Responsabilité d'entreprise

Notre approche
Chez Akamai, nous nous engageons à obtenir des résultats commerciaux de la bonne manière, afin d'améliorer la vie de milliards de personnes, des milliards de fois par jour. Cela implique de travailler dans le respect de nos valeurs fondamentales d'intégrité, de responsabilité, de confiance, d'inclusion et de solidarité avec les communautés où vivent et travaillent nos employés, dans le monde entier.
Notre impact1
Nos trois priorités
Lorsque nous agissons ensemble, tout peut changer.
Responsabilité
Responsabilité
La responsabilité, c'est être comptable de nos actions et de nos décisions, s'assurer que nous respectons nos engagements et faire preuve d'une parfaite transparence quant à notre impact.
Communauté
Communauté
Travailler au bien de la communauté sans laisser personne de côté : c'est notre engagement.
Confiance
Confiance
Votre confiance commande chacune de nos actions. Nous sommes mus par l'éthique, l'intégrité et la transparence, et la protection de votre vie privée est garantie par le respect des normes de sécurité les plus contraignantes.
Indicateurs ESG d'Akamai2
Notre rapport annuel sur l'impact des critères ESG est notre principal rapport sur les critères ESG et sur le développement durable. D'autres informations sur les critères ESG et le développement durable sont fournies dans les index ESG d'Akamai, qui sont mis à jour tout au long de l'année.
Distinctions et reconnaissance
Rapports sur l'impact ESG antérieurs
1Au mois d'août 2024
2Les rapports d'Akamai couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sauf indication contraire. Les informations divulguées dans nos rapports sur les critères ESG couvrent l'ensemble des activités commerciales d'Akamai, y compris toutes ses entités et filiales subordonnées, y compris les filiales acquises, dès que les processus et systèmes appropriés sont mis en œuvre, afin de permettre une collecte cohérente des données et une consolidation au niveau du groupe Akamai.
3L'utilisation par Akamai Technologies de données de MSCI ESG Research LLC ou de ses sociétés affiliées (« MSCI »), ainsi que l'utilisation des logos, marques commerciales, marques de service ou indicateurs de MSCI dans le présent document ne constitue pas un parrainage, une approbation, une recommandation ou une promotion d'Akamai par MSCI. Les services et données de MSCI sont la propriété de MSCI ou de ses fournisseurs d'informations et sont fournis « en l'état » et sans garantie. Les noms et logos de MSCI sont des marques commerciales ou des marques de service de MSCI.
4FTSE Russell (nom commercial de FTSE International Limited and Frank Russell Company) indique qu'Akamai Technologies a été évalué de manière indépendante selon les critères de FTSE4Good et satisfait aux exigences requises pour faire partie de la série d'indices FTSE4Good. Créée par le fournisseur mondial d'indices FTSE Russell, la série d'indices FTSE4Good est conçue pour mesurer les performances des entreprises qui font preuve de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les indices FTSE4Good sont utilisés par une grande variété d'acteurs sur le marché pour créer et évaluer des fonds d'investissement responsables et d'autres produits.