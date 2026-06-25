Akamai Workforce Protector (zuvor LayerX) verwandelt jeden kommerziellen Browser in einen vollständig verwalteten Arbeitsbereich und sichert alle Interaktionen von Nutzern oder agentischer KI über Anwendungen, Browser und IDEs hinweg ohne dabei das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.



Unternehmen nutzen Akamai Workforce Protector, um KI- und Browsing-Risiken zu vermeiden, einschließlich Schatten-KI, Datenlecks über GenKI-, Web- und SaaS-Kanäle hinweg und schädliche Browsererweiterungen.