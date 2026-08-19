Akamai Technologies Spain S.L.U.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 34 / 2.002 vom 11. Juli über Services der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels wird Folgendes berichtet:

Firmenname: Akamai Technologies Spain S.L.U.

Geschäftssitz: Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spanien

E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com

Telefonnummer: +34-917933243

CIF: B84595628

Eingetragen im Handelsregister von Madrid, Band 22.270, Buch 0, Folio Nr. 117, Sektion 8, Seite M-397520, Eintragung 1

Die Aktivitäten von Akamai Technologies Spain S.L.U. unterliegen keiner administrativen Genehmigung.

Das Unternehmen hält sich derzeit an keine der in Artikel 18 des spanischen Gesetzes 34/2002 geregelten Codes.