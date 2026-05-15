Droits à l'égalité des chances en matière d'emploi

Akamai Technologies applique un programme de recrutement fondé sur l'égalité des chances valorisant la force de la diversité sur le lieu de travail. Toutes les candidatures de personnes suffisamment qualifiées seront examinées avec soin, sans aucune discrimination basée sur le sexe, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, l'ethnie, le statut protégé d'ancien combattant, le handicap ou l'appartenance à tout autre groupe protégé par la loi.

Voir les droits à l'égalité des chances en matière d'emploi

Voir les publications supplémentaires requises

Aménagements

Akamai mettra à disposition des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap qui en ont besoin afin de leur permettre de participer pleinement au processus de recrutement. Pour présenter une demande d'aménagement, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse careers@akamai.com ou appeler le +1 (617)274-7165 si vous avez besoin d'aide. Veuillez noter que cette adresse e-mail et ce numéro de téléphone sont strictement réservés aux demandeurs d'emploi ayant un handicap et désirant faire une demande d'aménagement. Nous vous remercions de ne pas utiliser ces coordonnées pour demander des informations concernant l'avancée de votre candidature.