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À propos de nous

Nous nous efforçons d'améliorer la vie de milliards de personnes, des milliards de fois par jour

Chaque jour, des milliards de personnes se connectent à leurs marques préférées pour faire des achats en ligne, jouer à des jeux, partager des idées, gérer leur argent et bien plus encore. Akamai est là pour soutenir et protéger la vie en ligne.

Depuis plus de 25 ans, Akamai résout les défis les plus difficiles liés à l'Internet afin de concrétiser notre vision d'un monde plus sûr et plus connecté.

Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos renseignements avancés sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications critiques, à chaque point de contact. Nos solutions de Cloud Computing complètes offrent des performances supérieures à moindre coût sur la plateforme la plus distribuée au monde. 

Les grandes entreprises du monde entier et de tous les secteurs font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires afin de développer leur activité en toute sécurité.

Découvrez comment nous soutenons et protégeons la vie en ligne

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Akamai en bref

  • 4,21 milliards de dollars

    Chiffre d'affaires annuel en 2025

  • Plus de 11 400

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  • 700+

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Chez Akamai, nous résolvons les problèmes par la curiosité et la collaboration. Nous travaillons dans le plus grand respect de tous. Nous encourageons la diversité des pensées, des expériences et des talents. Nous donnons à chacun les moyens de contribuer et d'optimiser ses performances. Rejoignez-nous et apportez vos meilleures idées : nous sommes prêts à les entendre.

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Diversity and inclusion

Inclusion, diversité et engagement

L'inclusion, la diversité et l'engagement englobent la représentation des genres, l'équité salariale, la diversité raciale et ethnique, l'engagement en faveur de l'égalité raciale, l'apprentissage de la diversité et de l'inclusion, les dons volontaires, les efforts locaux, les groupes de ressources des employés et la réponse à la COVID-19 chez Akamai.

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Politique de développement durable d'Akamai

Akamai s'engage à apporter un changement environnemental important. Découvrez de quelle manière nous nous investissons dans les lieux où nous travaillons, opérons et vivons.

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Droits humains

Akamai estime que le respect des droits humains est essentiel pour libérer tout le potentiel d'Internet et qu'il s'agit d'une valeur fondamentale pour les communautés dans lesquelles nous sommes présents.

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Comment pouvons-nous alimenter et protéger vos expériences digitales ?

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