X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Soutenir et protéger la vie en ligne

Créez, sécurisez et boostez vos applications et vos expériences digitales

Voir la cybersécurité
Voir le Cloud Computing

Protégez votre contenu contre les bots d'extraction IA

Il ne s'agit pas d'être anti-IA. Il s'agit d'évoluer pour saisir le potentiel que représente l'IA, de manière responsable. Nous pouvons vous y aider.

En savoir plus

Déployez l'IA avec une inférence hautes performances

Fournissez une IA en temps réel avec des processeurs graphiques rentables. Adaptez l'inférence à l'échelle mondiale en fonction des performances exigées par les entreprises.

Voir les détails
Deploy AI with high-performance inference
Map of the world

Akamai vous accompagne partout où vous travaillez

Bénéficiez des performances, de la fiabilité et de la sécurité dont votre entreprise a besoin grâce à la plateforme de Cloud Computing et au réseau en bordure de l'Internet les plus distribués au monde.

 Découvrir notre infrastructure mondiale

Créez des applications n'importe où. Sécurisez-les et faites-les évoluer n'importe où.

Silhouette of a woman at twilight standing in front of a skyscraper window using cloud computing services on her laptop

Cloud Computing

Créez des applications puissantes grâce à des services de calcul complets, flexibles et abordables.

Découvrir nos services de Cloud Computing

Sécurité

Sécurisez vos applications et vos données à chaque point de contact, sans compromettre les performances.

Découvrir nos services de sécurité
Image d'une famille regardant un événement sportif en streaming devant une télévision grand écran

Diffusion de contenu

Rapprochez vos applications et expériences de vos clients en toute confiance, en tout lieu.

Voir les services de diffusion de contenu

Les plus grandes entreprises du secteur « {industry} » font confiance à Akamai

Voir les témoignages clients

Commencer à utiliser Akamai Cloud

Créez et distribuez des applications à faible latence et extensibles massivement avec une solution de Cloud Computing complète, conçue pour les développeurs.

Découvrir maintenant