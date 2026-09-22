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Nachrichten und Pressemitteilungen

Lesen Sie die neuesten Unternehmensupdates, Unternehmensankündigungen und Expertenperspektiven, um zu erfahren, wie wir jede Interaktion unterstützen und schützen.

Pressemitteilungen

Bleiben Sie über die neuesten Unternehmensankündigungen von Akamai auf dem Laufenden, einschließlich Produkteinführungen, Partnerschaften, Kunden und Übernahmen.

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Akamai Completes Acquisition of Secure Enterprise Browser Provider LayerX

Akamai Technologies announces the company has completed its acquisition of secure enterprise browser provider and AI usage control leader LayerX.

Cambridge, MA USA Jul 02, 2026
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Akamai Reports First Quarter 2026 Financial Results

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), the cybersecurity and cloud computing company that powers and protects business online, today reported financial results for the first quarter ended March 31, 2026.

Cambridge, MA USA May 07, 2026
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Akamai Reports Fourth Quarter 2025 and Full-year 2025 Financial Results

Akamai Technologies today reported financial results for the fourth quarter and full-year ended December 31, 2025.

Cambridge, MA USA Feb 19, 2026
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Akamai-Blog

Erhalten Sie Experteneinblicke, technische Erkenntnisse und unsere Perspektive zu den neuesten Branchentrends von führenden Akamai-Fachleuten für Sicherheit, Cloud und Bereitstellung.  

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Jenseits der Identität: Governance für agentische Unternehmen

September 22, 2026Kimberly Gomez

Erkunden Sie den SOTI‑Bericht von Akamai zu den Risiken, die mit agentischer KI einhergehen. Hier erfahren Sie, wie CISOs über Identitätskontrollen hinausgehen können, um nicht-menschliches Verhalten und APIs in Echtzeit zu kontrollieren.

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Was KI kann, nicht kann und nicht tun sollte

September 21, 2026Tom Leighton

Tom Leighton, CEO von Akamai, spricht über die Notwendigkeit von Kontrollmechanismen und Sicherheitsvorkehrungen, um den Einsatz von KI unter menschlicher Kontrolle zu halten.

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NIS2‑Compliance im KI‑Zeitalter: Warum herkömmliche Cybersicherheit nicht mehr ausreicht

September 09, 2026David Elmaleh

Erfahren Sie, warum sich NIS2-Compliance im KI-Zeitalter schwieriger gestaltet, welche vier wichtigsten Herausforderungen Unternehmen gegenüberstehen und warum Segmentierung unerlässlich ist.

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Ankündigungen für Kunden

Entdecken Sie, wie führende Weltmarken mit den Cloud- und Security-Lösungen von Akamai herausragende digitale Erlebnisse schaffen und ihre Nutzer zuverlässig schützen.

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Miele verlässt sich auf seine Partnerschaft mit Akamai, um ein hochwertiges E-Commerce-Erlebnis zu bieten

Erfahren Sie, wie Miele mit den führenden CDN-, API‑Schutz- und Bot‑Management-Lösungen von Akamai ein erstklassiges und sicheres globales E‑Commerce-Erlebnis bereitstellt.

Germany — Garching Jun 26, 2025
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Wichtige ukrainische Regierungsorganisationen entscheiden sich für Akamai

Akamai unterstützt die ukrainische Regierung weiterhin bei ihren Bemühungen zum Schutz der digitalen Infrastruktur.

United Kingdom — London Oct 25, 2024
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RaiPlay bietet dank Akamai eine angenehme und sichere Übertragung der Europameisterschaft

Akamai hat im Rahmen der Europameisterschaft dieses Jahres eine unübertroffene Skalierbarkeit und zuverlässige Bereitstellung für RAI bereitgestellt.

United Kingdom — London Jul 31, 2024
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Partnerankündigungen

Erfahren Sie mehr über unsere strategischen Allianzen, Partner-Vertriebsupdates und Technologieintegrationen, die die Innovation auf globaler Ebene vorantreiben.

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Akamai Technologies Announces Intent to Acquire LayerX, Advancing Its Workforce Security Strategy with AI Usage Control

Akamai announces that it has entered into a definitive agreement to acquire LayerX, a leading provider of browser-based AI usage control and secure enterprise browser (SEB) technology.

Cambridge, MA USA May 14, 2026
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Livestreaming auf neuem Niveau: Akamai und Harmonic bringen Video-Workflows in die Cloud

Akamai und Harmonic stellen heute Akamai Media Services Live 5 (MSL5) auf Basis von Harmonic vor.

Cambridge, MA USA Sep 12, 2025
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Adaptive Media Player 2 von Akamai: Bitmovin und Akamai setzen neue Streaming-Standards

Bitmovin und Akamai Technologies sind stolz darauf, die nächste Generation von Akamai Adaptive Media Player (AMP2) auf Basis von Bitmovin bekanntzugeben.

Austria — Vienna Sep 09, 2025
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Sicherheitsempfehlungen

Bleiben Sie über Akamai-Sicherheitsempfehlungen auf dem Laufenden, einschließlich Schwachstelleninformationen, Produktupdates und Verteidigungstipps, mit denen Sie Risiken einschätzen und Ihre Umgebung schützen können.

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CVE-2026-26365: Falsche Verarbeitung von „Verbindung: Transfer-Encoding“

Lesen Sie, wie Akamai einen potenziellen HTTP-Request-Schmuggel-Vektor aufgrund eines Fehlers bei der Verarbeitung nutzerdefinierter Hop-by-Hop-HTTP-Header eliminiert hat.

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Sicherheitsempfehlung: Mehrere Schwachstellen im Akamai Guardicore Platform Agent behoben

Die neueste Version von Guardicore Platform Agent (GPA) behebt mehrere Sicherheitslücken. Allen Kunden wird empfohlen, auf Version 7.4 oder höher zu aktualisieren.

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CVE-2026-34354: Schwachstelle für lokale Berechtigungseskalation in Guardicore

Lesen Sie die technischen Details einer Sicherheitslücke (CVE-2026-34354) in Akamai Guardicore Platform Agent für Windows und erhalten Sie klare Empfehlungen zur Behebung.

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