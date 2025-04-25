Was ist Cybersicherheit?

Akamai ist seit langem ein weltweit führender Anbieter von Lösungen, die Unternehmen bei der Entwicklung und Ausführung von Anwendungen unterstützen. So bleiben die Erlebnisse nahe beim Nutzer. Heute ist Akamai auch eine treibende Kraft in der Cybersicherheit. Unsere umfassende Plattform bietet unseren Kunden die Tools, die sie benötigen, um die größten Bedrohungen mit einem mehrschichtigen Ansatz zur Abwehr von Cybersicherheitsrisiken zu bekämpfen. Die einzigartige Breite unseres Produktangebots ist sehr wichtig für Kunden, die hocheffektive Sicherheitsfunktionen von möglichst wenigen Anbietern benötigen.

Die Framework-Lösungen für Cybersicherheit von Akamai sind stark differenziert und gelten als branchenführende Technologien zum Schutz von Unternehmenswebsites, -Anwendungen, -Daten, -Zugriffen und anderen wichtigen Ressourcen.

Unsere Lösungen umfassen u. a.: