Le département Éthique et conformité mondiales (Global Ethics & Compliance) est une fonction du service juridique qui conseille les parties prenantes internes et supervise les procédures conçues pour garantir qu'Akamai poursuive ses objectifs commerciaux et sa croissance continue de la bonne manière.



Nos procédures sont intégrées dans divers processus métier de l'entreprise, en mettant l'accent sur la conduite éthique, la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêts, les lois antitrust et les sanctions. La conformité à d'autres exigences, telles que la sécurité de l'information et la confidentialité des données, est supervisée par d'autres équipes Akamai.