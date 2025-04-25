X
Akamai Global Services

Global Services helfen Ihnen, Ergebnisse schneller zu erzielen und Ihr Return on Investment zu maximieren. Unsere Experten stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Sie bei Ihren größten Herausforderungen zu unterstützen.

Produktbeschreibung für Standard-Support

Security Services

Security Services

Mit Hilfe unserer branchenweit anerkannten Experten bleiben Sie den raffiniertesten Cyberbedrohungen stets einen Schritt voraus. Stärken Sie Ihre Sicherheitsstrategie mit den richtigen Fachleuten, Prozessen und Technologien.

Unterstützung

Security Optimization Assistance

Sachkundige Unterstützung zur Optimierung und Wartung von Cloud Security Solutions von Akamai.

Beratung

Readiness and Response Service

Beratender Support und direkter Zugang zu den Security Operations Command Centers von Akamai.

Verwalten, erkennen und reagieren

Managed Security Service

Sicherheitsverwaltung, -überwachung und -abwehr in einem vollständigen Managed Service.

API-Schutz

API Security Operationalization & Advisory Services

So erhalten Sie sichere APIs und verbesserte API-Sicherheit durch regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen und mehr.

Optimieren

Managed Network Cloud Firewall

Managed Service für die Akamai Network Cloud Firewall zur Optimierung Ihres Firewall-Schutzes.

API Monitor and Test

Managed Service for API Security

Proactive monitoring and testing keeps your APIs available, resilient, and compliant.

API-Integration und -Schutz

„Akamai API Security“-Servicepaket

Ein End-to-End-Service-Angebot für eine robustere API-Sicherheitsstrategie.

DNS-Erkennung und -Reaktion

Managed Service for Akamai DNS Posture Management

Überwachung, fachkundige Beratung und Disponierbarkeit zur Einhaltung der Compliance.

Akamai Guardicore Segmentation-Services

Akamai Guardicore Segmentation-Services

Guardicore-Support kontaktieren

Professional Services

Fachkundige Ingenieure arbeiten gemeinsam mit Ihrem Team an der Implementierung der benötigten Services und unterstützen Sie mit den passenden Support-Angeboten.

Support-Pläne

Profitieren Sie während der Geschäftszeiten oder sogar rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr von einer schnellen, fachkundigen Unterstützung für eine Vielzahl von Anforderungen.

Technischer Account-Manager

Ein persönlicher, in Ihr Team integrierter Ingenieur unterstützt Sie proaktiv bei allen Aspekten Ihrer Implementierung.

Schulungen und Zertifizierungen

Unsere praxisbezogenen Schulungen und Zertifizierungen ermöglichen es Mitarbeitern in wichtigen Funktionen, den Wert Ihrer Implementierung zu maximieren.

Edge Services

Edge Services

Bieten Sie nahtlose digitale Erlebnisse, die für eine dynamische Welt optimiert wurden, mit Hilfe unserer Experten und erstklassiger Technologie.

Unterstützung

Plus Service and Support

Experten unterstützen Sie dabei, schnell auf Veränderungen zu reagieren, die Produkteinführung zu beschleunigen und Ihr Angebot regelmäßig zu optimieren.

Beratung

Advanced Service and Support

Beratung und Unterstützung, um Sichtbarkeitslücken zu schließen, Probleme aufzudecken und zu optimieren.

Verwalten

Premium Service and Support 3.0

Höchste Servicestufe: extrem schnelle Reaktionszeit, proaktive Überwachung, integriertes Team und mehr.

Akamai University

Akamai University: Globale Schulungslösungen

Erweitern Sie mithilfe von Live-Anweisungen Ihr Wissen über Akamai-Lösungen und erfahren Sie, wie Sie Ihre Umgebung optimieren und Ihre Konfigurationsfähigkeiten verbessern können.

Programmübersicht

Nutzen Sie das volle Potential Ihrer Investition in die Lösungen von Akamai mit Schulungen mit Schulungsleiter.

Schulungsportfolio

Vertiefen Sie Ihr Wissen über unsere Sicherheits-, Content-Delivery- und Edge-Computing-Lösungen.

Schulungskalender

Sehen Sie sich den aktuellsten Kalender für die Kurse der Akamai University an.

Zusätzliche Services

Zusätzliche Services

Dank unübertroffener Sichtbarkeit und Rund-um-die-Uhr-Überwachung kann Global Services Sie dabei unterstützen, eine überragende Performance, Qualität und Verfügbarkeit Ihrer täglichen Services und Ihrer wichtigsten Veranstaltungen sicherzustellen.

Broadcast Operations Command Center

Überlassen Sie die Verwaltung von Broadcast-Streams unseren Medienexperten, um die Qualität der Übertragung zu verbessern.

Enhanced Support SLA

Unbegrenzter Support rund um die Uhr zur Lösung von Performance- oder Verfügbarkeitsproblemen mit Akamai-Services.

Event Support

Vorbereitungsunterstützung für hochkarätige Medienevents, Spieleveröffentlichungen und Softwareupdates.

Cloud-Computing-Dienste

Cloud-Computing-Dienste

Wir begleiten Kunden beim Wechsel in die Akamai Cloud durch optimierte Abläufe, die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen und Verwaltung der Cloudinfrastruktur.

Enhanced Compute Support

Priorisierter Support für Cloud-Computing, um schneller zu reagieren und Probleme schneller zu lösen.

Enhanced Compute Support with Support Advocacy

Priorisierter Support und Beratung für Cloud-Computing, um Probleme schneller zu lösen und die Wartbarkeit zu verbessern.

Comprehensive Compute Services

Nutzen Sie Ihre Cloud-Computing-Investitionen mit fachkundiger Anleitung und zuverlässiger Unterstützung für geschäftskritische Workloads.

Akamai Managed Service for Compute

Akamai verwaltet proaktiv Ihre Cloudinfrastruktur, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

