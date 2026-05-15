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Rejoignez notre équipe et développez des solutions innovantes et collaboratives pour répondre aux défis les plus difficiles au monde

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Rejoignez notre équipe internationale pour transformer l'impossible en réalité

Développez votre carrière chez Akamai, où l'innovation, la collaboration et l'engagement se réunissent. Nos équipes protègent la vie en ligne des milliards de fois par jour pour améliorer la vie de milliards de personnes dans le monde. Ici, vous aurez un impact en travaillant avec les personnes les plus talentueuses du secteur.

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Notre culture en chiffres : 2026

Plus de 11 400 employés dans le monde entier

95 % des collaborateurs peuvent travailler où ils le souhaitent : au bureau, à domicile ou les deux

28 bureaux avec des équipes réparties dans plus de 33 pays à travers le monde

Des valeurs fondamentales qui stimulent notre équipe mondiale

Voici comment nous instaurons la confiance, innovons et assurons la sécurité au quotidien, partout dans le monde

Priorité au client

Nous privilégions la réussite client avec des solutions sécurisées, évolutives et orientées cloud qui produisent des résultats commerciaux concrets.

Solidarité et inclusion

Nous nous engageons pour les personnes et les communautés en favorisant une culture du respect, de l'inclusion et de la croissance collective au sein de nos équipes technologiques internationales.

Innovation

Nous nous efforçons de créer de nouveaux produits qui apportent une réelle valeur ajoutée aux clients ainsi que des résultats inégalés.

Intégrité et confiance

Nous faisons preuve du plus haut degré d'éthique, d'honnêteté et de transparence dans nos activités pour le bien de tous.

Communauté Akamai unie

Nous assurons notre succès en échangeant des compétences et des idées pour créer des solutions qui concilient les attentes de nos clients et celles de nos équipes.

Urgence et persévérance

Comme notre cofondateur, Danny Lewin, nous agissons toujours avec courage et dans un sentiment d'urgence pour résoudre les problèmes les plus difficiles.

Postes présentés

Quel que soit votre rôle, nous vous aiderons à innover, à faire des découvertes et à accomplir de grandes choses. Nous y arriverons ensemble.

Pour voir tous les postes disponibles, recherchez des offres d'emploi.

Ingénierie cloud et de sécurité

Ingénierie de la sécurité et de l'infrastructure cloud

Concevez et créez des systèmes qui permettent aux entreprises de rester connectées, protégées et résilientes. Vous travaillerez avec des experts en stratégie de sécurité, en architecture réseau et en systèmes haute disponibilité pour définir et offrir les normes techniques les plus strictes au monde.

Rôles associés :

  • Ingénieur logiciel
  • Architecte réseau
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Engagement client

Engagement client et mise en œuvre

Dirigez des projets, fédérez vos équipes et aidez-nous à répondre aux attentes avec précision à l'échelle mondiale. Ici, vous gérerez les projets techniques de la conception à l'exécution, encouragerez la collaboration entre les équipes et façonnerez la réussite des clients dans de nombreux secteurs.

Rôles associés :

  • Chef de projet technique
  • Architecte de solutions senior
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Ingénierie de tests logiciels

Ingénierie du développement logiciel pour la réalisation de tests

Créez des solutions évolutives et fiables qui assurent les meilleures expériences digitales au monde. Ici, vous travaillerez sur des systèmes mondiaux, contribuerez au développement back-end et appliquerez des pratiques de test qui permettront à nos produits de rester solides et sécurisés et de suivre le rythme du secteur.

Rôles associés :

  • Ingénierie du développement logiciel pour la réalisation de tests

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Développement cloud natif

Développement et services cloud natifs

Créez et améliorez le cloud avec des outils et des plateformes de pointe. Ici, vous travaillerez avec des architectures évolutives, Kubernetes et des technologies cloud avancées qui aident notre équipe et nos clients à booster l'innovation dans le monde entier. 

Rôles associés :

  • Ingénieur logiciel senior

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Désigné comme excellent environnement de travail

  • Excellence en matière de recrutement 2025
    RippleMatch
  • Meilleurs lieux de travail en Amérique 2025
    Newsweek et Plant-A Insights Group
  • Meilleurs employeurs pour les jeunes diplômés 2024
    Forbes et Statista
  • Meilleurs lieux de travail pour les femmes 2025
    Pologne, excellents lieux de travail
  • Meilleurs lieux de travail en Amérique pour la génération Z 2025
    Newsweek
  • Entreprises les plus innovantes en Amérique 2024
    Fortune
  • Culture d'entreprise 2025
    Mass Technology Leadership Council
  • Meilleurs employeurs en Europe 2025
    Financial Times
  • Meilleurs employeurs 2024
    U.S. News & World Report

La vie chez Akamai

Nous résolvons des problèmes et partageons une passion pour la technologie et l'innovation.

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Droits à l'égalité des chances en matière d'emploi
Akamai Technologies applique un programme de recrutement fondé sur l'égalité des chances valorisant la force de la diversité sur le lieu de travail. Toutes les candidatures de personnes suffisamment qualifiées seront examinées avec soin, sans aucune discrimination basée sur le sexe, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, l'ethnie, le statut protégé d'ancien combattant, le handicap ou l'appartenance à tout autre groupe protégé par la loi.

Voir les droits à l'égalité des chances en matière d'emploi 

Voir les publications supplémentaires requises

Aménagements
Akamai mettra à disposition des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap qui en ont besoin afin de leur permettre de participer pleinement au processus de recrutement. Pour présenter une demande d'aménagement, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse careers@akamai.com ou appeler le +1 (617)274-7165 si vous avez besoin d'aide. Veuillez noter que cette adresse e-mail et ce numéro de téléphone sont strictement réservés aux demandeurs d'emploi ayant un handicap et désirant faire une demande d'aménagement. Nous vous remercions de ne pas utiliser ces coordonnées pour demander des informations concernant l'avancée de votre candidature.