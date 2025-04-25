X
Akamai Global Services

Faites confiance à Global Services pour accélérer vos résultats et optimiser votre retour sur investissement. Nos experts sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7 pour vous aider à résoudre vos plus grandes difficultés.

Support standard - Fiche produit

Services de sécurité

Gardez une longueur d'avance sur les cybermenaces les plus sophistiquées grâce à l'aide de nos experts reconnus dans le secteur. Renforcez votre stratégie de sécurité en vous associant aux bonnes personnes, aux bons processus et technologies.

Assistance

Security Optimization Assistance

Des experts à votre service pour optimiser et maintenir vos solutions de sécurité dans le cloud d'Akamai.

Guide

Readiness and Response Service

Assistance, conseils et accès direct aux centres de commande des opérations de sécurité d'Akamai.

Gestion, détection et réponse

Managed Security Service

Gestion de la sécurité, surveillance et réduction des risques dans un seul service entièrement géré.

Protection des API

API Security Operationalization & Advisory Services

Bénéficiez d'API sécurisées et d'une meilleure posture de sécurité des API grâce à des examens de la sécurité réguliers et plus encore.

Optimisation

Managed Network Cloud Firewall

Service géré pour Akamai Network Cloud Firewall afin d'optimiser vos protections par votre pare-feu.

Surveillance et test API

Managed Service for API Performance

La surveillance et les tests proactifs assure la disponibilité, la résilience et la conformité de vos API.

Intégration et protection des API

Akamai API Security Services Bundle

Une offre de services de bout en bout pour renforcer votre stratégie de sécurité des API.

Détection des DNS et réponse aux incidents

Managed Service for Akamai DNS Posture Management

Suivi, conseils d'experts et responsabilité pour maintenir la conformité.

Services Akamai Guardicore Segmentation

Contacter le service d'assistance de Guardicore

Services professionnels

Des ingénieurs spécialisés collaborent avec votre équipe pour mettre en œuvre ce dont vous avez besoin et fournir le niveau d'assistance de votre choix.

Offres de support

Une assistance professionnelle réactive est disponible pendant les heures de bureau uniquement ou 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an, afin de répondre à un large éventail de besoins.

Responsable de compte technique

Un ingénieur désigné intégré à votre équipe prend en charge de manière proactive tous les aspects de votre mise en œuvre.

Formation et certification

Notre formation et notre certification pratiques préparent vos équipes à optimiser la valeur de votre déploiement.

Services en bordure de l'Internet

Offrez des expériences digitales fluides optimisées pour un monde dynamique à l'aide de nos experts et de nos technologies de pointe.

Assistance

Plus Service and Support

Assistance d'experts pour s'adapter rapidement, promouvoir l'adoption de produits et optimiser régulièrement.

Guide

Advanced Service and Support

Expertise consultative et assistance pour combler les lacunes en visibilité, identifier les problèmes et optimiser.

Gestion

Premium Service and Support 3.0

Niveau de service le plus élevé : temps de réponse le plus rapide, surveillance proactive, équipe intégrée et plus encore.

Akamai University

Akamai University : aide aux clients

Développez vos connaissances sur les solutions Akamai, apprenez à optimiser votre environnement et à améliorer vos compétences en matière de configuration grâce à des instructions en live.

Présentation du programme

Exploitez pleinement votre investissement dans les solutions Akamai grâce à une formation dispensée par un instructeur.

Portefeuille de formations

Approfondissez votre compréhension de nos solutions de sécurité, de diffusion de contenu et d'Edge Computing.

Calendrier de formation

Consultez le dernier calendrier de formation des cours d'Akamai University.

Services complémentaires

Grâce à une visibilité inégalée et à une surveillance 24 h/24 et 7 j/7, Global Services vous permet d'offrir des performances, une qualité et une disponibilité supérieures pour vos services quotidiens et vos événements les plus importants.

Centre de contrôle des opérations de diffusion

Délestez la gestion des flux de diffusion à nos experts en médias, pour une qualité souvent supérieure à celle de la diffusion.

Enhanced Support SLA

Prise en charge illimitée 24 h/24 et 7 j/7 pour résoudre les problèmes de performances ou de disponibilité des services Akamai.

Event Support

Prise en charge de la préparation pour les événements médiatiques de grande envergure, les sorties de jeux et les mises à jour logicielles.

Services de Cloud Computing

Des services pour guider les clients tout au long de leur parcours cloud avec Akamai, optimiser les opérations, fournir des solutions sur mesure et gérer l'infrastructure cloud.

Enhanced Compute Support

Une assistance prioritaire pour répondre aux problèmes liés au Cloud Computing et les résoudre plus rapidement.

Enhanced Compute Support with Support Advocacy

Une assistance et un support prioritaires pour résoudre les problèmes liés au Cloud Computing plus rapidement et renforcer la fiabilité du service.

Comprehensive Compute Services

Optimisez votre investissement dans le Cloud Computing grâce à des conseils d'experts et à une assistance fiable pour les charges de travail critiques.

Akamai Managed Service for Compute

Concentrez-vous sur votre cœur de métier pendant qu'Akamai gère de manière proactive votre infrastructure cloud.

