Responsabilité d'entreprise

1Au mois d'août 2024

2Les rapports d'Akamai couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sauf indication contraire. Les informations divulguées dans nos rapports sur les critères ESG couvrent l'ensemble des activités commerciales d'Akamai, y compris toutes ses entités et filiales subordonnées, y compris les filiales acquises, dès que les processus et systèmes appropriés sont mis en œuvre, afin de permettre une collecte cohérente des données et une consolidation au niveau du groupe Akamai.

3L'utilisation par Akamai Technologies de données de MSCI ESG Research LLC ou de ses sociétés affiliées (« MSCI »), ainsi que l'utilisation des logos, marques commerciales, marques de service ou indicateurs de MSCI dans le présent document ne constitue pas un parrainage, une approbation, une recommandation ou une promotion d'Akamai par MSCI. Les services et données de MSCI sont la propriété de MSCI ou de ses fournisseurs d'informations et sont fournis « en l'état » et sans garantie. Les noms et logos de MSCI sont des marques commerciales ou des marques de service de MSCI.

4FTSE Russell (nom commercial de FTSE International Limited and Frank Russell Company) indique qu'Akamai Technologies a été évalué de manière indépendante selon les critères de FTSE4Good et satisfait aux exigences requises pour faire partie de la série d'indices FTSE4Good. Créée par le fournisseur mondial d'indices FTSE Russell, la série d'indices FTSE4Good est conçue pour mesurer les performances des entreprises qui font preuve de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les indices FTSE4Good sont utilisés par une grande variété d'acteurs sur le marché pour créer et évaluer des fonds d'investissement responsables et d'autres produits.