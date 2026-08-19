Développez votre carrière dans la finance chez Akamai. Le programme de développement en finance d'Akamai (Financial Development Program, AFDP) forme les jeunes talents à de futurs postes de leadership dans le domaine de la finance au sein de l'entreprise. Cambridge, Massachusetts (États-Unis), en hybride

Stage d'été

10 semaines, de fin mai à mi-août

Ouvert aux étudiants entrant en dernière année d'études

Promotion de quatre personnes

Accompagnement dès le premier jour par un mentor et un tuteur

Voie d'accès privilégiée au programme de rotation à temps plein



Programme à temps plein

Programme de 3 ans comprenant trois rotations annuelles, avec une prise de poste en juillet

Expérience acquise au sein de différents services de l'organisation financière : planification et analyse financières d'entreprise, finance produit, analyse tarifaire, finance commerciale, Deal Desk, commissions, etc.

Recrutement d'une promotion de trois analystes chaque année

Suivi régulier assuré par un coordinateur dédié, le responsable et le mentor

À l'issue du programme, intégration à un poste permanent au sein de l'équipe finance qui correspond le mieux à vos compétences et aspirations

Le profil que nous recherchons

Nous recherchons des personnes curieuses et dotées d'un solide esprit d'analyse, qui apprécient le travail d'équipe, font preuve d'autonomie et souhaitent bâtir une carrière durable dans la finance.

Domaines d'études privilégiés : finance, économie, mathématiques, gestion, commerce ou disciplines équivalentes. Les candidats doivent déjà disposer d'une autorisation de travail aux États-Unis. L'AFDP ne parraine pas les demandes de visa.



Les diplômés du programme ont ensuite évolué vers des postes d'analyste senior, de responsable d'équipe et de directeur au sein des différentes fonctions finance d'Akamai.