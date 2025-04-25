Qu'est-ce que la cybersécurité ?

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.
La cybersécurité est une pratique destinée à protéger les réseaux, systèmes, données, applications et terminaux du domaine de la technologie de l'information contre les attaques. Généralement, les cyberattaques visent à perturber les opérations de l'entreprise pour obtenir un accès non autorisé aux systèmes. Cette pratique a pour but de dérober des données ou des droits de propriété intellectuelle, et de voler ou d'extorquer de l'argent aux entreprises. Pour assurer la cybersécurité de votre entreprise et vous protéger contre les attaques pouvant nuire à vos affaires ou à votre réputation, vous devez mettre en œuvre une défense multicouche. Cela implique de déployer des technologies, des processus, des règles et une expertise en matière de sécurité.
Quel est le rôle d'un programme de cybersécurité ?
Des programmes efficaces destinés à favoriser la cybersécurité ont été conçus pour identifier les menaces et les corriger le plus rapidement possible. Les technologies de cybersécurité visent à arrêter les menaces avant qu'elles n'atteignent le réseau, mais aussi à identifier et à mettre fin aux attaques en cours. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus redoutables. De fait, de nombreux programmes de cybersécurité ont été conçus pour interrompre les attaques, tout en assurant la continuité des activités lors des attaques qui parviennent à déjouer les défenses initiales.
Pourquoi la cybersécurité est-elle importante ?
Les réseaux, les applications et les données des systèmes de technologie de l'information permettent aux entreprises de fonctionner. Le monde des affaires est de plus en plus connecté et ses ressources intéressent les cybercriminels. À l'ère du numérique, les entreprises sont toujours plus vulnérables à la cybercriminalité, aux violations de données et aux attaques. Pour éviter la fuite de données (protection des données), l'atteinte à la réputation de l'entreprise et l'impact négatif éventuel sur ses résultats, les entreprises doivent être dotées d'un programme de cybersécurité fiable.
Qu'est-ce qu'une menace de cybersécurité ?
L'écosystème des menaces évolue constamment, mais certaines d'entre elles résistent à l'épreuve du temps. Les catégories de cyberattaques suivantes continuent de représenter un défi pour les programmes de cybersécurité.
Les logiciels malveillants englobent les virus, les vers ou les logiciels espions conçus pour voler des données et pour endommager des réseaux ou des systèmes.
Les attaques par ransomware utilisent une forme de logiciel malveillant qui crypte les fichiers au sein d'un réseau cible. Vos données importantes sont alors cryptées et les cybercriminels sont en mesure d'exiger une rançon en échange de la clé de cryptage qui vous permettra de retrouver vos fichiers.
Les attaques par hameçonnage fonctionnent grâce à des e-mails ou à des SMS frauduleux qui semblent provenir d'une source fiable. Grâce au hameçonnage, les pirates accèdent à des données ou extorquent de l'argent en persuadant leurs cibles de leur fournir des identifiants de connexion, des numéros de compte, des informations de carte bancaire et d'autres informations confidentielles.
Le terme « menace interne » désigne les employés, partenaires ou fournisseurs (anciens ou actuels) qui abusent de leur autorisation d'accès à certains systèmes ou réseaux d'information pour voler des données ou orchestrer une attaque.
Les attaques par déni de service (DoS) et les attaques par déni de service distribué (DDoS), entraînent une défaillance des réseaux, des sites Web ou des serveurs. Un grand nombre de requêtes est envoyé à la cible d'une attaque par déni de service. À force, la cible ne peut plus fonctionner comme d'habitude et n'arrive plus à traiter les requêtes légitimes.
Les menaces persistantes avancées (ou APT pour Advanced Persistent Threats) sont des attaques de cybersécurité prolongées. Un intrus qui cherche à dérober des informations sensibles ou à faire de l'espionnage industriel infiltre le système pendant une période prolongée sans être détecté.
Les attaques de type « machine-in-the-middle » permettent aux cybercriminels de s'immiscer clandestinement dans une conversation entre deux utilisateurs pour subtiliser des données ou des identifiants de connexion, ou encore pour usurper l'identité d'un des utilisateurs.
L'injection SQL est une technique consistant à insérer un code malveillant dans un site Web ou une application pour détourner le contrôle d'accès. Elle permet de dérober ou de manipuler les informations d'une base de données.
- Les botnets sont des réseaux d'ordinateurs infectés par des logiciels malveillants qui peuvent être contrôlés par un cybercriminel. Généralement, ils servent à orchestrer une attaque à grande échelle sur un système informatique bien précis.
De quels éléments la cybersécurité est-elle composée ?
Pour bénéficier d'un programme de cybersécurité fiable, il faut disposer de mesures de sécurité infaillibles comme des technologies, des processus et des règles visant à protéger les parties essentielles de l'écosystème informatique. Elles comprennent :
la sécurité du réseau et la sécurité de l'information qui protègent les vulnérabilités, les systèmes d'exploitation, l'architecture réseau, les serveurs, les hôtes, les points d'accès sans fil, et les protocoles réseau des attaques qui les visent ;
la sécurité dans le cloud qui protège les données, l'infrastructure et les applications présentes dans des clouds publics, privés ou hybrides ;
la sécurité de l'Internet des objets (IoT) qui vise à sécuriser des milliers ou des millions de terminaux faisant partie d'un réseau IoT ;
la sécurité applicative qui empêche les pirates d'exploiter les vulnérabilités des logiciels ;
la gestion des identités et accès qui permet d'effectuer des contrôles des personnes autorisées à accéder aux systèmes, aux applications et aux données ;
la sécurité des points de terminaison qui se focalise sur la protection des terminaux connectés à Internet tels que les ordinateurs portables, les serveurs et les téléphones mobiles ;
- les solutions de sécurité des données qui protègent les données sensibles et les ressources d'information en transit et au repos grâce à des méthodes telles que le chiffrement et les sauvegardes de données.
Quels défis en matière de cybersécurité sont les plus fréquents ?
Pour garantir la cybersécurité, les principaux défis sont les suivants :
Un écosystème des menaces en constante évolution. Les cybercriminels sont constamment en train d'innover et d'affiner leurs stratégies de contournement des défenses de sécurité. Pour se protéger contre les attaques, les entreprises doivent surveiller en permanence l'efficacité des programmes de sécurité existants et adopter de nouvelles technologies pour lutter contre des méthodes d'attaque toujours plus redoutables.
Erreur humaine. Si la cybersécurité est une chaîne, le comportement et les actions des utilisateurs en sont le maillon faible. La sensibilisation à la sécurité doit donc impérativement s'inscrire dans le cadre d'un programme de sécurité multicouche plus large.
Dépendance croissante vis-à-vis des systèmes informatiques et des services cloud. Pour conserver leur avantage concurrentiel, les entreprises déplacent davantage de ressources vers le cloud et dépendent de plus en plus des systèmes informatiques. Le terrain de jeu des pirates est donc plus large que jamais.
Travail à distance. De plus en plus d'utilisateurs travaillent à distance. Leurs connexions et leurs terminaux sont donc plus à risque que jamais.
- BYOD (Bring Your Own Device) : mise en pratique des règles. De plus en plus d'utilisateurs préfèrent accéder au réseau de l'entreprise avec leur propre ordinateur portable et smartphone. Les entreprises ont donc du mal à sécuriser ces terminaux.
Quelles sont les meilleures pratiques en matière de cybersécurité ?
Investissement dans une solution de sécurité complète. Pour déployer une solution de cybersécurité efficace, la défense multicouche est l'approche la plus recommandée. En effet, elle permet de protéger une entreprise et une infrastructure essentielle contre un large éventail de menaces.
Mise en œuvre d'une stratégie Zero Trust. Les défenses traditionnelles basées sur le périmètre (comme les pare-feu et les logiciels antivirus) supposent que tout trafic ou utilisateur déjà présent sur le réseau est digne de confiance. Cependant, cette approche est inefficace lorsque les attaques parviennent à contaminer le réseau pour s'y déplacer latéralement dans le but d'infecter d'autres terminaux et systèmes d'accès. La stratégie Zero Trust repose sur le postulat suivant : toute requête peut être compromise, chaque utilisateur, terminal et connexion doivent donc être authentifiés avant que l'accès ne leur soit accordé.
Déploiement d'une technologie de gestion des identités et accès (IAM) fiable. Les solutions d'IAM contrôlent les rôles et les privilèges d'accès des utilisateurs. Les solutions d'IAM fiables utilisent l'authentification multifactorielle et vous offrent une visibilité sur les activités suspectes au niveau des points de terminaison.
