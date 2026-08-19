Avis juridiques – région EMEA

Informations sur l'entité régionale et annuaire de contacts
La liste ci-dessous est classée par ordre alphabétique des pays. Sélectionnez le pays dans lequel vous ou votre
organisation collaborez avec Akamai.
Pays
Belgique
Akamai Technologies Belgium SRL
Adresse : Rond-Point Schuman 6/5, 1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0535.839.579
Numéro de TVA : BE535.839.579
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
République tchèque
Akamai Technologies s.r.o.
Numéro d'identification : 24142344
Adresse : Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha
Informations sur l'immatriculation au registre commercial : La Société est immatriculée au Registre du commerce
tenu par le Tribunal municipal de Prague, Fichier C 182522 Montant du capital : 200 000 CZK
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Danemark
Akamai Technologies Denmark ApS
Adresse : Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhague V, Danemark
Numéro d'immatriculation commerciale (CVR) : 36026650
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
France
Akamai Technologies SARL
Akamai technologies SARL au capital de 1 943 102,45 €
RCS Paris B 429 429 269
TVA FR 70429429269
Adresse enregistrée : 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
Téléphone : +33-156696200
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Directeur de publication : Gerald Deck
Site développé et hébergé par : Akamai Technologies, Inc. 145 Broadway Cambridge, Massachusetts 02142
États-Unis - +1 877 325 2624
Allemagne
Akamai Technologies GmbH
Adresse : Parkring 22, D-85748 Garching
Siège social de l'entreprise : Garching
Registre du tribunal national : Tribunal du district de Munich
Capital social : 25 000,00 EUR
Numéro d'immatriculation commerciale : HRB 129886
Numéro de TVA : DE 206360295
Numéro fiscal : 143/112/20307
Managing Directors : David Matthew McDonald Aitken, Justyna Kalina Jankowska
Téléphone (général) : +49-89940060
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Irlande
Akamai Technologies Ireland Limited
Adresse : Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02 C624 Irlande
Enregistré au Bureau d'enregistrement des sociétés (CRO) sous le numéro d'entreprise : 390724
Identifiant fiscal : 6410724I
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Israël
Akamai Technologies Israel Ltd
Adresse : 8 Totseret HaArets St., Tel Aviv 6744130, Israël
Numéro d'immatriculation de la société : 514082999
Numéro de TVA : 514082999
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Italie
Akamai Technologies S.R.L.
Adresse : Foro Buonaparte 70, 20121 Milan (MI), Italie
Capital social entièrement souscrit et libéré : 10 000 €
Numéro fiscal REA : MI -1877384
Numéro de TVA et Identifiant fiscal : IT06216380961
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Luxembourg
Akamai Technologies Luxembourg S.à r.l.
Adresse : 26, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Numéro d'immatriculation de la société : B 195902
Montant du capital : 1 000 000 USD
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Pays-Bas
Akamai International B.V.
Adresse : Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas
Immatriculé par : La Chambre de commerce d'Amsterdam, Pays-Bas
Numéro d'immatriculation : 34159661
Numéro de TVA : NL 8100.63. 311.B01
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Akamai Technologies Netherlands B.V.
Adresse : Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas
Immatriculé par : La Chambre de commerce d'Amsterdam, Pays-Bas
Numéro d'immatriculation : 34153909
Numéro de TVA : NL 810086700B01
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Pologne
Akamai Technologies Poland sp. z.o.o.
Siège social : ul. Opolska 100, 31-323 Cracovie
Registre du tribunal national : Tribunal du district de Cracovie – Śródmieście à Cracovie, Division des affaires du Registre du tribunal national XI
Numéro KRS : 0000384002
Capital social : 40 000 PLN
NIP : 1132832376
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Espagne
Akamai Technologies Spain S.L.U.
Conformément aux dispositions de la loi 34 / 2.002 du 11 juillet relative aux services de la société de l'information et aux commerce électronique, il est signalé :
Nom de l'entreprise : Akamai Technologies Spain S.L.U.
Siège social : Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Espagne
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Téléphone : +34-917933243
CIF : B84595628
Société immatriculée au registre Mercantile de Madrid, volume 22 270, Livre 0, Folio n° 117, Section 8, Page M-397520, Inscription 1
L'activité d'Akamai Technologies Spain S.L.U n'est soumise à aucune autorisation administrative.
La Société n'est actuellement inscrite à aucun des codes réglementés par l'article 18 de la loi espagnole 34/2002.
Suède
Akamai Technologies AB
Adresse : Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Suède
Numéro d'immatriculation de la société : 556754-5214
Numéro de TVA : SE556754521401
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Suisse
Akamai Technologies International AG
Siège social : Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Suisse
Numéro d'immatriculation de la société : CHE-115.356.067
Numéro de TVA : CHE-115.356.067 MWST
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Turquie
Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Şirketi
Siège social : Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. N° : 1/1, Sarıyer/İstanbul
Numéro d'immatriculation de la société : 870873
Capital social : 210 000,00 TL
Numéro fiscal : 0120317431
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Émirats arabes unis
Akamai Technologies Limited (filiale de Dubaï)
Adresse : Arenco Tower Al Safouh 2 Unit No. 1704,
17th Floor Makani No. 1428776320
PO Box 74597
Dubaï, Émirats arabes unis
Numéro fiscal (TRN) : 100334224100003
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com
Royaume-Uni
Akamai Technologies Limited
Adresse : Level 3, 58-60 Berners St., Londres, Royaume-Uni, W1T 3NQ
Numéro d'immatriculation de la société :
03921701
Numéro de TVA : 745091237
Adresse e-mail de contact : corporate-emea@akamai.com