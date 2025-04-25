Gestion des préférences en matière de cookies

Liste des cookies



Sur Akamai.com, les cookies sont classés dans différentes catégories. Pour plus d'informations sur chacune de ces catégories ainsi que sur les cookies définis dans chaque catégorie, veuillez lire la suite.

Cookies strictement nécessaires



Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement configurés uniquement en réponse à des actions que vous effectuez, ce qui correspond à une demande de services, comme la définition de vos préférences de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires.

Sous-groupe de cookies Cookies Cookies utilisés www.akamai.com/fr ApplicationGatewayAffinity Internes akamai.fr -tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g , _abck , bm_sv ,

ak_bmsc , bm_sz , AKA_A2 , test Internes

Cookies de performance

Ces cookies nous permettent de comptabiliser le nombre de visites et les différentes sources de trafic, ce qui nous aide à mesurer et améliorer les performances de notre site. Ils nous permettent d'identifier les pages les plus populaires et les moins appréciées, et d'observer le comportement des visiteurs lorsqu'ils naviguent sur notre site. Ils peuvent être configurés par nous ou par des fournisseurs tiers. Tous les renseignements que ces cookies recueillent sont regroupés et donc anonymes. Si vous n'autorisez pas ces cookies, nous ne saurons pas à quel moment vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas surveiller ses performances.

Cookies fonctionnels

Ces cookies permettent au site Web de fournir des fonctionnalités améliorées, ainsi qu'une meilleure personnalisation. Ils peuvent être configurés par nous ou par les fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, les fonctionnalités améliorées et la personnalisation ne seront pas disponibles et vous aurez uniquement accès aux fonctionnalités de base.

Cookies de ciblage

Ces cookies sont mis en place sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par nos partenaires pour dresser un profil de vos centres d'intérêt et vous présenter des publicités pertinentes sur d'autres sites. Ils fonctionnent en identifiant de manière unique votre navigateur et votre terminal Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous bénéficierez de publicités moins ciblées. Des publicités vous seront tout de même présentées.

Sous-groupe de cookies Cookies Cookies utilisés akamai.fr adcloud , AMCV_ , _gcl_aw , _gcl_au , at_check ,

_mkto_trk , _fbp , _gclxxxx Internes www.akamai.com/fr seerid , seerses , Hm_lpvt_ , Hm_lvt_ , driftt_aid ,

6s-domain , drift_campaign_refresh , drift_aid Internes adnxs.com uuid2 Tiers app-abm.marketo.com __cf_bm Tiers linkedin.com bcookie, lidc, UserMatchHistory,

AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr Tiers www.linkedin.com bscookie Tiers dpm.demdex.net dpm Tiers googleadservices.com GCL_AW_P Tiers doubleclick.net IDE, test_cookie Tiers hm.baidu.com HMACCOUNT Tiers lytics.io seerid Tiers everesttech.net everest_session_v2, everest_g_v2 Tiers www.akamai.com/ _an_uid Tiers akamai.fr _rdt_uuid Tiers www.facebook.com Tiers demdex.net demdex Tiers t.co muc_ads Tiers 6sc.co 6suuid Tiers amazon-adsystem.com ad-id, ad-privacy Tiers



Cookies des réseaux sociaux

Ces cookies sont mis en place sur notre site par divers services de réseaux sociaux tiers que nous avons ajoutés au site pour vous permettre de partager notre contenu avec vos amis et vos réseaux. Ces cookies sont capables de suivre votre navigateur sur d'autres sites et d'établir un profil de vos centres d'intérêt. Cela peut avoir un impact sur le contenu et les messages que vous voyez sur les autres sites Web que vous visitez. Si vous n'autorisez pas ces cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser ou voir les outils de partage des réseaux sociaux.