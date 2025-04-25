Qu'est-ce qu'une attaque DDoS ?

Construire un botnet — Pour lancer une attaque DDoS, les attaquants utilisent des logiciels malveillants pour créer un réseau de bots, des terminaux connectés à Internet qui sont infectés par des logiciels malveillants, que les attaquants peuvent diriger pour envoyer un flot de trafic aux cibles. Ce réseau de bots, ou botnet, peut inclure des points de terminaison tels que des terminaux Internet des objets (IoT), des smartphones et des ordinateurs personnels, ainsi que des routeurs et des serveurs réseau. Chaque terminal infecté devient capable de propager le malware à d'autres terminaux pour amplifier la taille d'une attaque.

Pour utiliser une référence culturelle populaire ici, pensez à la façon dont le Roi de la nuit dans la série télévisée Game of Thrones produite par HBO a créé une armée de Marcheurs Blancs. Le Roi de la nuit a créé un premier groupe de Marcheurs Blancs. Ces Marcheurs Blancs ont attaqué les humains pour les transformer en d'autres Marcheurs Blancs, et ainsi l'armée a continué à se développer. Et chaque membre de cette armée était contrôlé par le Roi de la nuit.

Lancer une attaque — Une fois qu'un attaquant a construit un botnet, il envoie des instructions à distance aux bots, leur demandant d'envoyer des requêtes et du trafic à un serveur, un site Web, une application Web, une API ou une ressource réseau ciblés. Il en résulte un trafic démesuré qui entraîne un déni de service, empêchant le trafic normal d'accéder à la cible.

DDoS en tant que service — Parfois, les botnets, avec leurs réseaux de terminaux compromis, sont loués pour d'autres attaques potentielles par le biais de services d'« attaque à louer ». Cela permet à des personnes mal intentionnées mais sans formation ni expérience de lancer facilement des attaques DDoS par leurs propres moyens.