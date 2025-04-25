Qu'est-ce que la cybersécurité ?

Depuis plusieurs années, Akamai domine le secteur des solutions destinées à aider les entreprises dans le développement et l'exécution d'applications, tout en rapprochant les expériences des utilisateurs. Aujourd'hui, Akamai s'impose aussi dans le monde de la cybersécurité. Grâce à notre plateforme complète et à notre approche multicouche en matière de défense contre les risques, nous aidons nos clients à s'armer pour cette guerre contre les menaces de cybersécurité. Nos clients souhaitent bénéficier de fonctionnalités efficaces sans faire appel à divers fournisseurs. Notre large éventail d'offres est donc parfaitement adapté à leurs besoins.

Destinées à protéger les sites Web, applications, données, accès et autres ressources essentielles des entreprises, les solutions de structure de cybersécurité d'Akamai se distinguent et figurent parmi les technologies de pointe en la matière.

Nos solutions incluent :