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Salle de presse

Découvrez comment nous alimentons et protégeons chaque interaction grâce aux dernières actualités de l'entreprise, aux annonces officielles et aux analyses d'experts.

Communiqués de presse

Restez informé des dernières annonces d'Akamai, notamment en ce qui concerne les lancements de produits, les partenariats, les clients et les acquisitions.

Voir tous les communiqués de presse

Akamai Completes Acquisition of Secure Enterprise Browser Provider LayerX

Akamai Technologies announces the company has completed its acquisition of secure enterprise browser provider and AI usage control leader LayerX.

Cambridge, MA USA Jul 02, 2026
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Akamai Reports First Quarter 2026 Financial Results

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), the cybersecurity and cloud computing company that powers and protects business online, today reported financial results for the first quarter ended March 31, 2026.

Cambridge, MA USA May 07, 2026
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Akamai Reports Fourth Quarter 2025 and Full-year 2025 Financial Results

Akamai Technologies today reported financial results for the fourth quarter and full-year ended December 31, 2025.

Cambridge, MA USA Feb 19, 2026
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Blog d'Akamai

Découvrez les analyses d'experts, les études techniques approfondies et notre point de vue sur les dernières tendances du secteur, présentés par les acteurs les plus influents d'Akamai en matière de sécurité, de cloud et de diffusion. 

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Au-delà de l'identité : gouverner l'entreprise à l'ère agentique

September 22, 2026Kimberly Gomez

Consultez le rapport État des lieux d'Internet d'Akamai sur les risques liés à l'IA agentique. Découvrez comment les RSSI peuvent aller au-delà des contrôles d'identité pour gouverner en temps réel le comportement des entités non humaines et des API.

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Ce que l'IA peut, ne peut pas et ne devrait pas faire

September 21, 2026Tom Leighton

Tom Leighton, PDG d'Akamai, souligne l'importance de mettre en place des mécanismes de supervision et des garde-fous afin de garantir la maîtrise humaine sur l'IA.

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Conformité à la directive NIS2 à l'ère de l'IA : pourquoi la cybersécurité traditionnelle ne suffit plus

September 09, 2026David Elmaleh

Découvrez pourquoi il est plus difficile d'atteindre la conformité NIS2 à l'ère de l'IA, quels sont les quatre principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées et pourquoi la segmentation est essentielle.

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Annonces client

Découvrez pourquoi les plus grands leaders mondiaux choisissent les solutions Cloud et Sécurité d'Akamai pour optimiser leurs expériences numériques et protéger leurs utilisateurs.

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Miele s'appuie sur son partenariat avec Akamai pour offrir la meilleure expérience d'e-commerce de sa catégorie

Découvrez comment Miele s'associe à Akamai pour offrir une expérience e-commerce sécurisée et de haute qualité à l'échelle mondiale, grâce au déploiement de solutions de CDN, de protection des API et de gestion des bots de premier ordre.

Germany — Garching Jun 26, 2025
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Les principales organisations gouvernementales ukrainiennes font confiance Akamai

Akamai continue de soutenir le gouvernement ukrainien dans ses efforts pour protéger son infrastructure digitale.

United Kingdom — London Oct 25, 2024
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Avec l'aide d'Akamai, Rai Play offre une expérience de visionnage agréable et sécurisée de l'Euro

Akamai a fourni une évolutivité inégalée et une diffusion fiable à la RAI pendant l'Euro de cette année.

United Kingdom — London Jul 31, 2024
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Annonces partenaires

Découvrez nos alliances stratégiques, les dernières mises à jour de notre réseau de partenaires et les intégrations technologiques qui stimulent l'innovation à l'échelle mondiale.

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Akamai Technologies Announces Intent to Acquire LayerX, Advancing Its Workforce Security Strategy with AI Usage Control

Akamai announces that it has entered into a definitive agreement to acquire LayerX, a leading provider of browser-based AI usage control and secure enterprise browser (SEB) technology.

Cambridge, MA USA May 14, 2026
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Mise à niveau de la diffusion live : Akamai et Harmonic amènent les flux vidéo dans le cloud

Akamai et Harmonic présentent aujourd'hui Akamai Media Services Live 5 (MSL5), une solution optimisée par Harmonic.

Cambridge, MA USA Sep 12, 2025
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Akamai Adaptive Media Player 2 : Bitmovin et Akamai redéfinissent les standards du streaming

Bitmovin et Akamai Technologies sont fiers d'annoncer le lancement à venir de la nouvelle génération d'Akamai Adaptive Media Player (AMP2), optimisée par Bitmovin.

Austria — Vienna Sep 09, 2025
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Avis de sécurité

Restez informé grâce aux avis de sécurité d'Akamai, qui incluent des informations sur les vulnérabilités, les mises à jour de produits et des conseils pour atténuer les risques, afin de vous aider à évaluer les menaces et à protéger votre environnement.

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CVE-2025-54142 : dissimulation de requêtes HTTP via OPTIONS + corps de requête

Découvrez comment Akamai InfoSec a contré la faille CVE-2025-54142, une vulnérabilité de dissimulation de requêtes HTTP utilisant des requêtes OPTIONS avec corps de requête.

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Avis de sécurité : Plusieurs vulnérabilités ont été corrigées dans l’agent de la plateforme Akamai Guardicore.

La dernière version de l'agent de la plateforme Guardicore (GPA) corrige plusieurs vulnérabilités de sécurité. Nous recommandons à tous les clients de passer à la version 7.4 ou à une version ultérieure.

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CVE-2025-32094 : dissimulation de requêtes HTTP via OPTIONS + retour à la ligne obsolète

En mars 2025, Akamai a reçu, dans le cadre de son programme de chasse aux bugs, un rapport signalant une vulnérabilité liée à la dissimulation de requêtes HTTP. Cette faille a été rapidement corrigée pour l'ensemble des clients.

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