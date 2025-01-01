X
Akamai Cloud

Créez et distribuez des applications à faible latence et natives de la bordure de l'Internet sur la plateforme de Cloud Computing la plus distribuée au monde

Créer un compte cloud
Voir les produits

En savoir plus

Politique tarifaire

Processeur, transfert, stockage et RAM regroupés en un seul prix fixe.

Voir la tarification

Expérience d'assistance

Bénéficiez de conseils et de l'assistance d'experts à tout moment grâce à notre équipe de support primée.

Découvrez l'assistance

Portail des développeurs

Guides complets, documentation et points de terminaison.

Découvrez le centre

IDC MarketScape désigne Akamai comme un acteur majeur dans le domaine de l'IaaS de cloud public mondial en 2025

IDC MarketScape désigne Akamai comme un acteur majeur, soulignant que « l'avantage concurrentiel d'Akamai réside dans la robustesse du CDN et des services de sécurité intégrés en toute fluidité à ses offres cloud ».

Télécharger l'extrait

Le cloud du futur, dès aujourd'hui

Optimisez votre infrastructure cloud et améliorez les performances de vos applications.

Réduisez vos factures de cloud

Il devrait être facile d'établir un budget pour l'infrastructure cloud. Profitez de tarifs fixes et prévisibles avec des frais de sortie réduits et une dotation de sortie gratuite.

Explorez les coûts

Déployez des applications à faible latence

Améliorez les performances de vos machines virtuelles (VM), conteneurs, solutions de stockage et bases de données grâce à l'assistance de nos Partenaires informatiques qualifiés ou de nos applications marketplace populaires.

Découvrez la faible latence

Déployez-vous à l'échelle mondiale

Contrôlez l'emplacement où sont gérées les données et adaptez vos capacités pour répondre à la demande sur les principaux marchés clients mondiaux.

Découvrez l'évolutivité

Bénéficiez d'une véritable portabilité dans le cloud

Choisissez les technologies appropriées pour vos différentes charges de travail. Éliminez le besoin d'utiliser des services propriétaires.

Découvrez la portabilité

Explorer nos produits

Concevez et déployez sur la plateforme la plus distribuée au monde.

Essential Compute

Choisissez un plan Shared CPU, Dedicated CPU ou High Memory selon les besoins de vos applications et votre budget.

Voir les détails du produit

App Platform

Déployez de puissantes applications cloud natives sur Kubernetes en quelques minutes grâce à une infrastructure automatisée.

Voir les détails du produit

Processeur graphique

Charges de travail de traitement parallèles, y compris l'apprentissage automatique, l'informatique scientifique et le traitement vidéo.

Voir les détails du produit

Linode Kubernetes Engine

Moteur d'orchestration de conteneurs K8s géré pour les charges de travail conteneurisées.

Voir les détails du produit

Managed Databases

Service de base de données entièrement géré pour MySQL et PostgreSQL. Déployez sans plus attendre un cluster de bases de données géré en production.

Voir les détails du produit

Object Storage

Stockez vos données à des fins de haute disponibilité, de durabilité ou de distribution.

Voir les détails du produit

