Akamai Workforce Protector (anciennement LayerX) transforme n'importe quel navigateur commercial en espace de travail entièrement géré et sécurise toutes les interactions des utilisateurs et des agents d'IA, que ce soit dans les applications, les navigateurs ou les environnements de développement intégrés, sans affecter l'expérience utilisateur.



Les entreprises utilisent Akamai Workforce Protector pour prévenir les risques liés à la navigation Web et à l'IA, notamment l'IA fantôme (shadow AI), les fuites de données sur les plateformes d'IA générative, le Web et les applications SaaS, ainsi que les extensions de navigateur malveillantes.