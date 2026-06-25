Akamai Workforce Protector (in precedenza LayerX) trasforma un browser commerciale in un'area di lavoro completamente gestita e protegge qualsiasi interazione degli utenti o dell'agentic AI all'interno di app, browser e IDE, senza alcun impatto sulle user experience.



Le aziende utilizzano Akamai Workforce Protector per prevenire i rischi legati all'intelligenza artificiale e alla navigazione, tra cui l'AI ombra, la perdita di dati nei canali GenAI, Web e SaaS e le estensioni del browser dannose.