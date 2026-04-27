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Éthique et conformité

Akamai exerce ses activités de manière éthique, honnête et dans le respect de la loi applicable. Ce n'est pas seulement la bonne chose à faire mais également la condition essentielle à la garantie de nos succès futurs.

Code d'éthique

Le Code d'éthique d'Akamai incarne nos valeurs fondamentales — Le client d'abord, Un seul Akamai, Innovation, Urgence et persévérance, Intégrité et confiance, Inclusion et Engagement social — et nous attendons de chaque employé, administrateur, contractuel, fournisseur et partenaire qu'il respecte ces valeurs et se conforme au Code, aux politiques d'Akamai ainsi qu'aux lois et réglementations en vigueur.

Éthique internationale et conformité chez Akamai

Le département Éthique et conformité mondiales (Global Ethics & Compliance) est une fonction du service juridique qui conseille les parties prenantes internes et supervise les procédures conçues pour garantir qu'Akamai poursuive ses objectifs commerciaux et sa croissance continue de la bonne manière.

Nos procédures sont intégrées dans divers processus métier de l'entreprise, en mettant l'accent sur la conduite éthique, la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêts, les lois antitrust et les sanctions. La conformité à d'autres exigences, telles que la sécurité de l'information et la confidentialité des données, est supervisée par d'autres équipes Akamai.

Créer une culture de la conformité

Chaque collaborateur Akamai est tenu de suivre une formation annuelle obligatoire sur le Code d'éthique et d'attester de son engagement à s'y conformer. Éthique internationale et conformité propose de nombreuses formations en direct, des conseils et d'autres ressources pour répondre à vos questions et préoccupations.

La culture de la conformité d'Akamai repose sur l'engagement ferme de nos cadres, de nos dirigeants et de nos managers à respecter l'éthique commerciale.

Responsabilité

Éthique internationale et conformité procède à des évaluations en interne et tierces indépendantes afin de garantir l'efficacité de ses procédures. Nos politiques et nos procédures sont régulièrement mises à jour pour rendre compte des problèmes émergents.

Nous menons également des enquêtes indépendantes en interne et collaborons avec le service des ressources humaines d'Akamai sur les mesures correctives et disciplinaires, le cas échéant.

Transparence

Le responsable de l'éthique et de la conformité (Chief Ethics & Compliance Officer) d'Akamai présente des mises à jour trimestrielles au comité d'audit du conseil d'administration.

S'exprimer

Les collaborateurs et les parties prenantes d'Akamai sont encouragés à s'exprimer, à poser des questions et à signaler les difficultés. Nous proposons un service d'assistance en ligne et téléphonique indépendant 24 h/24. Nos collaborateurs disposent de nombreux moyens de faire part de leurs problèmes, par l'intermédiaire de leurs managers, des partenaires commerciaux des ressources humaines, de notre conseiller et de notre service juridiques, ainsi que de notre équipe d'audit interne

Ressources en matière d’éthique et de conformité

Service d'assistance pour l'éthique

La ligne d’alerte éthique d’Akamai, gérée de manière indépendante, permet aux employés et aux tiers de signaler leurs préoccupations de façon anonyme. Elle est accessible 24h/24 et 7j/7, en ligne et par téléphone.

Accéder à la ligne d'alerte

Code d'éthique

Le Code d'éthique d'Akamai englobe nos valeurs fondamentales et nous attendons de chaque collaborateur, responsable, sous-traitant et partenaire qu'ils respectent ces valeurs et qu'ils se conforment au présent Code, aux politiques d'Akamai et aux lois et réglementations en vigueur.

Voir le code

Politique et procédures anticorruption

La politique d'Akamai en matière de lutte contre la corruption permet de garantir que notre conduite commerciale est conforme au Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), au UK Bribery Act ainsi qu'aux autres lois et réglementations anti-corruption en vigueur.

Voir la politique

Déclaration relative à l'esclavage moderne et au trafic d'êtres humains

Akamai s'oppose aux effets néfastes de l'esclavage, de la servitude, du travail forcé ou obligatoire et du trafic d'êtres humains dans les sociétés du monde entier. Notre Déclaration relative à l'esclavage moderne et au trafic d'êtres humains démontre notre détermination à faire face à ces risques.

Voir la déclaration