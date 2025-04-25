App & API Protector d'Akamai est une solution globale de protection des applications Web et des API (WAAP) qui offre une protection intelligente de bout en bout contre un large éventail d'attaques multivectorielles. Grâce à la détection automatique des API, à la détection adaptative, à l'atténuation intégrée des bots et au réglage automatique continu, la solution WAAP d'Akamai sécurise les sites, les applications, les API et les infrastructures contre les cyberattaques les plus dangereuses.

Les défis de la protection des applications Web et des API

Les applications Web évoluent constamment et deviennent de plus en plus complexes, ce qui crée de nouveaux défis en matière de sécurité des applications pour les entreprises. Les applications et microservices Web d'aujourd'hui s'appuient de plus en plus sur les API pour presque chaque interaction, élargissant ainsi la surface d'attaque en offrant de nouveaux points d'entrée potentiels pour les pirates. Il existe désormais plus de 180 000 vulnérabilités logicielles connues, et des milliers d'autres sont découvertes chaque année.

Au fur et à mesure que la surface d'attaque des applications s'étend, les cybercriminels recourent à des attaques multivectorielles de plus en plus sophistiquées. S'aidant souvent de bots, de botnets automatisés et d'analyses de vulnérabilité, les pirates parviennent à pénétrer dans les environnements informatiques et à prendre le contrôle des comptes utilisateurs pour voler des données, transférer des fonds vers des comptes frauduleux, perturber les opérations commerciales et lancer des cyberattaques paralysantes.

En réponse à cela, les équipes en charge de la sécurité ont adopté des solutions de protection des applications Web et des API pour atténuer ces attaques DDoS et basées sur les API. Cependant, bon nombre de ces technologies reposent sur des pare-feu d'applications Web traditionnels (WAF), qui doivent être constamment ajustés au fur et à mesure que les applications changent, que les menaces évoluent et que les mises à jour deviennent disponibles. Le réglage manuel nécessite beaucoup de temps et d'efforts de la part d'opérateurs qualifiés, ce qui rend souvent ces solutions WAF pratiquement non évolutives. Par conséquent, les contrôles et règles de sécurité WAF peuvent rapidement devenir obsolètes, ce qui entraîne un déluge d'alertes qui submergent les équipes en charge de la sécurité et empêchent de différentier les faux positifs des attaques réelles. Au fur et à mesure que la fatigue liée aux alertes s'installe, les équipes en charge de la sécurité qui ne sont pas en mesure d'ajuster efficacement les règles peuvent retirer leurs protections afin d'éviter de perturber l'activité et d'affecter les utilisateurs.

Dans cet environnement, la gestion des applications Web et la protection des API nécessitent des fonctionnalités plus puissantes et des solutions automatisées permettant d'accroître la sécurité tout en réduisant les tâches de gestion. C'est ici que la technologie WAAP d'Akamai peut vous aider.