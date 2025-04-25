X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Akamai testen
Support bei Angriffen
Anmelden
Control Center
Zugriff auf die Akamai Plattform
Cloud Manager
Verwaltung Ihrer Cloudressourcen
Dark background with blue code overlay

Cookie-Einstellungen verwalten

Cookies auf Akamai.com

Ein Cookie ist ein kleiner Datenblock, den eine Website – wenn sie von einem Nutzer besucht wird – von Ihrem Browser auf Ihrem Gerät speichern lässt, um sich Informationen über Sie zu merken, z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder Ihre Anmeldeinformationen. Diese Cookies werden von uns selbst festgelegt und als Erstanbieter-Cookies bezeichnet. Für unsere Werbe- und Marketingaktivitäten verwenden wir zudem Cookies von Drittanbietern, also Cookies von einer anderen Domain als der von Ihnen besuchten Website.

Sie können Ihre Präferenzen für die Speicherung von Erst- und Drittanbieter-Cookies auf Ihrem Gerät über Akamai.com verwalten, indem Sie auf den Link zu den Cookie-Einstellungen klicken. Diese Cookies können Registrierungsdetails speichern, Statistiken zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit erfassen, die Websitenutzung analysieren, Ihnen bereitgestellte Inhalte anpassen und uns zu Marketingzwecken dienen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass alle Cookies blockiert werden, oder Sie benachrichtigen, wenn Cookies gesetzt werden. Beachten Sie, dass Akamai.de clientseitige Cookies verwendet, um Ihre Einstellungen zu speichern. Wenn Sie Ihre Browser-Cookies löschen oder den Browser wechseln, werden Ihre Cookie-Einstellungen nicht beibehalten. Daher empfehlen wir, Akamai.com mit allen von Ihnen verwendeten Browsern aufzurufen, damit Ihre Cookie-Auswahl für alle Browser übernommen wird.

Cookie-Liste

Cookies auf Akamai.com werden in verschiedene Kategorien unterteilt. Weitere Einzelheiten zu diesen Kategorien sowie dazu, welche Cookies unter den jeweiligen Kategorien gesetzt werden, finden Sie im Folgenden.

Unbedingt erforderliche Cookies

Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können in unseren Systemen nicht deaktiviert werden. Sie werden in der Regel nur als Reaktion auf Aktionen festgelegt, die von Ihnen durchgeführt werden und eine Serviceanfrage darstellen, wie z. B. das Festlegen Ihrer Privatsphäreeinstellungen, das Anmelden oder das Ausfüllen von Formularen.

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
www.akamai.com/de ApplicationGatewayAffinity Erstanbieter
akamai.com/de -tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g _abck bm_sv 
ak_bmsc bm_sz AKA_A2 test		 Erstanbieter

 

Performance-Cookies

Mit diesen Cookies können wir Besuche und Trafficquellen zählen, um die Performance unserer Site zu messen und zu optimieren. So können wir herausfinden, welche Seiten am häufigsten bzw. am seltensten aufgerufen werden und wie Besucher auf der Site navigieren. Die Cookies können von uns oder von Drittanbietern gesetzt werden. Sämtliche Informationen, die diese Cookies sammeln, werden zusammengefasst und sind deshalb anonymisiert. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unsere Website besucht haben, und können ihre Performance nicht überwachen.

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
www.akamai.com/de BOOMR_CONSENT 
ApplicationGatewayAffinityCORS		 Erstanbieter
akamai.com/de s_ips RT _ga _ga_xxxxxxxxxx gpv_URL s_fid
s_cc s_pltp _gid s_ivc AMCVS_ s_plt ,
gpv_cURL s_ppv ,
 _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _gat 
s_sq s_vnc365 s_dslv s_tp s_nr30		 Erstanbieter
2o7.net s_vi_fsnwuhc Drittanbieter

 

Funktionale Cookies

Mit diesen Cookies kann die Website verbesserte Funktionen und Personalisierung bieten. Sie können von uns oder von Drittanbietern festgelegt werden, deren Dienste wir unseren Seiten hinzugefügt haben. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, stehen Ihnen die erweiterten Funktionen und die Personalisierung nicht zur Verfügung, sondern nur die grundlegenden Funktionen.

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
akamai.com/de language akaas_as1 
TEST_AMCV_COOKIE_WRITE bm_sz mbox		 Erstanbieter
www.akamai.com/de _gd_svisitor _gd_visitor _gd_session Hm_ck_xxxxx Erstanbieter

 

Targeting-Cookies

Targeting-Cookies werden von Werbepartnern auf unserer Website eingesetzt. Sie werden in bestimmten Fällen von diesen Unternehmen verwendet, um ein Profil Ihrer Interessen anzulegen und Ihnen auf anderen Websites relevante Werbung anzuzeigen. Sie basieren auf der eindeutigen Identifizierung Ihres Browsers und Internetgeräts. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wird Ihnen weniger personalisierte Werbung angezeigt. Trotzdem sehen Sie weiterhin Anzeigen.

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
akamai.com/de adcloud AMCV_ _gcl_aw _gcl_au at_check ,
_mkto_trk _fbp _gclxxxx		 Erstanbieter
www.akamai.com/de

seerid seerses Hm_lpvt_ Hm_lvt_ driftt_aid ,
 6s-domain drift_campaign_refresh drift_aid

 Erstanbieter
adnxs.com uuid2 Drittanbieter
app-abm.marketo.com __cf_bm Drittanbieter
linkedin.com bcookie, lidc, UserMatchHistory,
AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr		 Drittanbieter
www.linkedin.com bscookie Drittanbieter
dpm.demdex.net dpm Drittanbieter
googleadservices.com GCL_AW_P Drittanbieter
doubleclick.net IDE, test_cookie Drittanbieter
hm.baidu.com HMACCOUNT Drittanbieter
lytics.io seerid Drittanbieter
everesttech.net everest_session_v2, everest_g_v2 Drittanbieter
www.akamai.com, _an_uid Drittanbieter
akamai.com/de _rdt_uuid Drittanbieter
www.facebook.com   Drittanbieter
demdex.net demdex Drittanbieter
t.co muc_ads Drittanbieter
6sc.co 6suuid Drittanbieter
amazon-adsystem.com ad-id, ad-privacy Drittanbieter


Social-Media-Cookies

Diese Cookies werden über unsere Website von einer Reihe von Social-Media-Services von Drittanbietern gesetzt, die wir der Website hinzugefügt haben, damit Sie unsere Inhalte mit Ihren Freunden und Netzwerken teilen können. Diese Cookies können Ihren Browser auf anderen Websites verfolgen und ein Profil Ihrer Interessen erstellen. Dies kann sich auf den Inhalt und die Nachrichten auswirken, die Sie auf anderen von Ihnen besuchten Websites sehen. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können Sie die Tools zum Teilen auf Social Media möglicherweise nicht verwenden oder anzeigen.

Cookie-Untergruppe Cookies Verwendete Cookies
akamai.com/de _fbp Erstanbieter
twitter.com personalization_id Drittanbieter