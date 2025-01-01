X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Responsabilità aziendale

Fare insieme la differenza.

Il nostro approccio

Akamai si impegna nell'intento di conseguire i propri risultati aziendali nel miglior modo possibile, migliorando la vita di miliardi di persone, migliaia di miliardi di volte al giorno. Ciò significa operare in linea con i nostri valori principali di integrità, responsabilità, fiducia e inclusione e aiutare le comunità in cui i nostri dipendenti vivono e lavorano in tutto il mondo.

Rapporto sull'impatto di Akamai nel 2024

Come azienda di servizi per la cybersecurity e il cloud che potenzia e protegge la vita online, Akamai si impegna a fornire trasparenza a tutte le parti interessate. Il rapporto sull'impatto di Akamai nel 2024 illustra in dettaglio le performance e i progressi nelle nostre aree di interesse principali: sostenibilità aziendale, personale, comunità, governance, privacy e sicurezza dei dati.

Leggete il rapporto 2024
Visualizzate i rapporti precedenti

Il nostro impatto1

Progetti rinnovabili avviati da Akamai

I nostri quattro progetti di energie rinnovabili attualmente attivi hanno generato finora 535.659 MWh.

Impegno sociale

Nel 2023 e nel 2024, i programmi di donazione congiunta istituiti da Akamai hanno devoluto 450 mila dollari l'anno ad idonee organizzazioni non profit in tutto il mondo.

Riciclaggio

La nostra azienda ricicla i suoi rifiuti elettronici al 100% in conformità con tutti gli standard pertinenti in materia di ambiente e sicurezza.

Indice FTSE4Good

Per 10 anni consecutivi, Akamai è stata inclusa nell'indice FTSE4Good.

Le nostre tre priorità

Le nostre azioni congiunte ci consentono di apportare enormi cambiamenti. 

Responsabilità

Ci proponiamo di migliorare continuamente le nostre pratiche a vantaggio del pianeta e dei nostri dipendenti.

Comunità

L'istituzione di relazioni con le parti interessate e di rapporti solidi e inclusivi crea un senso di appartenenza e uno scopo condiviso.

Professional IT Technical Support Specialists and Software Programmer Working on Computers in Monitoring Control Room with Digital Screens with Server Data, Blockchain Network and Surveillance Maps.

Fiducia

Operare in modo etico e garantire che le nostre azioni siano guidate dai principi di integrità e trasparenza sulla base degli standard di sicurezza più elevati.

Scoprite ulteriori informazioni sulle nostre azioni

Responsabilità

Responsabilità

Assumersi la responsabilità delle nostre azioni e delle nostre decisioni ci garantisce di ottemperare agli impegni presi dalla nostra azienda, che rimane trasparente sull'impatto esercitato.

La sostenibilità in Akamai

In quanto responsabile dell'ecosistema di Internet, la nostra azienda si assume l'impegno di ridurre il suo impatto sull'ambiente esercitato da tutte le sue attività.

Ulteriori informazioni

Il lavoro in Akamai

I nostri dipendenti trovano l'ambiente ideale per lavorare nel modo più appropriato con il giusto livello di supporto e addestramento. Apprezziamo la diversità delle opinioni, delle idee e delle soluzioni che ci vengono fornite.

Ulteriori informazioni

ID&E in Akamai

La nostra azienda svolge un ruolo leader nell'inclusione in tutte le sue attività. Come valore fondamentale, l'inclusione rafforza la nostra diversità in termini di background, stili e prospettive, responsabilizzando, al contempo, il nostro impegno.

Ulteriori informazioni

Comunità

Comunità

La comunità include il nostro impegno volto a favorire un ambiente inclusivo e diversificato con il supporto e l'assistenza delle comunità in cui ci troviamo a vivere e a lavorare.

L'Akamai Foundation

L'Akamai Foundation si dedica a supportare l'istruzione STEM, a fornire aiuti in caso di calamità e a promuovere il volontariato dei dipendenti.

Ulteriori informazioni

I nostri dipendenti in azione

I nostri dipendenti sono coinvolti nelle loro comunità in molti modi per accelerare l'impatto sociale.

Ulteriori informazioni

Fiducia

Fiducia

La fiducia richiede che le nostre azioni siano condotte in modo etico e che siano guidate dai principi di integrità e trasparenza, salvaguardando la privacy personale con gli standard di sicurezza più elevati.

Etica e conformità in Akamai

Akamai conduce le proprie attività aziendali in modo etico, onesto e conforme alle leggi vigenti.

Ulteriori informazioni

I diritti umani in Akamai

Riteniamo che il rispetto dei diritti umani sia fondamentale per valorizzare le potenzialità di Internet, oltre che un valore essenziale per le comunità in cui ci troviamo ad operare.

Ulteriori informazioni

Protezione dei dati e privacy in Akamai

Riteniamo che le nostre modalità di trattamento dei dati personali e il nostro impegno nei confronti del rispetto dei diritti alla protezione dei dati rappresentino una parte importante della fiducia che è stata riposta nella nostra azienda.

Ulteriori informazioni

Sicurezza delle informazioni e cybersecurity in Akamai

La protezione dei dati che attraversano l'Akamai Cloud è fondamentale per mantenere la fiducia con i nostri clienti e con tutte le parti interessate.

Ulteriori informazioni

Programmi per la supply chain in Akamai

Akamai si propone di promuovere una supply chain responsabile instaurando proficue relazioni con diversi fornitori responsabili.

Ulteriori informazioni

La trasparenza in Akamai

Cerchiamo di condividere apertamente le informazioni pertinenti con tutte le parti interessate per costruire un rapporto di fiducia e dimostrare la nostra integrità.

Ulteriori informazioni

Indici ESG di Akamai2

Il nostro rapporto annuale sull'impatto dell'ESG è il nostro principale rapporto sulla sostenibilità e sull'ESG. Ulteriori informazioni sulla sostenibilità e sull'ESG si trovano negli indici ESG di Akamai, che vengono aggiornati nel corso dell'anno.

Indici ESG

Visualizza indici

Ulteriori metriche ESG

Visualizza metriche

Premi e riconoscimenti

Valutazioni MSCI ESG3

FTSE4Good4

I migliori ambienti di lavoro - Spagna

I migliori ambienti di lavoro - Polonia

Kim Salem-Jackson, EVP, Chief Marketing Officer

"Una delle tradizioni di Akamai Technologies che preferisco è rappresentata dai Danny Lewin Community Care Days, in cui i nostri dipendenti si riuniscono per scopi di beneficenza". 

Kim Salem-Jackson, EVP e Chief Marketing Officer di Akamai

Rapporti precedenti sull'impatto dell'ESG

Rapporto sull'impatto dell'ESG di Akamai nel 2023

Scoprite le nostre attività e i progressi nelle nostre aree di interesse ESG principali: sostenibilità, personale, comunità, governance, privacy e sicurezza dei dati.

Leggete il rapporto

Rapporto sull'impatto dell'ESG di Akamai nel 2022

Scoprite le performance e i progressi che abbiamo raggiunto nelle nostre aree di interesse ESG (sostenibilità, persone, pratiche aziendali responsabili, privacy e sicurezza dei dati) e l'Akamai Foundation.

Leggete il rapporto

Rapporto sull'impatto dell'ESG di Akamai nel 2021

Scoprite le performance e i progressi che abbiamo raggiunto nelle nostre aree di interesse ESG (sostenibilità, persone, pratiche aziendali responsabili, privacy e sicurezza dei dati) e l'Akamai Foundation.

Leggete il rapporto

1Alla data di agosto 2024.
2Il rapporto di Akamai copre il periodo che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, se non diversamente specificato. Le informazioni divulgate nel nostro rapporto sull'ESG comprendono l'intero ambito delle attività aziendali di Akamai, incluse tutte le entità subordinate e le società sussidiarie, nonché le aziende acquisite, al momento dell'implementazione dei sistemi e dei processi appropriati, per garantire la coerenza nella raccolta dei dati e il consolidamento a livello di gruppo di Akamai.
3L'utilizzo da parte di Akamai Technologies dei dati di MSCI ESG Research LLC o delle sue affiliate ("MSCI") e l'utilizzo dei loghi, dei marchi commerciali, dei marchi di servizio o degli indici di MSCI non costituiscono una sponsorizzazione, un avallo, un consiglio o una promozione di Akamai da parte di MSCI. I servizi e i dati di MSCI sono proprietà di MSCI o dei suoi provider delle informazioni e vengono forniti "così come sono" e senza alcuna garanzia. I nomi e i loghi di MSCI sono marchi commerciali o marchi di servizio di MSCI.
4FTSE Russell (il nome commerciale di FTSE International Limited e Frank Russell Company) conferma che Akamai Technologies è stata valutata in modo indipendente secondo i criteri stabiliti da FTSE4Good e ne ha soddisfatto i requisiti venendo così inclusa nell'indice FTSE4Good. Creato da FTSE Russell, provider di indici a livello globale, l'indice FTSE4Good è progettato per consentire di misurare le performance delle aziende che dimostrano di adottare solide pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG). Gli indici FTSE4Good vengono utilizzati da un'ampia varietà di operatori di vari settori per creare e valutare fondi di investimento responsabili e altri prodotti.