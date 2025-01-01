Responsabilità aziendale

Il nostro approccio
Akamai si impegna nell'intento di conseguire i propri risultati aziendali nel miglior modo possibile, migliorando la vita di miliardi di persone, migliaia di miliardi di volte al giorno. Ciò significa operare in linea con i nostri valori principali di integrità, responsabilità, fiducia e inclusione e aiutare le comunità in cui i nostri dipendenti vivono e lavorano in tutto il mondo.
Il nostro impatto1
Le nostre tre priorità
Le nostre azioni congiunte ci consentono di apportare enormi cambiamenti.
Responsabilità
Responsabilità
Assumersi la responsabilità delle nostre azioni e delle nostre decisioni ci garantisce di ottemperare agli impegni presi dalla nostra azienda, che rimane trasparente sull'impatto esercitato.
Comunità
Comunità
La comunità include il nostro impegno volto a favorire un ambiente inclusivo e diversificato con il supporto e l'assistenza delle comunità in cui ci troviamo a vivere e a lavorare.
Fiducia
Fiducia
La fiducia richiede che le nostre azioni siano condotte in modo etico e che siano guidate dai principi di integrità e trasparenza, salvaguardando la privacy personale con gli standard di sicurezza più elevati.
Indici ESG di Akamai2
Il nostro rapporto annuale sull'impatto dell'ESG è il nostro principale rapporto sulla sostenibilità e sull'ESG. Ulteriori informazioni sulla sostenibilità e sull'ESG si trovano negli indici ESG di Akamai, che vengono aggiornati nel corso dell'anno.
Premi e riconoscimenti
Rapporti precedenti sull'impatto dell'ESG
1Alla data di agosto 2024.
2Il rapporto di Akamai copre il periodo che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, se non diversamente specificato. Le informazioni divulgate nel nostro rapporto sull'ESG comprendono l'intero ambito delle attività aziendali di Akamai, incluse tutte le entità subordinate e le società sussidiarie, nonché le aziende acquisite, al momento dell'implementazione dei sistemi e dei processi appropriati, per garantire la coerenza nella raccolta dei dati e il consolidamento a livello di gruppo di Akamai.
3L'utilizzo da parte di Akamai Technologies dei dati di MSCI ESG Research LLC o delle sue affiliate ("MSCI") e l'utilizzo dei loghi, dei marchi commerciali, dei marchi di servizio o degli indici di MSCI non costituiscono una sponsorizzazione, un avallo, un consiglio o una promozione di Akamai da parte di MSCI. I servizi e i dati di MSCI sono proprietà di MSCI o dei suoi provider delle informazioni e vengono forniti "così come sono" e senza alcuna garanzia. I nomi e i loghi di MSCI sono marchi commerciali o marchi di servizio di MSCI.
4FTSE Russell (il nome commerciale di FTSE International Limited e Frank Russell Company) conferma che Akamai Technologies è stata valutata in modo indipendente secondo i criteri stabiliti da FTSE4Good e ne ha soddisfatto i requisiti venendo così inclusa nell'indice FTSE4Good. Creato da FTSE Russell, provider di indici a livello globale, l'indice FTSE4Good è progettato per consentire di misurare le performance delle aziende che dimostrano di adottare solide pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG). Gli indici FTSE4Good vengono utilizzati da un'ampia varietà di operatori di vari settori per creare e valutare fondi di investimento responsabili e altri prodotti.