Bei Akamai geben wir gemeinsam unser Bestes, um die größten Herausforderungen des Internets zu meistern und das Onlineleben von Nutzern zu schützen.
Unabhängig von Standort, Position oder Betriebszugehörigkeit halten wir uns stets an die höchsten Standards. Wir unterstützen und würdigen uns gegenseitig, handeln schnell und entwickeln Innovationen mit Liebe zum Detail.
Unsere Entscheidungen basieren auf Daten, Fachkompetenz, effektiver Zusammenarbeit und klaren Ergebnissen. Wir versetzen immer wieder Berge, indem wir schnell und entschlossen handeln. Wir gestalten die Zukunft der Technologie, indem wir Veränderungen begrüßen und künstliche Intelligenz strategisch einsetzen. Wir bringen unterschiedliche Perspektiven zusammen und handeln immer integer.
Das bedeutet es, bei Akamai zu arbeiten.
Unsere Unternehmenskultur
Bei Akamai geben wir gemeinsam unser Bestes, um die größten Herausforderungen des Internets zu meistern und das Onlineleben von Nutzern zu schützen.
Die zentralen Werte unseres globalen Teams
So bauen wir Vertrauen auf, fördern Innovationen und bieten Sicherheit jeden Tag und überall
Globale Zusatzleistungen
Zusatzleistungen zur Unterstützung Ihrer Gesundheit, Ihres Wohlbefindens, Ihrer Finanzen und Ihres Lebens außerhalb der Arbeit.
Länderspezifische Zusatzleistungen
Zusätzlich zu unseren globalen Zusatzleistungen bieten wir auch regionalspezifische Benefits an, die auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wählen Sie unten Ihre Region aus, um die für Sie verfügbaren Zusatzleistungen zu entdecken.
Community
Finden Sie Ihren Weg, erweitern Sie Ihre Fähigkeiten und entwickeln Sie sich in einer Community, die jeden Punkt Ihrer beruflichen Laufbahn abdeckt.