Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.
La cybersicurezza consiste nella pratica di proteggere le reti, i sistemi, i dati, le applicazioni e i dispositivi IT (Information Technology) dagli attacchi. Gli attacchi informatici sono in genere progettati per interrompere le operazioni aziendali, ottenere l'accesso non autorizzato ai sistemi, appropriarsi di dati o proprietà intellettuale o rubare o estorcere denaro alle organizzazioni. Una cybersicurezza efficace richiede una difesa a più livelli che coinvolga tecnologie, processi, policy e competenze in materia di sicurezza per proteggere le organizzazioni da attacchi che possono causare perdite di profitti e della reputazione.
Per cosa è progettata la cybersicurezza?
I programmi di cybersicurezza efficaci sono progettati per identificare le minacce e risolverle il più rapidamente possibile. È possibile progettare tecnologie di cybersicurezza per bloccare le minacce prima che accedano a una rete o per riconoscere e arrestare gli attacchi in corso. A causa dell'enorme volume e della crescente sofisticatezza degli attacchi informatici, molti programmi di cybersicurezza si concentrano sia sull'arresto degli attacchi che sul garantire la continuità operativa durante gli attacchi che violano con successo le difese iniziali.
Perché è importante la cybersicurezza?
Le reti, le applicazioni e i dati dei sistemi IT sono fondamentali per le operazioni in ogni organizzazione. Con un mondo aziendale sempre più interconnesso, queste risorse diventano più preziose per i criminali informatici e più vulnerabili al crimine informatico, alle violazioni dei dati e agli attacchi. Un programma di cybersicurezza efficace aiuta le organizzazioni a prevenire la perdita di dati (protezione dei dati), danni alla reputazione e un impatto negativo sui profitti.
Che cos'è una minaccia alla cybersicurezza?
Sebbene il panorama delle minacce sia in continua evoluzione, esistono categorie di metodi comuni di attacco informatico che continuano a rappresentare una sfida per i programmi di cybersicurezza.
Il malware è un software dannoso, come virus, worm o spyware, progettato per trafugare dati o danneggiare reti e sistemi.
Gli attacchi ransomware utilizzano una forma di malware che crittografa i file all'interno di una rete di destinazione, consentendo ai criminali informatici di estorcere un riscatto prima di fornire una chiave di crittografia che ripristina l'accesso a dati importanti.
Gli attacchi di phishing utilizzano e-mail o messaggi di testo fraudolenti che sembrano provenire da una fonte attendibile. Il phishing consente agli aggressori di ottenere l'accesso ai dati o di sottrarre denaro convincendo le vittime a rivelare credenziali di accesso, numeri di conto, informazioni sulla carta di credito e altre informazioni sensibili..
Le minacce interne sono individui come dipendenti, partner o fornitori attuali o precedenti che abusano della propria autorizzazione di accesso a sistemi o reti informativi per sottrarre dati o sferrare un attacco.
Gli attacchi DoS (Denial-of-Service) o DDoS (Distributed Denial-of-Service) causano l'arresto anomalo di reti, siti web o server. Un attacco DoS (Denial of Service) sovraccarica un obiettivo con un elevato numero di richieste fino a quando non è più in grado di offrire le normali performance o di continuare a gestire le richieste legittime.
Le minacce persistenti avanzate (APT) sono attacchi prolungati alla cybersicurezza in cui un intruso si infiltra nel sistema e rimane nascosto per un lungo periodo di tempo per rubare informazioni sensibili o spiare l'attività dell'organizzazione presa di mira.
Gli attacchi MITM (Machine-In-The-Middle) sono un modo utilizzato dagli hacker (autori degli attacchi) per inserirsi furtivamente al centro della comunicazione tra due utenti per rubare dati o credenziali o per spacciarsi per un utente.
SQL injection è una tecnica con cui gli aggressori inseriscono codice dannoso in un sito web o in un'app per ottenere l'accesso non autorizzato e sottrarre o manipolare le informazioni in un database.
- Le botnet sono reti di computer infetti da malware che possono essere controllati da un criminale informatico per sferrare attacchi su larga scala a un sistema informatico mirato.
Quali sono gli elementi o i tipi di cybersicurezza?
Le misure di sicurezza di un solido programma di cybersicurezza includono le tecnologie, le policy e i processi necessari per proteggere le parti più importanti dell'ecosistema IT, tra cui:
Sicurezza della rete o sicurezza delle informazioni per difendersi dagli attacchi mirati a vulnerabilità e sistemi operativi, architettura di rete, server, host, punti di accesso wireless e protocolli di rete.
Sicurezza nel cloud per proteggere i dati, le applicazioni e l'infrastruttura che risiedono in cloud pubblici, privati o ibridi.
Sicurezza dell'IoT (Internet of Things) ha il compito di proteggere migliaia o milioni di dispositivi che fanno parte di una rete IoT.
Sicurezza delle applicazioni per impedire agli aggressori di sfruttare le vulnerabilità nel software.
Gestione di identità e accessi per controllare le autorizzazioni concesse agli individui per accedere a sistemi, applicazioni e dati.
Sicurezza degli endpoint si concentra sulla protezione dei dispositivi connessi a Internet come laptop, server e telefoni cellulari.
- Soluzioni per la sicurezza dei dati per proteggere i dati sensibili e le risorse informative in transito o inattivi tramite metodi come crittografia e backup dei dati.
Quali sono le sfide comuni per la cybersicurezza?
Le principali sfide per garantire la cybersicurezza informatica includono:
Un panorama delle minacce in evoluzione. I criminali informatici perfezionano i metodi e inventano costantemente nuovi modi per violare le difese di sicurezza. Per proteggersi dagli attacchi, le organizzazioni devono riesaminare continuamente l'efficacia dei propri programmi di sicurezza e adottare nuove tecnologie per contrastare i metodi di attacco in rapida evoluzione.
Errori umani. il comportamento e le azioni degli utenti sono spesso l'anello più debole della catena della cybersicurezza. Di conseguenza, l'educazione alla consapevolezza della sicurezza deve far parte di qualsiasi programma di sicurezza a più livelli.
Crescente dipendenza dai sistemi IT e dai servizi cloud. Per rimanere competitive, le organizzazioni stanno spostando sempre più risorse nel cloud e si affidano più che mai ai sistemi IT, aumentando le dimensioni della propria superficie di attacco.
Smart working. Un numero crescente di utenti lavora in remoto o da casa, aumentando il rischio di compromissione delle proprie connessioni e dei propri dispositivi.
- Policy BYOD (Bring Your Own Device) . Poiché sempre più utenti preferiscono accedere a una rete aziendale con i propri laptop e smartphone, le organizzazioni hanno difficoltà a proteggere questi dispositivi.
Quali sono le best practice per la cybersicurezza?
Investimento in una soluzione di sicurezza completa. L'approccio più efficace alla cybersicurezza è una difesa a più livelli che protegge un'organizzazione e un'infrastruttura critica da un'ampia gamma di minacce.
Implementazione di un approccio Zero Trust. Le tradizionali difese perimetrali (come firewall e software antivirus) presuppongono che qualsiasi traffico o utente già all'interno della rete possa essere considerato attendibile. Tuttavia, questo approccio è inefficace contro gli attacchi che sono riusciti a penetrare e si muovono lateralmente all'interno di una rete per infettare dispositivi e sistemi di accesso.. Un approccio Zero Trust alla cybersicurezza presuppone che qualsiasi richiesta possa essere compromessa e richiede che ogni utente, dispositivo e connessione venga autenticato prima di concedere l'accesso.
Implementazione di un'avanzata tecnologia di gestione degli accessi e delle identità (IAM). Le soluzioni IAM definiscono i ruoli e i privilegi di accesso per gli utenti. Le soluzioni IAM efficaci richiedono l'autenticazione multifattore e forniscono la visibilità delle attività sospette sugli endpoint.
Blocco delle minacce alla cybersicurezza con le soluzioni per la sicurezza di Akamai
Akamai è da tempo leader globale nelle soluzioni che aiutano le aziende a sviluppare ed eseguire applicazioni, avvicinando le experience agli utenti. Oggi, Akamai è un portento anche nel settore della cybersicurezza. La nostra piattaforma completa fornisce gli strumenti di cui i nostri clienti necessitano bisogno per affrontare le rispettive maggiori minacce tramite un approccio a più livelli alla difesa dai rischi per la cybersicurezza. Le nostre esclusive offerte sono fondamentali per i nostri clienti che cercano le funzionalità più collaborando con un minor numero di fornitori.
Le soluzioni del sistema di cybersicurezza di Akamai sono altamente differenziate e sono state riconosciute come le migliori tecnologie per la protezione di siti web aziendali, applicazioni, dati, accesso e altre risorse critiche.
Le nostre soluzioni comprendono:
Akamai è un partner strategico nella gestione dei rischi per la cybersicurezza non solo per la portata e la potenza delle nostre soluzioni, ma anche per l'ampia esperienza e le profonde competenze nell'intelligence sulle minacce, oltre alla scalabilità della nostra piattaforma. Possiamo vantare, inoltre, un team di esperti della cybersicurezza tra i più grandi e competenti del settore, costituito da migliaia di tecnici e consulenti che lavorano sui problemi di sicurezza per i nostri clienti.