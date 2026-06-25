Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) transforma cualquier navegador comercial en un espacio de trabajo totalmente gestionado y protege cualquier interacción de usuario o de IA agéntica entre aplicaciones, navegadores e IDE, sin que afecte a la experiencia del usuario.



Las empresas utilizan Akamai Workforce Protector para evitar los riesgos de la IA y la navegación, incluidas la IA en la sombra, la filtración de datos en los canales de IA generativa, web y SaaS, y las extensiones de navegadores maliciosas.