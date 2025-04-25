Gestion des préférences en matière de cookies

Cookies sur Akamai.com
Un cookie est un petit ensemble de données qu'un site Web, lors de la visite d'un utilisateur, demande à votre navigateur de stocker sur votre terminal afin de se souvenir des informations vous concernant, telles que vos préférences linguistiques ou vos informations de connexion. C'est nous qui définissons ces cookies, appelés cookies internes. Nous utilisons également des cookies tiers, c'est-à-dire des cookies d'un domaine différent de celui du site Web que vous visitez, à des fins de publicité et de marketing.
Vous pouvez gérer vos préférences concernant le stockage des cookies tiers et internes sur votre terminal depuis Akamai.com pour enregistrer vos détails d'inscription, collecter des statistiques afin d'améliorer la convivialité, analyser l'utilisation du site, personnaliser le contenu qui vous est fourni et contribuer à nos efforts marketing en cliquant sur le lien « Paramètres des cookies » ci-dessous.
Vous pouvez configurer votre navigateur de manière à bloquer tous les cookies ou à vous alerter en cas de placement de cookies. Veuillez noter qu'Akamai.com utilise des cookies côté client pour enregistrer vos préférences. Si vous effacez les cookies de votre navigateur ou utilisez un autre navigateur, vos préférences en matière de cookies ne seront pas conservées. Nous vous recommandons donc de visiter le site Akamai.com dans tous les navigateurs que vous utilisez, afin que vos choix de cookies soient reflétés dans tous les navigateurs.
Liste des cookies
Sur Akamai.com, les cookies sont classés dans différentes catégories. Pour plus d'informations sur chacune de ces catégories ainsi que sur les cookies définis dans chaque catégorie, veuillez lire la suite.
Cookies strictement nécessaires
Ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement configurés uniquement en réponse à des actions que vous effectuez, ce qui correspond à une demande de services, comme la définition de vos préférences de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires.
|Sous-groupe de cookies
|Cookies
|Cookies utilisés
|www.akamai.com/fr
|ApplicationGatewayAffinity
|Internes
|akamai.fr
|-tld-IhQJ0wbEdH8Zpylse209g , _abck , bm_sv ,
ak_bmsc , bm_sz , AKA_A2 , test
|Internes
Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de comptabiliser le nombre de visites et les différentes sources de trafic, ce qui nous aide à mesurer et améliorer les performances de notre site. Ils nous permettent d'identifier les pages les plus populaires et les moins appréciées, et d'observer le comportement des visiteurs lorsqu'ils naviguent sur notre site. Ils peuvent être configurés par nous ou par des fournisseurs tiers. Tous les renseignements que ces cookies recueillent sont regroupés et donc anonymes. Si vous n'autorisez pas ces cookies, nous ne saurons pas à quel moment vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas surveiller ses performances.
|Sous-groupe de cookies
|Cookies
|Cookies utilisés
|www.akamai.com/fr
|BOOMR_CONSENT ,
ApplicationGatewayAffinityCORS
|Internes
|akamai.fr
|s_ips , RT , _ga , _ga_xxxxxxxxxx , gpv_URL , s_fid
, s_cc , s_pltp , _gid , s_ivc , AMCVS_ , s_plt ,
gpv_cURL , s_ppv ,
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , _gat ,
s_sq , s_vnc365 , s_dslv , s_tp , s_nr30
|Internes
|2o7.net
|s_vi_fsnwuhc
|Tiers
Cookies fonctionnels
Ces cookies permettent au site Web de fournir des fonctionnalités améliorées, ainsi qu'une meilleure personnalisation. Ils peuvent être configurés par nous ou par les fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, les fonctionnalités améliorées et la personnalisation ne seront pas disponibles et vous aurez uniquement accès aux fonctionnalités de base.
|Sous-groupe de cookies
|Cookies
|Cookies utilisés
|akamai.fr
|language , akaas_as1 ,
TEST_AMCV_COOKIE_WRITE , bm_sz , mbox
|Internes
|www.akamai.com/fr
|_gd_svisitor , _gd_visitor , _gd_session , Hm_ck_xxxxx
|Internes
Cookies de ciblage
Ces cookies sont mis en place sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par nos partenaires pour dresser un profil de vos centres d'intérêt et vous présenter des publicités pertinentes sur d'autres sites. Ils fonctionnent en identifiant de manière unique votre navigateur et votre terminal Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous bénéficierez de publicités moins ciblées. Des publicités vous seront tout de même présentées.
|Sous-groupe de cookies
|Cookies
|Cookies utilisés
|akamai.fr
|adcloud , AMCV_ , _gcl_aw , _gcl_au , at_check ,
_mkto_trk , _fbp , _gclxxxx
|Internes
|www.akamai.com/fr
|
seerid , seerses , Hm_lpvt_ , Hm_lvt_ , driftt_aid ,
|Internes
|adnxs.com
|uuid2
|Tiers
|app-abm.marketo.com
|__cf_bm
|Tiers
|linkedin.com
|bcookie, lidc, UserMatchHistory,
AnalyticsSyncHistory, li_gc, li_sugr
|Tiers
|www.linkedin.com
|bscookie
|Tiers
|dpm.demdex.net
|dpm
|Tiers
|googleadservices.com
|GCL_AW_P
|Tiers
|doubleclick.net
|IDE, test_cookie
|Tiers
|hm.baidu.com
|HMACCOUNT
|Tiers
|lytics.io
|seerid
|Tiers
|everesttech.net
|everest_session_v2, everest_g_v2
|Tiers
|www.akamai.com/
|_an_uid
|Tiers
|akamai.fr
|_rdt_uuid
|Tiers
|www.facebook.com
|Tiers
|demdex.net
|demdex
|Tiers
|t.co
|muc_ads
|Tiers
|6sc.co
|6suuid
|Tiers
|amazon-adsystem.com
|ad-id, ad-privacy
|Tiers
Cookies des réseaux sociaux
Ces cookies sont mis en place sur notre site par divers services de réseaux sociaux tiers que nous avons ajoutés au site pour vous permettre de partager notre contenu avec vos amis et vos réseaux. Ces cookies sont capables de suivre votre navigateur sur d'autres sites et d'établir un profil de vos centres d'intérêt. Cela peut avoir un impact sur le contenu et les messages que vous voyez sur les autres sites Web que vous visitez. Si vous n'autorisez pas ces cookies, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser ou voir les outils de partage des réseaux sociaux.
|Sous-groupe de cookies
|Cookies
|Cookies utilisés
|akamai.fr
|_fbp
|Internes
|twitter.com
|personalization_id
|Tiers