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Background

Das Leben bei Akamai

Wir sind Problemlöser, die eine Leidenschaft für Technologie und Innovation teilen.

Stellenangebote

Eine stark vernetzte Kultur, die die Welt mit Innovationen antreibt

Großartige Arbeit blüht durch Zusammenarbeit auf. Bei Akamai treibt unser gemeinsamer Zweck die Innovation voran und verschiebt ständig die Grenzen des Möglichen. Gemeinsam bringen wir neue Ideen voran.

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Unsere Unternehmenskultur

Bei Akamai geben wir gemeinsam unser Bestes, um die größten Herausforderungen des Internets zu meistern und das Onlineleben von Nutzern zu schützen.

Unabhängig von Standort, Position oder Betriebszugehörigkeit halten wir uns stets an die höchsten Standards. Wir unterstützen und würdigen uns gegenseitig, handeln schnell und entwickeln Innovationen mit Liebe zum Detail.

Unsere Entscheidungen basieren auf Daten, Fachkompetenz, effektiver Zusammenarbeit und klaren Ergebnissen. Wir versetzen immer wieder Berge, indem wir schnell und entschlossen handeln. Wir gestalten die Zukunft der Technologie, indem wir Veränderungen begrüßen und künstliche Intelligenz strategisch einsetzen. Wir bringen unterschiedliche Perspektiven zusammen und handeln immer integer.

Das bedeutet es, bei Akamai zu arbeiten.

Die zentralen Werte unseres globalen Teams

So bauen wir Vertrauen auf, fördern Innovationen und bieten Sicherheit jeden Tag und überall

Kundenfokus

Der Kunde steht bei uns immer im Mittelpunkt – denn sein Erfolg ist auch unser Erfolg.

Soziales Engagement

Wir unterstützen die Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, aktiv und möchten diese bereichern.  

Inklusion

Wir behandeln einander immer mit Respekt und Würde. Dabei schätzen und unterstützen wir die vielfältigen Denkweisen, Ideen und Lösungsansätze in unserem Unternehmen.

Innovation

Wir stellen uns selbst vor die Herausforderung, neue Produkte zu entwickeln, die unübertroffene Ergebnisse und einen echten Mehrwert für unsere Kunden bieten.

Integrität und Vertrauen

Wir führen unser Geschäft mit dem höchsten Maß an Ethik, Ehrlichkeit und Transparenz zum absoluten Wohl des Ganzen.

One Akamai

Wir legen den Grundstein für Erfolg, indem wir Ideen und Fachwissen austauschen und so Win-Win-Lösungen entwickeln, die sowohl unsere Kunden als auch unsere Teams in höchstem Maße zufriedenstellen.

Kontinuierliches Lernen

Wir suchen stets nach Möglichkeiten, dazuzulernen, Wissen zu vermitteln und neue Fähigkeiten anzuwenden. Wir passen uns neuen Technologien an und übernehmen die Verantwortung dafür, neue Arbeitsweisen umzusetzen.

Dringlichkeit und Beharrlichkeit

Wie unser Mitgründer Danny Lewin arbeiten wir unermüdlich daran, auch die schwierigsten Probleme zu lösen.

Globale Zusatzleistungen

Zusatzleistungen zur Unterstützung Ihrer Gesundheit, Ihres Wohlbefindens, Ihrer Finanzen und Ihres Lebens außerhalb der Arbeit.

Gesundheit und Wohlbefinden

Mit medizinischer und zahmedizinischer Versorgung (je nach Standort), Fitness-Vorteilen, Gesundheitstrackern und mehr bleiben Sie gesund.

Unterstützung der psychischen Gesundheit

Finden Sie vertrauliche, unterstützende Ressourcen und Programme für Ihre psychische Gesundheit über Lyra.

Vorteile für die Familienplanung

Erhalten Sie inklusive Versorgung rund um Fruchtbarkeit, Hormone und Familienplanung über das Carrot-Programm.

Finanzielle Unterstützungsprogramme

Erhalten Sie Werkzeuge und Unterstützung, um Ihre Finanzen zu verwalten und für die Zukunft zu planen.

FlexBase: Unser flexibles Arbeitsprogramm

Wählen Sie selbst, wo Sie arbeiten möchten – von zu Hause, im Büro oder hybrid – und erhalten Sie Unterstützung für Ihre individuelle Arbeitsumgebung.

Rechtliche Unterstützungsprogramme

Rechtliche Ressourcen und Unterstützung für persönliche und berufliche Angelegenheiten.

Wellnesstage

Erholen Sie sich mit bezahltem Urlaub, um Ihre geistige und körperliche Gesundheit zu stärken.

Tage für ehrenamtliche Tätigkeiten

Nehmen Sie bezahlten Urlaub, um sich für die Themen und Gemeinden zu engagieren, die Ihnen am wichtigsten sind.

Mobilität für mehr Flexibilität

Kurzzeitige Remotearbeit von genehmigten globalen Standorten ist gemäß unserer Richtlinie für vorübergehende Remotearbeit möglich.

Länderspezifische Zusatzleistungen

Zusätzlich zu unseren globalen Zusatzleistungen bieten wir auch regionalspezifische Benefits an, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wählen Sie unten Ihre Region aus, um die für Sie verfügbaren Zusatzleistungen zu entdecken.

Costa Rica

Vorteile entdecken

Indien

Vorteile entdecken

Israel

Vorteile entdecken

Japan

Vorteile entdecken

Polen

Vorteile entdecken

USA

Vorteile entdecken

Community

Finden Sie Ihren Weg, erweitern Sie Ihre Fähigkeiten und entwickeln Sie sich in einer Community, die jeden Punkt Ihrer beruflichen Laufbahn abdeckt.

Akamai tech professionals collaborating in a workspace highlighting community and career opportunities

Berufliche Laufbahn

Entwickeln Sie Ihre Fähigkeiten weiter und nehmen Sie Herausforderungen an, während Sie dazu beitragen, das Leben von Milliarden Menschen jeden Tag zu verbessern – und zwar Billionen Mal am Tag.  

Karrieren erkunden
Akamai early career professionals collaborating in a workspace highlighting community and careers

Berufseinstieg

In einer globalen Community, die Sie zum Erkunden und Gestalten einlädt und frische Ideen begrüßt, gelingt Ihnen ein guter Start ins Berufsleben.  

Berufseinstiegschancen erkunden
Akamai employees collaborating in a workspace highlighting Employee Resource Groups and community

Unsere Mitarbeiterressourcengruppen (ERGs)

Werden Sie Teil einer diversen und inklusiven Community, in der jede Perspektive zählt und wir gemeinsam echte Innovationen schaffen.  

ERGs erkunden

Erfahren Sie, was unsere Mitarbeiter zu sagen haben

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