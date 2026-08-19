Regionale Einrichtungen und Kontaktverzeichnis
Die folgende Liste ist alphabetisch nach Ländern geordnet. Wählen Sie die jeweilige Nation aus, in der Sie oder Ihr
Unternehmen Geschäfte mit Akamai tätigen.
Länder
Belgien
Akamai Technologies Belgium SRL
Eingetragene Adresse: Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Brussels
Firmennummer: 0535.839.579
USt.-IdNr.: BE535.839.579
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Tschechische Republik
Akamai Technologies s.r.o.
Identifikations-Nr.: 24142344
Eingetragene Adresse: Karla Engliše 3208/5, 150 00 Prag
Informationen zum Eintrag im Handelsregister: Das Unternehmen ist im Handelsregister eingetragen, das vom Amtsgericht in Prag, Akte C 182522, geführt wird
Betrag des eingetragenen Kapitals: 200.000 CZK
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Dänemark
Akamai Technologies Denmark ApS
Eingetragene Adresse: Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Kopenhagen V, Dänemark
Handelsregisternummer (CVR): 36026650
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Frankreich
Akamai Technologies SARL
Akamai Technologies SARL with capital of 1 943 102,45 €
RCS Paris B 429 429 269
TVA FR 70429429269
Eingetragene Adresse: 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, Frankreich
Telefonnummer: +33 156696200
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Leiter der Publikation: Gerald Deck
Die Website wurde entwickelt und wird gehostet von: Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway Cambridge, Massachusetts 02142
USA +1 877 325 2624
Deutschland
Akamai Technologies GmbH
Eingetragene Adresse: Parkring 22, D-85748 Garching
Firmensitz: Garching
Registergericht: Amtsgericht München
Stammkapital von: 25.000,00 €
Handelsregisternummer: HRB 129886
USt.-IdNr.: DE 206360295
Steuer-ID: 143/112/20307
Geschäftsführer: David Matthew McDonald Aitken, Justyna Kalina Jankowska
Telefonnummer (allgemein): +49 89940060
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Irland
Akamai Technologies Ireland Limited
Eingetragene Adresse: Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02 C624 Irland
Eingetragen im Handelsregister unter der Firmennummer: 390724
Steuer-ID: 6410724I
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Israel
Akamai Technologies Israel Ltd
Eingetragene Adresse: 8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israel
Handelsregisternummer: 514082999
USt.-IdNr.: 514082999
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Italien
Akamai Technologies S.R.L.
Eingetragene Adresse: Foro Buonaparte 70, 20121 Mailand (MI), Italien
Vollständig eingezahltes Stammkapital: 10.000 EUR
REA-Nummer: MI -1877384
USt.-IdNr. und Steuer-ID: IT06216380961
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Luxemburg
Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.
Eingetragene Adresse: 26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Handelsregisternummer: B 195902
Betrag des eingetragenen Kapitals: 1.000.000 USD
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Niederlande
Akamai International B.V.
Eingetragene Adresse: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Niederlande
Eingetragen durch: Handelskammer für Amsterdam, Niederlande
Registernummer: 34159661
USt.-IdNr.: NL 8100.63. 311.B01
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Akamai Technologies Netherlands B.V.
Eingetragene Adresse: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Niederlande
Eingetragen durch: Handelskammer für Amsterdam, Niederlande
Registernummer: 34153909
USt.-IdNr.: NL 810086700B01
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Polen
Akamai Technologies Poland sp. z.o.o.
Geschäftssitz: ul. Opolska 100, 31-323 Krakau
Registergericht: Rayongericht für Krakau – Śródmieście in Kraków, XI Geschäftsbereich des Landesgerichtsregisters
KRS-Nummer: 0000384002
Stammkapital: 40.000 PLN
NIP: 1132832376
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Spanien
Akamai Technologies Spain S.L.U.
Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 34 / 2.002 vom 11. Juli über Services der Informationsgesellschaft und des elektronischen Handels wird Folgendes berichtet:
Firmenname: Akamai Technologies Spain S.L.U.
Geschäftssitz: Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spanien
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Telefonnummer: +34-917933243
CIF: B84595628
Eingetragen im Handelsregister von Madrid, Band 22.270, Buch 0, Folio Nr. 117, Sektion 8, Seite M-397520, Eintragung 1
Die Aktivitäten von Akamai Technologies Spain S.L.U. unterliegen keiner administrativen Genehmigung.
Das Unternehmen hält sich derzeit an keine der in Artikel 18 des spanischen Gesetzes 34/2002 geregelten Codes.
Schweden
Akamai Technologies AB
Eingetragene Adresse: Malmskillnagsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Schweden
Handelsregisternummer: 556754-5214
USt.-IdNr.: SE556754521401
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Schweiz
Akamai Technologies International AG
Geschäftssitz: Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Schweiz
Handelsregisternummer: CHE-115.356.067
USt.-IdNr.: CHE-115.356.067 MWST
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Türkei
Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi
Geschäftssitz: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/1, Sarıyer/Istanbul
Handelsregisternummer: 870873
Stammkapital: 210.000,00 TL
Steuer-ID: 0120317431
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Vereinigte Arabische Emirate
Akamai Technologies Limited (Niederlassung Dubai)
Eingetragene Adresse: Arenco Tower Al Safouh 2 Unit No. 1704,
17th Floor Makani No. 1428776320
PO Box 74597
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Steuer-ID (TRN): 100334224100003
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com
Vereinigtes Königreich
Akamai Technologies Limited
Eingetragene Adresse: Level 3, 58-60 Berners St., London, Vereinigtes Königreich, W1T 3NQ
Handelsregisternummer:
03921701
USt.-IdNr.: 745091237
E-Mail-Adresse: corporate-emea@akamai.com