Funktionen und die Personalisierung nicht zur Verfügung, sondern nur die grundlegenden Funktionen.

Targeting-Cookies

Targeting-Cookies werden von Werbepartnern auf unserer Website eingesetzt. Sie werden in bestimmten Fällen von diesen Unternehmen verwendet, um ein Profil Ihrer Interessen anzulegen und Ihnen auf anderen Websites relevante Werbung anzuzeigen. Sie basieren auf der eindeutigen Identifizierung Ihres Browsers und Internetgeräts. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wird Ihnen weniger personalisierte Werbung angezeigt. Trotzdem sehen Sie weiterhin Anzeigen.



Social-Media-Cookies

Diese Cookies werden über unsere Website von einer Reihe von Social-Media-Services von Drittanbietern gesetzt, die wir der Website hinzugefügt haben, damit Sie unsere Inhalte mit Ihren Freunden und Netzwerken teilen können. Diese Cookies können Ihren Browser auf anderen Websites verfolgen und ein Profil Ihrer Interessen erstellen. Dies kann sich auf den Inhalt und die Nachrichten auswirken, die Sie auf anderen von Ihnen besuchten Websites sehen. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können Sie die Tools zum Teilen auf Social Media möglicherweise nicht verwenden oder anzeigen.