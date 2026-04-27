Le Code d'éthique d'Akamai incarne nos valeurs fondamentales — Le client d'abord, Un seul Akamai, Innovation, Urgence et persévérance, Intégrité et confiance, Inclusion et Engagement social — et nous attendons de chaque employé, administrateur, contractuel, fournisseur et partenaire qu'il respecte ces valeurs et se conforme au Code, aux politiques d'Akamai ainsi qu'aux lois et réglementations en vigueur.
Éthique internationale et conformité chez Akamai
Le département Éthique et conformité mondiales (Global Ethics & Compliance) est une fonction du service juridique qui conseille les parties prenantes internes et supervise les procédures conçues pour garantir qu'Akamai poursuive ses objectifs commerciaux et sa croissance continue de la bonne manière.
Nos procédures sont intégrées dans divers processus métier de l'entreprise, en mettant l'accent sur la conduite éthique, la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêts, les lois antitrust et les sanctions. La conformité à d'autres exigences, telles que la sécurité de l'information et la confidentialité des données, est supervisée par d'autres équipes Akamai.
Créer une culture de la conformité
Chaque collaborateur Akamai est tenu de suivre une formation annuelle obligatoire sur le Code d'éthique et d'attester de son engagement à s'y conformer. Éthique internationale et conformité propose de nombreuses formations en direct, des conseils et d'autres ressources pour répondre à vos questions et préoccupations.
La culture de la conformité d'Akamai repose sur l'engagement ferme de nos cadres, de nos dirigeants et de nos managers à respecter l'éthique commerciale.
Responsabilité
Éthique internationale et conformité procède à des évaluations en interne et tierces indépendantes afin de garantir l'efficacité de ses procédures. Nos politiques et nos procédures sont régulièrement mises à jour pour rendre compte des problèmes émergents.
Nous menons également des enquêtes indépendantes en interne et collaborons avec le service des ressources humaines d'Akamai sur les mesures correctives et disciplinaires, le cas échéant.
Transparence
Le responsable de l'éthique et de la conformité (Chief Ethics & Compliance Officer) d'Akamai présente des mises à jour trimestrielles au comité d'audit du conseil d'administration.
S'exprimer
Les collaborateurs et les parties prenantes d'Akamai sont encouragés à s'exprimer, à poser des questions et à signaler les difficultés. Nous proposons un service d'assistance en ligne et téléphonique indépendant 24 h/24. Nos collaborateurs disposent de nombreux moyens de faire part de leurs problèmes, par l'intermédiaire de leurs managers, des partenaires commerciaux des ressources humaines, de notre conseiller et de notre service juridiques, ainsi que de notre équipe d'audit interne