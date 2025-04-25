Le logo Akamai représente notre marque. Ce logo se compose de deux éléments de base : le symbole bleu en forme de vague et le mot « Akamai » (appelé « mot-symbole »). Il s'agit d'une marque déposée légalement protégée d'Akamai Technologies, Inc. La proportion et la disposition du symbole de vague et du mot-symbole ont été déterminées de manière spécifique et doivent être utilisées en l'état. Le mot-symbole ne doit jamais apparaître sans le symbole de la vague. Consultez notre guide des marques pour plus d'informations.

Si vous êtes un tiers n'appartenant à aucun organisme de presse (comme un fournisseur, un client ou un partenaire) demandant l'autorisation d'utiliser le logo, les marques commerciales ou d'autres caractéristiques de la marque Akamai, veuillez suivre le processus de demande d'autorisation d'utilisation de la marque.