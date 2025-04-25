Le pare-feu d'application Web (WAF) est une technologie qui protège les applications Web en surveillant et en filtrant le trafic Web, en bloquant le trafic malveillant ou non autorisé. Les services et solutions WAAP incluent généralement un pare-feu d'application Web ainsi que d'autres technologies telles que le filtrage des bots et la protection DDoS.
Les solutions WAAP offrent une protection contre les menaces en constante évolution
WAAP est l'acronyme de « protection des applications Web et des API », catégorie de technologie de sécurité conçue pour protéger les applications Web et les API contre un large éventail de cyberattaques de plus en plus sophistiquées.
Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les applications Web et les interfaces de programmation d'applications (API) sont des technologies essentielles pour l'entreprise, ce qui en fait des cibles de choix pour les cyberattaques. Des logiciels malveillants au cross-site scripting, en passant par les bots agressifs et les campagnes DDoS volumétriques,les menaces qui pèsent sur les applications Web et les API deviennent chaque année plus sophistiquées, ce qui complique les efforts pour protéger ces actifs digitaux. Les migrations dans le cloud, les pratiques de développement et d'exécution d'aujourd'hui, le nombre croissant de microservices et les applications et API en constante évolution ajoutent encore plus de complexité et de difficultés.
App & API Protector d'Akamai est une solution globale de protection des applications Web et des API (WAAP) qui offre une protection intelligente de bout en bout contre un large éventail d'attaques multivectorielles. Grâce à la détection automatique des API, à la détection adaptative, à l'atténuation intégrée des bots et au réglage automatique continu, la solution WAAP d'Akamai sécurise les sites, les applications, les API et les infrastructures contre les cyberattaques les plus dangereuses.
Les défis de la protection des applications Web et des API
Les applications Web évoluent constamment et deviennent de plus en plus complexes, ce qui crée de nouveaux défis en matière de sécurité des applications pour les entreprises. Les applications et microservices Web d'aujourd'hui s'appuient de plus en plus sur les API pour presque chaque interaction, élargissant ainsi la surface d'attaque en offrant de nouveaux points d'entrée potentiels pour les pirates. Il existe désormais plus de 180 000 vulnérabilités logicielles connues, et des milliers d'autres sont découvertes chaque année.
Au fur et à mesure que la surface d'attaque des applications s'étend, les cybercriminels recourent à des attaques multivectorielles de plus en plus sophistiquées. S'aidant souvent de bots, de botnets automatisés et d'analyses de vulnérabilité, les pirates parviennent à pénétrer dans les environnements informatiques et à prendre le contrôle des comptes utilisateurs pour voler des données, transférer des fonds vers des comptes frauduleux, perturber les opérations commerciales et lancer des cyberattaques paralysantes.
En réponse à cela, les équipes en charge de la sécurité ont adopté des solutions de protection des applications Web et des API pour atténuer ces attaques DDoS et basées sur les API. Cependant, bon nombre de ces technologies reposent sur des pare-feu d'applications Web traditionnels (WAF), qui doivent être constamment ajustés au fur et à mesure que les applications changent, que les menaces évoluent et que les mises à jour deviennent disponibles. Le réglage manuel nécessite beaucoup de temps et d'efforts de la part d'opérateurs qualifiés, ce qui rend souvent ces solutions WAF pratiquement non évolutives. Par conséquent, les contrôles et règles de sécurité WAF peuvent rapidement devenir obsolètes, ce qui entraîne un déluge d'alertes qui submergent les équipes en charge de la sécurité et empêchent de différentier les faux positifs des attaques réelles. Au fur et à mesure que la fatigue liée aux alertes s'installe, les équipes en charge de la sécurité qui ne sont pas en mesure d'ajuster efficacement les règles peuvent retirer leurs protections afin d'éviter de perturber l'activité et d'affecter les utilisateurs.
Dans cet environnement, la gestion des applications Web et la protection des API nécessitent des fonctionnalités plus puissantes et des solutions automatisées permettant d'accroître la sécurité tout en réduisant les tâches de gestion. C'est ici que la technologie WAAP d'Akamai peut vous aider.
Solutions WAAP d'Akamai
App & API Protector d'Akamai est une solution WAAP basée dans le cloud, conçue pour protéger les applications et les API contre un large éventail de menaces au niveau des couches applicatives et réseau, en fournissant moins d'efforts et à moindres frais. De la visibilité et du filtrage des bots à la protection DDoS, en passant par les recommandations de réglage automatique, App & API Protector résout de nombreuses difficultés qui sont souvent source de friction pour les équipes en charge de la sécurité lors du déploiement et de la gestion de la technologie WAAP.
Simple et automatisée, l'App & API Protector d'Akamai combine des technologies de pointe en matière de Web Application Firewall, de sécurité des API, d'atténuation des bots et de protection DDoS dans une solution unique facile à utiliser. Un nouveau moteur de sécurité multidimensionnel et adaptatif permet de détecter les menaces en mettant en corrélation les informations de la plateforme Akamai et les données/métadonnées de chaque requête Web et API. Cette technologie permet à App & API Protector de détecter 2 fois plus d'attaques et de diviser par 5 le nombre de faux positifs, par rapport à la technologie Akamai précédente. En déployant une logique de prise de décision avancée adaptée au trafic unique de chaque entreprise, la technologie WAAP d'Akamai bloque à la fois les attaques communes et les attaques hautement ciblées avec une précision incroyable.
Fonctionnalités de réglage automatique
Aucun WAAP n'étant précis à 100 %, App & API Protector offre des fonctionnalités de réglage automatique qui réduisent les frictions opérationnelles et les frais administratifs. Grâce à l'apprentissage automatique avancé, App & API Protector analyse automatiquement tous les déclencheurs de sécurité, y compris les attaques réelles et les faux positifs, afin de développer des recommandations de réglage spécifiques aux stratégies qui peuvent être acceptées par les administrateurs en quelques clics seulement.
Protection contre les bots
App & API Protector d'Akamai vous défend contre le volume croissant d'attaques de bots grâce à une technologie qui détecte et reconnaît le trafic de bots et de botnets malveillants tout en permettant aux bots tiers et partenaires de fonctionner sans obstacle. La visibilité en temps réel sur le trafic des bots permet aux équipes en charge de la sécurité d'étudier les analyses Web faussées, d'éviter les surcharges d'origine et d'ajouter des définitions de bots personnalisées au répertoire étendu d'Akamai, qui compte plus de 1 750 bots connus.
Identification et protection des API
La technologie WAAP d'Akamai détecte automatiquement un éventail complet d'API Web connues, inconnues et en évolution sur l'ensemble du trafic Web, y compris les points d'extrémité, définitions et profils de trafic. Les API nouvellement découvertes peuvent être facilement enregistrées en quelques clics. La meilleure visibilité permet de se défendre contre les attaques masquées, tout en révélant les changements et erreurs inattendus.
Avantages de la technologie WAAP d'Akamai
App & API Protector d'Akamai permet aux équipes en charge de la sécurité de :
Bénéficier d'une protection étendue. Bénéficiez d'une protection complète de tous vos sites Web, applications et API contre un large éventail de cybermenaces, y compris les botnets automatisés, les attaques basées sur des API, l'injection et les attaques par déni de service volumétrique,entre autres.
Bénéficier d'une maintenance sans friction. Réduisez la fatigue liée aux alertes grâce à des contrôles de sécurité simplifiés, notamment le réglage automatique, qui permet aux équipes en charge de la sécurité de se concentrer sur les attaques réelles en divisant par 5 le nombre de faux positifs.
Réduire la surface d'attaque contre les API. Découvrez les API et protégez-les automatiquement contre les vulnérabilités telles que les 10 principales menaces OWASP, les 10 principales menaces API OWASP, etc.
Réaliser plus de tâches avec moins de ressources. Gérez les protections WAAP, la visibilité et l'atténuation des bots, la protection DDoS, les connecteurs SIEM, l'optimisation Web, l'accélération API, et plus encore à partir d'une solution unique.
Personnaliser les règles WAAP. Les équipes en charge de la sécurité peuvent facilement générer des règles personnalisées pour gérer les scénarios non couverts par les protections standard.
Bloquer les attaques DDoS : Akamai élimine instantanément les attaques DDoS au niveau de la couche réseau en bordure de l'Internet tout en atténuant les attaques au niveau de la couche applicative en quelques secondes.
Mettre à jour automatiquement les protections WAAP. Les informations de plus de 300 To de données de trafic quotidiennes et les analyses des chercheurs d'Akamai sur les menaces sont automatiquement mises à jour vers le moteur de sécurité adaptatif, ce qui améliore les résultats en matière de sécurité tout en réduisant les frais administratifs et les frictions opérationnelles.
Foire aux questions (FAQ)
À l'aide de données provenant d'un large éventail de sources d'informations sur les menaces, la technologie WAAP inspecte et analyse le trafic HTTP entrant en bordure du réseau pour identifier et atténuer les attaques telles que l'injection SQL, le déni de service distribué (DDoS), le credential stuffing, les attaques basées sur les API et de nombreuses autres formes de cybercriminalité.
