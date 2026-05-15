Inclusion et diversité
Pour nous, l'inclusion implique de se respecter mutuellement, de valoriser nos différences et de favoriser la croissance. La diversité s'appuie sur les compétences et antécédents uniques de chacun afin que nous puissions affronter et relever des défis mondiaux tous ensemble.
Du point de vue des employés : Qu'est-ce qui fait d'Akamai un lieu inclusif et diversifié ?
Suivi des progrès
Nous nous engageons à faire d'Akamai un lieu de travail formidable, où nos employés du monde entier sont engagés et enthousiastes. Nous démontrons cet engagement en fournissant régulièrement des informations transparentes sur les données relatives à nos employés dans le monde entier.
Engagement
Nous considérons que l'engagement de la main-d'œuvre est basé sur la créativité et la résilience de tous nos employés. C'est pourquoi, en tant qu'entreprise axée sur ses employés, nous cherchons à offrir des expériences enrichissantes à l'ensemble de notre personnel et de nos parties prenantes.
Groupes de ressources pour les employés (GRE)
Les groupes de ressources pour les employés, ou GRE, sont des groupes bénévoles dirigés par les employés qui ont pour mission commune de créer un environnement de travail connecté. Tous les employés sont invités à rejoindre les GRE. Actuellement, Akamai est fier d'accueillir huit GRE mondiaux qui représentent collectivement plus de 2 200 membres.
Récompenses et reconnaissance pour notre travail
Les entreprises du monde entier reconnaissent notre engagement envers nos employés. Ces récompenses nous inspirent dans nos démarches visant à créer un environnement de travail qui accueille et célèbre les compétences et origines diverses de nos formidables employés.
- Soutien pour les soins familiaux, 2025
U.S. News & World Report
- Meilleurs lieux de travail pour l'inclusion 2025
Newsweek & Plant-A Insights Group
- Meilleurs employeurs américains en matière de diversité 2025 Newsweek et Statista
- Excellence en matière de diversité, d'équité et d'inclusion 2025
RippleMatch
- Meilleurs lieux de travail pour les femmes 2025
Pologne, excellents lieux de travail
- Employeurs pour la diversité 2024
Forbes America's Best
- Indice de l'égalité entre les sexes 2023
Bloomberg
- Excellent lieu de travail pour la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance 2023
GPTW India
Rejoignez-nous pour faire évoluer votre carrière
Rapports ID&E locaux
Akamai s'engage à favoriser un lieu de travail inclusif, ce qui se traduit par des initiatives locales telles que des analyses des écarts de rémunération au niveau local favorisant la transparence et des progrès continus.
Akamai met en avant une politique de rémunération juste et équitable pour tous ses employés. Nous sommes déterminés à contrôler régulièrement nos pratiques de rémunération et à apporter des ajustements.
En plus de l'analyse globale de l'équité salariale avec l'aide d'un consultant externe, nous suivons les directives locales, le cas échéant.
En France, chaque année, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet le résultat de l’Index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’Index, évalué sur un total de 100 points, se calcule à partir de 4 indicateurs si l'entreprise comporte moins de 250 salariés.
Pour la période 2025, Akamai a ainsi obtenu un score total de 50 points sur la base de ces indicateurs:
- L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes : 0 point
- L’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 35 points
- Le pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité : 15 points
- Le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 point
Akamai entend engager tous les efforts nécessaires pour améliorer ce résultat dans les prochaines années. Pour ce faire, des mesures de correction et des objectifs de progression sont définis et mis en œuvre, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.