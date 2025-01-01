X
Responsabilité d'entreprise

Faire la différence ensemble.

Notre approche

Chez Akamai, nous nous engageons à obtenir des résultats commerciaux de la bonne manière, afin d'améliorer la vie de milliards de personnes, des milliards de fois par jour. Cela implique de travailler dans le respect de nos valeurs fondamentales d'intégrité, de responsabilité, de confiance, d'inclusion et de solidarité avec les communautés où vivent et travaillent nos employés, dans le monde entier.

Rapport sur l'impact d'Akamai en 2024

En tant qu'entreprise de cybersécurité et de cloud qui alimente et protège la vie en ligne, Akamai s'engage à faire preuve de transparence à l'égard de ses parties prenantes. Le rapport d'impact d'Akamai en 2024 met en évidence nos performances et nos progrès dans nos principaux domaines d'action : le développement durable d'entreprise, nos collaborateurs, nos communautés, la gouvernance et la confidentialité et la sécurité des données.

Consulter le rapport 2024
Voir les rapports précédents

Notre impact1

Énergies renouvelables soutenues par Akamai

Nos quatre projets actifs en matière d'énergie renouvelable ont généré 535 659 MWh à ce jour.

Juste retour des choses

En 2023 et 2024, les programmes de doublement des dons d'Akamai se sont traduits par des dons de 450 000 $ par an à des organismes à but non lucratif du monde entier.

Recyclage

Nous recyclons 100 % de nos déchets électroniques, dans le respect de toutes les normes environnementales et de sécurité pertinentes.

Série d'indices FTSE4Good

Depuis 10 ans, Akamai fait systématiquement partie de la série d'indices FTSE4Good.

Nos trois priorités

Lorsque nous agissons ensemble, tout peut changer. 

Responsabilité

Nous nous efforçons d'améliorer en permanence nos pratiques au profit de la planète et des populations.

Communauté

Nous visons à nouer des liens solides et inclusifs et à établir des relations avec les parties prenantes pour créer un sentiment d'appartenance et un objectif partagé.

Professional IT Technical Support Specialists and Software Programmer Working on Computers in Monitoring Control Room with Digital Screens with Server Data, Blockchain Network and Surveillance Maps.

Confiance

Nous agissons de manière éthique et veillons à ce que nos actions soient guidées par l'intégrité, la transparence et les normes de sécurité les plus élevées.

En savoir plus sur notre engagement à agir

Responsabilité

Responsabilité

La responsabilité, c'est être comptable de nos actions et de nos décisions, s'assurer que nous respectons nos engagements et faire preuve d'une parfaite transparence quant à notre impact.

Le développement durable chez Akamai

Parce que nous comptons parmi les leaders de l'écosystème Internet, nous nous engageons à réduire l'impact environnemental de toutes les opérations commerciales d'Akamai.

En savoir plus

L'emploi chez Akamai

Nous donnons à nos collaborateurs les moyens de travailler conformément à leurs besoins, avec le soutien et l'encadrement adéquat. Nous valorisons la diversité des pensées, des idées et des solutions.

En savoir plus

L'inclusion, la diversité et l'équité chez Akamai

L'inclusion est une de nos priorités. Nous sommes riches de notre diversité en matière d'expériences, de styles et de perspectives, et cela donne plus de valeur à notre engagement.

En savoir plus

Communauté

Communauté

Travailler au bien de la communauté sans laisser personne de côté : c'est notre engagement.

L'Akamai Foundation

L'Akamai Foundation promeut l'éducation scientifique, intervient dans le cadre de missions humanitaires et soutient le bénévolat.

En savoir plus

Nos collaborateurs en action

Nos collaborateurs sont très impliqués dans la communauté.

En savoir plus

Confiance

Confiance

Votre confiance commande chacune de nos actions. Nous sommes mus par l'éthique, l'intégrité et la transparence, et la protection de votre vie privée est garantie par le respect des normes de sécurité les plus contraignantes.

L'éthique et la conformité chez Akamai

Akamai exerce ses activités de manière éthique, honnête et dans le respect de la loi applicable.

En savoir plus

Les droits humains chez Akamai

Nous pensons que le respect des droits humains est essentiel pour libérer tout le potentiel d'Internet. Nous estimons qu'il s'agit d'une valeur fondamentale pour les communautés dans lesquelles nous sommes présents.

En savoir plus

La protection des données et la confidentialité chez Akamai

Nous savons que nos engagements en matière de protection des données personnelles tiennent une part importante dans la confiance que vous nous accordez.

En savoir plus

La sécurité de l'information et la cybersécurité chez Akamai

Protéger les données qui transitent par Akamai Cloud est essentiel pour mériter la confiance de nos clients et parties prenantes.

En savoir plus

Les programmes autour de la chaîne logistique chez Akamai

Akamai cherche à favoriser une chaîne d'approvisionnement responsable en entretenant des relations mutuellement bénéfiques avec des fournisseurs diversifiés et responsables.

En savoir plus

La transparence chez Akamai

Nous cherchons à partager ouvertement les informations pertinentes avec nos parties prenantes pour nouer des relations reposant sur la confiance et l'intégrité.

En savoir plus

Indicateurs ESG d'Akamai2

Notre rapport annuel sur l'impact des critères ESG est notre principal rapport sur les critères ESG et sur le développement durable. D'autres informations sur les critères ESG et le développement durable sont fournies dans les index ESG d'Akamai, qui sont mis à jour tout au long de l'année.

Indicateurs ESG

Afficher les indicateurs

Mesures supplémentaires en matière d'intégration, de diversité et d'engagement (ESG)

Afficher les mesures

Distinctions et reconnaissance

Évaluations ESG de MSCI3

FTSE4Good4

Excellent lieu de travail, Espagne

Excellent lieu de travail, Pologne

Kim Salem-Jackson, EVP, Chief Marketing Officer

« L'une de mes traditions préférées chez Akamai Technologies, ce sont les Danny Lewin Community Care Days, qui voient les employés travailler à des causes solidaires. » 

Kim Salem-Jackson, EVP et Chief Marketing Officer chez Akamai

Rapports sur l'impact ESG antérieurs

Rapport sur l'impact ESG d'Akamai en 2023

Découvrez nos activités et nos progrès dans nos principaux domaines d'action ESG : le développement durable, nos collaborateurs, nos communautés, la gouvernance et la confidentialité et la sécurité des données.

Lire le rapport

Rapport sur l'impact ESG d'Akamai en 2022

Découvrez les performances et les progrès de l'entreprise par rapport à cinq critères : développement durable, ressources humaines, pratiques commerciales responsables, confidentialité et sécurité des données et l'Akamai Foundation.

Lire le rapport

Rapport sur l'impact ESG d'Akamai en 2021

Apprenez-en plus sur les actions d'Akamai dans les domaines de la durabilité environnementale, de l'inclusion, de la diversité et de l'engagement, ainsi que de la gouvernance.

Lire le rapport

1Au mois d'août 2024
2Les rapports d'Akamai couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sauf indication contraire. Les informations divulguées dans nos rapports sur les critères ESG couvrent l'ensemble des activités commerciales d'Akamai, y compris toutes ses entités et filiales subordonnées, y compris les filiales acquises, dès que les processus et systèmes appropriés sont mis en œuvre, afin de permettre une collecte cohérente des données et une consolidation au niveau du groupe Akamai.
3L'utilisation par Akamai Technologies de données de MSCI ESG Research LLC ou de ses sociétés affiliées (« MSCI »), ainsi que l'utilisation des logos, marques commerciales, marques de service ou indicateurs de MSCI dans le présent document ne constitue pas un parrainage, une approbation, une recommandation ou une promotion d'Akamai par MSCI. Les services et données de MSCI sont la propriété de MSCI ou de ses fournisseurs d'informations et sont fournis « en l'état » et sans garantie. Les noms et logos de MSCI sont des marques commerciales ou des marques de service de MSCI.
4FTSE Russell (nom commercial de FTSE International Limited and Frank Russell Company) indique qu'Akamai Technologies a été évalué de manière indépendante selon les critères de FTSE4Good et satisfait aux exigences requises pour faire partie de la série d'indices FTSE4Good. Créée par le fournisseur mondial d'indices FTSE Russell, la série d'indices FTSE4Good est conçue pour mesurer les performances des entreprises qui font preuve de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les indices FTSE4Good sont utilisés par une grande variété d'acteurs sur le marché pour créer et évaluer des fonds d'investissement responsables et d'autres produits.