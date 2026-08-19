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Avis juridiques – région EMEA

Informations sur l'entité régionale et annuaire de contacts

La liste ci-dessous est classée par ordre alphabétique des pays. Sélectionnez le pays dans lequel vous ou votre
organisation collaborez avec Akamai. 

Belgique
 

République tchèque
 

Danemark
 

France
 

Allemagne
 

Irlande

Israël
 

Italie
 

Luxembourg
 

Pays-Bas
 

Pologne
 

Espagne

Suède
 

Suisse
 

Turquie
 

Émirats arabes unis
 

Royaume-Uni

Pays
 

Belgique

Akamai Technologies Belgium SRL

Adresse : Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0535.839.579
Numéro de TVA : BE535.839.579
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
 

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République tchèque

Akamai Technologies s.r.o.

Numéro d'identification : 24142344
Adresse : Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha
Informations sur l'immatriculation au registre commercial : La Société est immatriculée au Registre du commerce
tenu par le Tribunal municipal de Prague, Fichier C 182522 Montant du capital : 200 000 CZK
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

 

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Danemark

Akamai Technologies Denmark ApS

Adresse : Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhague V, Danemark
Numéro d'immatriculation commerciale (CVR) : 36026650
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
 

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France

Akamai Technologies SARL

Akamai technologies SARL au capital de 1 943 102,45 €
RCS Paris B 429 429 269
TVA FR 70429429269
Adresse enregistrée : 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
Téléphone : +33-156696200
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Directeur de publication : Gerald Deck


Site développé et hébergé par : Akamai Technologies, Inc.  145 Broadway  Cambridge, Massachusetts 02142
États-Unis - +1 877 325 2624

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Allemagne

Akamai Technologies GmbH

Adresse : Parkring 22, D-85748 Garching
Siège social de l'entreprise : Garching
Registre du tribunal national : Tribunal du district de Munich
Capital social : 25 000,00 EUR
Numéro d'immatriculation commerciale : HRB 129886
Numéro de TVA : DE 206360295
Numéro fiscal : 143/112/20307
Managing Directors : David Matthew McDonald Aitken, Justyna Kalina Jankowska
Téléphone (général) : +49-89940060
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
 

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Irlande

Akamai Technologies Ireland Limited

Adresse : Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02 C624 Irlande
Enregistré au Bureau d'enregistrement des sociétés (CRO) sous le numéro d'entreprise : 390724
Identifiant fiscal : 6410724I
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

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Israël

Akamai Technologies Israel Ltd

Adresse : 8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israël
Numéro d'immatriculation de la société : 514082999
Numéro de TVA : 514082999
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
 

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Italie

Akamai Technologies S.R.L.

Adresse : Foro Buonaparte 70, 20121 Milan (MI), Italie
Capital social entièrement souscrit et libéré : 10 000 €
Numéro fiscal REA : MI -1877384
Numéro de TVA et Identifiant fiscal : IT06216380961
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

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Luxembourg

Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.

Adresse : 26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Numéro d'immatriculation de la société : B 195902
Montant du capital : 1 000 000 USD
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

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Pays-Bas

Akamai International B.V.

Adresse : Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas
Immatriculé par : La Chambre de commerce d'Amsterdam, Pays-Bas
Numéro d'immatriculation : 34159661
Numéro de TVA : NL 8100.63. 311.B01
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

 

Akamai Technologies Netherlands B.V.

Adresse : Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas
Immatriculé par : La Chambre de commerce d'Amsterdam, Pays-Bas
Numéro d'immatriculation : 34153909
Numéro de TVA : NL 810086700B01
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

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Pologne

Akamai Technologies Poland sp. z.o.o.

Siège social : ul. Opolska 100, 31-323 Cracovie
Registre du tribunal national : Tribunal du district de Cracovie – Śródmieście à Cracovie, Division des affaires du Registre du tribunal national XI
Numéro KRS : 0000384002
Capital social : 40 000 PLN
NIP : 1132832376
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

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Espagne

Akamai Technologies Spain S.L.U.

Conformément aux dispositions de la loi 34 / 2.002 du 11 juillet relative aux services de la société de l'information et aux commerce électronique, il est signalé :
Nom de l'entreprise : Akamai Technologies Spain S.L.U.
Siège social : Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Espagne
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Téléphone : +34-917933243
CIF : B84595628
Société immatriculée au registre Mercantile de Madrid, volume 22 270, Livre 0, Folio n° 117, Section 8, Page M-397520, Inscription 1
L'activité d'Akamai Technologies Spain S.L.U n'est soumise à aucune autorisation administrative.
La Société n'est actuellement inscrite à aucun des codes réglementés par l'article 18 de la loi espagnole 34/2002.

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Suède

Akamai Technologies AB

Adresse : Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Suède
Numéro d'immatriculation de la société : 556754-5214
Numéro de TVA : SE556754521401
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

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Suisse

Akamai Technologies International AG

Siège social : Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Suisse
Numéro d'immatriculation de la société : CHE-115.356.067
Numéro de TVA : CHE-115.356.067 MWST
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

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Turquie

Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi

Siège social : Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. N° : 1/1, Sarıyer/İstanbul
Numéro d'immatriculation de la société : 870873
Capital social : 210 000,00 TL
Numéro fiscal : 0120317431
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

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Émirats arabes unis

Akamai Technologies Limited (filiale de Dubaï)

Adresse : Arenco Tower Al Safouh 2 Unit No. 1704,
17th Floor Makani No. 1428776320
PO Box 74597
Dubaï, Émirats arabes unis
Numéro fiscal (TRN) : 100334224100003
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

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Royaume-Uni

Akamai Technologies Limited

Adresse : Level 3, 58-60 Berners St., Londres, Royaume-Uni, W1T 3NQ
Numéro d'immatriculation de la société :
03921701
Numéro de TVA : 745091237
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com

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