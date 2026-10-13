Bei Akamai geben wir gemeinsam unser Bestes, um die größten Herausforderungen des Internets zu meistern und das Onlineleben von Nutzern zu schützen.



Unabhängig von Standort, Position oder Betriebszugehörigkeit halten wir uns stets an die höchsten Standards. Wir unterstützen und würdigen uns gegenseitig, handeln schnell und entwickeln Innovationen mit Liebe zum Detail.



Unsere Entscheidungen basieren auf Daten, Fachkompetenz, effektiver Zusammenarbeit und klaren Ergebnissen. Wir versetzen immer wieder Berge, indem wir schnell und entschlossen handeln. Wir gestalten die Zukunft der Technologie, indem wir Veränderungen begrüßen und künstliche Intelligenz strategisch einsetzen. Wir bringen unterschiedliche Perspektiven zusammen und handeln immer integer.



Das bedeutet es, bei Akamai zu arbeiten.