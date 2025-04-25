X
Dark background with blue code overlay

Distinctions d'Akamai

Reconnaissance des analystes

Forrester nomme Akamai leader des solutions WAF

Akamai reçoit des commentaires de clients supérieurs à la moyenne et obtient le meilleur score possible en matière de vision, de feuille de route, de flexibilité des prix et de transparence.

Télécharger le rapport

IDC MarketScape : IaaS de cloud public en 2025

IDC MarketScape a désigné Akamai comme l'un des acteurs majeurs dans le domaine de l'IaaS de cloud public en 2025.

En savoir plus

IDC MarketScape : les services de diffusion en bordure de l'Internet dans le monde en 2024

Akamai a été nommé leader dans le rapport IDC MarketScape sur les services de diffusion en bordure de l'Internet dans le monde en raison des atouts d'Akamai en matière de couverture mondiale, d'évolutivité, de hautes performances et de fiabilité.

En savoir plus
Kuppingercole logo black

Leadership Compass for Fraud Reduction Intelligence Platforms, 2023

Akamai a été désigné Leader global et Leader dans les catégories Marché et Produit.

En savoir plus

KuppingerCole désigne Akamai comme leader dans quatre catégories dédiées à la gestion et à la sécurité des API

Découvrez pourquoi Akamai API Security a été désigné comme solution leader dans les catégories « Général », « Produit », « Innovation » et « Marché » dans un nouveau rapport.

Découvrez

Akamai surpasse les autres solutions WAAP : Voir les données

SecureIQLab a testé les principales solutions WAAP dans le cloud contre plus de 1 360 menaces. Akamai s'est démarqué en tant que grand gagnant face à AWS, Cloudflare et Microsoft.

Télécharger le rapport

Prix des médias

Publisher’s Choice Award API Security 2024 logo

Publisher's Choice Award API Security 2024

La solution Akamai API Security remporte le prix Publisher's Choice décerné par Cyber Defense Magazine.

En savoir plus
Readers' Choice Awards 2020 Winner | Streaming Media Magazine

Streaming Media Readers' Choice Awards 2020

Le centre de contrôle des opérations de diffusion (analyses/qualité de la plateforme d'expérience) et Adaptive Media Player (solution de lecteur vidéo/SDK) d'Akamai remportent les prix Streaming Media Readers' Choice Awards.

En savoir plus
Readers' Choice Awards 2021 | Streaming Media Magazine

Streaming Media Readers' Choice Awards 2021

Le centre de contrôle des opérations de diffusion d'Akamai remporte le prix Streaming Media Readers' Choice Award pour sa plateforme de surveillance du contrôle qualité.

En savoir plus
2022 Readers' Choice Awards Streaming Media Magazine logo

Streaming Media Readers' Choice Award 2022

Le centre de contrôle des opérations de diffusion d'Akamai remporte le prix Streaming Media Readers' Choice Award pour sa plateforme de surveillance du contrôle qualité.

En savoir plus
CSO logo

Les produits les plus intéressants à découvrir à la conférence RSA 2023

Brand Protector d'Akamai a été inclus dans la sélection par le CSO des solutions les plus intéressantes de la RSAC 2023.

En savoir plus
CRN logo

Les 20 nouvelles solutions de cybersécurité les plus en vogue au Black Hat 2023

Akamai API Security a été inclus dans les 20 nouvelles solutions de cybersécurité les plus en vogue au Black Hat 2023.

En savoir plus
CRN logo

Les 20 solutions de cybersécurité les plus en vogue à la RSAC 2023

CRN a noté les meilleurs produits de la RSAC 2023, notamment Akamai Brand Protector.

En savoir plus

Récompenses d'entreprise

JUST capital

Akamai a été nommé l'une des 100 sociétés les plus justes par JUST Capital

Just 100 reflète la performance des plus grandes entreprises américaines cotées en bourse.

En savoir plus
Mass Technology Leadership Council

2020 Tech Top 50 Honoree for Company Culture

Les entreprises, les personnes et les technologies incarnant ce qui se fait de meilleur.

En savoir plus
Washingtonian

Le magazine Washingtonian désigne Akamai comme l'une des 50 meilleures entreprises où travailler

Akamai est une entreprise de premier plan, notamment sur la base de certains critères tels qu'un salaire et une couverture sociale généreux, un travail intéressant et enrichissant et un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

En savoir plus
Poland Great Place to Work 2023

Excellent lieu de travail, Pologne, 2023

Akamai Pologne a été classé parmi les 5 meilleurs lieux de travail en Pologne pour les entreprises de plus de 500 employés.

En savoir plus
Spain Great Place to Work 2023

Excellent lieu de travail, Espagne, 2023

Akamai a obtenu la certification « Excellent lieu de travail » en Espagne en 2023.

En savoir plus
Forbes Best Employers in Poland 2023

Meilleurs employeurs de Pologne, Forbes, 2023

Akamai a été inclus dans le classement Forbes des « Meilleurs employeurs de Pologne 2023 » et classé onzième parmi les employeurs du secteur informatique.

En savoir plus
U.S. News & World Report logo

Meilleurs employeurs des États-Unis pour 2023-2024

Akamai a été désigné l'un des meilleurs employeurs des États-Unis, parmi 349 entreprises dans 20 secteurs d'activité.

En savoir plus
National Academy of Television Arts & Sciences

Technology & Engineering Emmy® Award

Excellence en créativité d'ingénierie pour le travail sur les réseaux de diffusion de contenu.

En savoir plus

The Boston Globe, Meilleurs lieux de travail, 2023

Akamai a été classé sixième dans le classement des Meilleurs lieux de travail 2023 par le Boston Globe.

En savoir plus

The Boston Globe, Meilleurs lieux de travail, 2024

Akamai figure dans le classement des Meilleurs lieux de travail 2024 du Boston Globe.

En savoir plus

The Boston Globe, 23 gagnants des Meilleurs lieux de travail qui excellent dans la promotion des DEI

Akamai a été nommé Champion DEI parmi les 23 gagnants du classement des Meilleurs lieux de travail.

En savoir plus