O Akamai Workforce Protector (anteriormente conhecido como LayerX) transforma qualquer navegador comercial em um ambiente de trabalho totalmente gerenciado, garantindo a segurança de todas as interações entre usuários e agentes de IA em aplicações, navegadores e IDEs, sem comprometer a experiência do usuário.



As empresas utilizam o Akamai Workforce Protector para prevenir riscos relacionados à inteligência artificial e à navegação na internet, incluindo IA sombra; vazamentos de dados em canais de GenAI, web e SaaS; e extensões maliciosas de navegadores.