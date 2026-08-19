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Début de carrière

Vous êtes au bon endroit. Rejoignez nos programmes Emerging Talent pour prendre un nouveau départ.

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Boostez votre carrière

Découvrez les nouveaux programmes Emerging Talent d'Akamai, où les étudiants et les jeunes diplômés ont un impact dès le premier jour. Rejoignez-nous en tant que stagiaire, apprenti ou dans le cadre d'un programme de rotation pour être mentoré et acquérir une expérience pratique ainsi que des compétences qui vous aideront à accélérer votre carrière.

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Boostez votre carrière

Découvrez les nouveaux programmes Emerging Talent d'Akamai, où les étudiants et les jeunes diplômés ont un impact dès le premier jour. Rejoignez-nous en tant que stagiaire, apprenti ou dans le cadre d'un programme de rotation pour être mentoré et acquérir une expérience pratique ainsi que des compétences qui vous aideront à accélérer votre carrière.

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Développez votre début de carrière chez Akamai

Apportez vos compétences et votre énergie à Akamai et contribuez activement à la réussite d'une entreprise technologique d'envergure internationale. À la fin de votre mission, vous disposerez d'un réseau de collègues prêts à vous soutenir dans vos études et votre vie professionnelle.

Mentorat et networking

Obtenez les conseils professionnels d'un mentor. Collaborez avec une équipe mondiale de participants au programme.

Projets et impact

Faites une réelle différence en innovant et en développant des solutions pour les initiatives commerciales d'aujourd'hui.

Responsabilité sociale

Élargissez votre horizon en intégrant une équipe exceptionnelle et socialement responsable.

Flexibilité

Travaillez de la manière qui vous convient. La plupart des employés peuvent choisir où travailler : bureau, domicile, ou un mélange des deux.

Programmes de début de carrière et programmes professionnels

Akamai offre une variété de programmes internationaux pour les étudiants et les jeunes diplômés. Saisissez des opportunités d'apprentissage, de développement et d'action.

Programmes internationaux pour les étudiants

Découvrez des stages et des opportunités de début de carrière pour les étudiants dans diverses régions.

Amérique

En savoir plus sur nos programmes en Amérique.

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EMEA

En savoir plus sur nos programmes dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

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Asie-Pacifique et Japon

En savoir plus sur nos programmes dans la région Asie-Pacifique.

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Programmes de formation internationaux

Propulsez votre carrière grâce à nos programmes de formation internationaux conçus pour les jeunes diplômés, les demandeurs d'emploi qui cherchent à se réorienter et les professionnels qui reprennent le travail.

Apprentissage

Akamai offre des programmes de formation et de soutien aux jeunes diplômés et aux personnes qui cherchent à booster leur réorientation professionnelle.

Consulter les programmes d'apprentissage

Programmes d'apprentissage pour militaires

Akamai soutient la communauté militaire grâce à ses programmes d'apprentissage.

Consulter les programmes d'apprentissage

Programmes de retour à l'emploi

Les candidats qui reviennent après une interruption de carrière peuvent bénéficier d'une assistance complète et de nouvelles opportunités d'apprentissage chez Akamai.

Voir les programmes

Programme de rotation en finance

Développez votre carrière dans la finance chez Akamai. Le programme de développement en finance d'Akamai (Financial Development Program, AFDP) forme les jeunes talents à de futurs postes de leadership dans le domaine de la finance au sein de l'entreprise. Cambridge, Massachusetts (États-Unis), en hybride

Stage d'été

  • 10 semaines, de fin mai à mi-août
  • Ouvert aux étudiants entrant en dernière année d'études
  • Promotion de quatre personnes
  • Accompagnement dès le premier jour par un mentor et un tuteur
  • Voie d'accès privilégiée au programme de rotation à temps plein

Programme à temps plein

  • Programme de 3 ans comprenant trois rotations annuelles, avec une prise de poste en juillet
  • Expérience acquise au sein de différents services de l'organisation financière : planification et analyse financières d'entreprise, finance produit, analyse tarifaire, finance commerciale, Deal Desk, commissions, etc.
  • Recrutement d'une promotion de trois analystes chaque année
  • Suivi régulier assuré par un coordinateur dédié, le responsable et le mentor
  • À l'issue du programme, intégration à un poste permanent au sein de l'équipe finance qui correspond le mieux à vos compétences et aspirations

Le profil que nous recherchons

  • Nous recherchons des personnes curieuses et dotées d'un solide esprit d'analyse, qui apprécient le travail d'équipe, font preuve d'autonomie et souhaitent bâtir une carrière durable dans la finance.
  • Domaines d'études privilégiés : finance, économie, mathématiques, gestion, commerce ou disciplines équivalentes. Les candidats doivent déjà disposer d'une autorisation de travail aux États-Unis. L'AFDP ne parraine pas les demandes de visa.

Les diplômés du programme ont ensuite évolué vers des postes d'analyste senior, de responsable d'équipe et de directeur au sein des différentes fonctions finance d'Akamai.

Afficher les détails du programme

Rencontrer nos équipes

Trouvez votre place chez Akamai dans l'une de nos nombreuses équipes dynamiques. Nous offrons des opportunités dans un large éventail de spécialités. De la finance à la vente en passant par la recherche sur la sécurité et la conception de logiciels, vous pouvez développer vos compétences avec nous.

Sécurité

Notre groupe Security Technology Group (STG) protège la vie en ligne grâce à des solutions de sécurité dans le cloud de haut niveau.

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Cloud

Notre groupe Cloud Technology Group (CTG) vise à permettre aux clients de créer de puissantes applications distribuées via une plateforme cloud simple et évolutive.

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Marketing et Ventes

Nos divisions Marketing et Ventes font la promotion de notre marque et proposent des solutions digitales de pointe à nos clients.

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Services

Notre division Services s'engage à fournir une expérience client d'exception.

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Fonctions mondiales

Nos fonctions mondiales comprennent les équipes financières, juridiques, informatiques, des ressources humaines et de support interne.

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Témoignages des professionnels ayant débuté leur carrière chez nous

Wiktoria Martynska headshot

Wiktoria Martynska, stagiaire Platform Operations

« Akamai est très attaché à ses employés et nous avons de multiples occasions de développer de nouvelles compétences et de nous amuser. »

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Sumukh Kowndinya headshot

Sumukh Kowndinya, stagiaire Cloud Platform Infrastructure

« C'est la meilleure expérience d'apprentissage de ma vie. »

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Shiqi Cheng headshot

Shiqi Cheng, stagiaire Software Engineering

« Ce que je préfère chez Akamai, c'est la flexibilité et l'accueil de la communauté. »

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Partenariats

Akamai collabore avec des partenaires réputés, offrant des opportunités de début de carrière qui célèbrent la diversité des talents et des points de vue.

Foire aux questions (FAQ)

Foire aux questions (FAQ)

La procédure d'entretien varie en fonction du poste et de la région. En général, les stagiaires passent deux ou trois séries d'entretiens. Pour les postes techniques, les candidats passent généralement une évaluation technique.

En règle générale, l'entreprise peut embaucher des étudiants internationaux disposant d'une autorisation de travail dans le pays dans lequel ils postulent et résident. Il existe toutefois des exceptions, qui seront confirmées par un recruteur.

Oui, tous nos stages sont rémunérés. Nous estimons qu'il est important de rémunérer équitablement nos stagiaires pour leur contribution et de leur offrir une expérience concrète et précieuse.

Akamai propose plusieurs programmes pour les étudiants et les jeunes diplômés. En voici un bref résumé :

  • Stage : idéal pour les étudiants à la recherche d'une première expérience professionnelle en rapport avec leurs études.
  • Stage coopératif : idéal pour les étudiants qui souhaitent intégrer l'apprentissage en classe à une expérience professionnelle pratique sur une période plus longue.
  • Apprentissage : convient aux jeunes diplômés et aux personnes qui changent de carrière et qui recherchent des programmes de formation structurés combinant l'apprentissage sur le tas et une approche pratique.
  • Programmes de rotation : parfaits pour les jeunes diplômés ou les professionnels en début de carrière qui souhaitent explorer différents services ou rôles au sein de l'entreprise.

Pour en savoir plus, consultez la section Programmes de début de carrière et programmes professionnels.

Les stagiaires participent à de nombreux événements différents au sein d'Akamai. Il s'agit notamment de sessions de Questions-Réponses avec la direction d'Akamai, d'ateliers de développement professionnel pour renforcer les compétences et, bien sûr, d'événements sociaux pour faire connaissance avec les autres stagiaires !

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