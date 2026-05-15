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Inclusion, diversité et engagement

Nous cherchons à remodeler le monde par le biais de notre engagement en faveur d'un changement positif.

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Pourquoi nous utilisons les termes « inclusion, diversité et engagement »

L'inclusion est une de nos priorités. Elle constitue la base même de notre équipe mondiale. En tant que valeur essentielle, elle favorise la diversité des parcours, des styles et des perspectives de nos équipes, tout en renforçant notre engagement envers nos objectifs. Chez Akamai, chaque voix est entendue, et tout le monde a sa place. Nos différences et notre vision commune nous rendent plus forts et renforcent nos liens avec nos clients, nos partenaires et nos communautés.

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Inclusion et diversité

Pour nous, l'inclusion implique de se respecter mutuellement, de valoriser nos différences et de favoriser la croissance. La diversité s'appuie sur les compétences et antécédents uniques de chacun afin que nous puissions affronter et relever des défis mondiaux tous ensemble.

Embauche inclusive

Nous utilisons des descriptions de poste inclusives et mettons en place des panels d'entretien. Nos programmes soutiennent une grande variété de groupes dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, et participent à la croissance des talents.

Responsabilité d'entreprise

Nous nous efforçons d'agir en accord avec nos valeurs fondamentales que sont la responsabilité, la communauté et la confiance, afin de créer un impact positif.

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Analyse de l'équité salariale

Akamai met en avant une politique de rémunération juste et équitable pour tous ses employés. Nous sommes déterminés à contrôler régulièrement nos pratiques de rémunération.

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Suivi des progrès

Nous nous engageons à faire d'Akamai un lieu de travail formidable, où nos employés du monde entier sont engagés et enthousiastes. Nous démontrons cet engagement en fournissant régulièrement des informations transparentes sur les données relatives à nos employés dans le monde entier.

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Graphique mondial de représentation par sexe

Engagement

Nous considérons que l'engagement de la main-d'œuvre est basé sur la créativité et la résilience de tous nos employés. C'est pourquoi, en tant qu'entreprise axée sur ses employés, nous cherchons à offrir des expériences enrichissantes à l'ensemble de notre personnel et de nos parties prenantes.

Programmes d'engagement

Programmes pour les employés

Les programmes pour les employés d'Akamai boostent l'engagement. Du niveau local au niveau mondial, ils encouragent la participation active, en donnant à tous les employés les moyens d'agir. Ils renforcent ainsi la croissance personnelle, les liens et l'engagement communautaire.

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Groupes de ressources pour les employés (GRE)

Les groupes de ressources pour les employés, ou GRE, sont des groupes bénévoles dirigés par les employés qui ont pour mission commune de créer un environnement de travail connecté. Tous les employés sont invités à rejoindre les GRE. Actuellement, Akamai est fier d'accueillir huit GRE mondiaux qui représentent collectivement plus de 2 200 membres.

APIC (Asian and Pacific Islander Circle)

Célèbre et honore le patrimoine des populations asiatiques et insulaires du Pacifique, en promouvant un espace sûr et inclusif.

IndUS

Unifie les employés sud-asiatiques en améliorant le recrutement, l'assimilation et le développement culturel.

In Reach logo

In Reach

Se concentre sur les employés porteurs de handicaps physiques et/ou des problèmes de santé mentale et leurs alliés.

Military Veterans

Souligne les contributions diverses et précieuses des anciens combattants et des familles de militaires.

Akamai ERG Ohana logo

Ohana

Fournit des moyens d'agir aux talents d'Akamai de diverses origines ethniques, notamment noires, hispaniques et latino-américaines.

ERG Out at Akamai logo

Out@Akamai

Offre un soutien, des ressources et un espace sûr aux employés LGBTQIA+ et leurs alliés.

Parents@akamai logo

Parents@Akamai

Soutient les aidants naturels, favorise le développement des carrières et s'attaque aux défis auxquels les parents qui travaillent font face.

Akamai ERG Global Womens Forum

Women's Forum

Sensibilise, partage les défis, les conseils et les connaissances, et favorise l'avancement de carrière des femmes.

Récompenses et reconnaissance pour notre travail

Les entreprises du monde entier reconnaissent notre engagement envers nos employés. Ces récompenses nous inspirent dans nos démarches visant à créer un environnement de travail qui accueille et célèbre les compétences et origines diverses de nos formidables employés.

  • Soutien pour les soins familiaux, 2025
    U.S. News & World Report
  • Meilleurs lieux de travail pour l'inclusion 2025
    Newsweek & Plant-A Insights Group
  • Meilleurs employeurs américains en matière de diversité 2025 Newsweek et Statista
  • Excellence en matière de diversité, d'équité et d'inclusion 2025
    RippleMatch
  • Meilleurs lieux de travail pour les femmes 2025
    Pologne, excellents lieux de travail
  • Employeurs pour la diversité 2024
    Forbes America's Best
  • Indice de l'égalité entre les sexes 2023
    Bloomberg
  • Excellent lieu de travail pour la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance 2023
    GPTW India

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Rapports ID&E locaux

Akamai s'engage à favoriser un lieu de travail inclusif, ce qui se traduit par des initiatives locales telles que des analyses des écarts de rémunération au niveau local favorisant la transparence et des progrès continus.

Brésil

Données semestrielles sur l'équité salariale publiées au Brésil.

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Irlande

Données annuelles sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes publiées en Irlande.

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Israël

Données annuelles sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes publiées en Israël.

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Akamai met en avant une politique de rémunération juste et équitable pour tous ses employés. Nous sommes déterminés à contrôler régulièrement nos pratiques de rémunération et à apporter des ajustements.

En plus de l'analyse globale de l'équité salariale avec l'aide d'un consultant externe, nous suivons les directives locales, le cas échéant.

En France, chaque année, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet le résultat de l’Index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’Index, évalué sur un total de 100 points, se calcule à partir de 4 indicateurs si l'entreprise comporte moins de 250 salariés.

Pour la période 2025, Akamai a ainsi obtenu un score total de 50 points sur la base de ces indicateurs:

  • L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 0 point
  • L’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 35 points
  • Le pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité : 15 points
  • Le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 point

Akamai entend engager tous les efforts nécessaires pour améliorer ce résultat dans les prochaines années. Pour ce faire, des mesures de correction et des objectifs de progression sont définis et mis en œuvre, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.