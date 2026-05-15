Akamai met en avant une politique de rémunération juste et équitable pour tous ses employés. Nous sommes déterminés à contrôler régulièrement nos pratiques de rémunération et à apporter des ajustements.

En plus de l'analyse globale de l'équité salariale avec l'aide d'un consultant externe, nous suivons les directives locales, le cas échéant.

En France, chaque année, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet le résultat de l’Index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’Index, évalué sur un total de 100 points, se calcule à partir de 4 indicateurs si l'entreprise comporte moins de 250 salariés.

Pour la période 2025, Akamai a ainsi obtenu un score total de 50 points sur la base de ces indicateurs:

L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 0 point

L’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 35 points

Le pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité : 15 points

Le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 point

Akamai entend engager tous les efforts nécessaires pour améliorer ce résultat dans les prochaines années. Pour ce faire, des mesures de correction et des objectifs de progression sont définis et mis en œuvre, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.