I processi dei colloqui variano a seconda del ruolo per cui ci si candida e dell'area geografica di lavoro. Di solito, le opportunità di lavoro come tirocinanti prevedono 2 - 3 colloqui. Per i ruoli tecnici, i candidati, di solito, devono completare una valutazione tecnica.
Inizia il tuo percorso professionale
Scopri i programmi Emerging Talent di Akamai, in cui studenti e neolaureati fanno realmente la differenza fin dal primo giorno. Partecipa come stagista o tirocinante oppure prendi parte ad un programma di rotazione del personale per acquisire esperienze pratiche, mentoring e competenze che accelereranno la tua carriera.
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Inizia la tua carriera con Akamai
Porta le tue competenze ed energie in Akamai e crea un impatto reale in un'azienda tecnologica globale. Alla fine del tuo incarico, avrai una rete di colleghi e colleghe pronti a supportarti nei tuoi studi e oltre.
Programmi professionali e programmi di inizio carriera
Akamai offre una varietà di programmi globali per studenti e neolaureati. Scopri le opportunità di apprendimento e di crescita per fare realmente la differenza.
Programmi globali per gli studenti
Scopri gli stage e le opportunità di lavoro per gli studenti universitari di tutto il mondo.
Programmi globali di formazione
Costruisci il tuo percorso professionale con i nostri programmi di formazione globali concepiti per neolaureati, disoccupati che desiderano cambiare opportunità di carriera e professionisti che tornano al lavoro.
Programma di rotazione del personale in ambito finanziario
Inizia la tua carriera nel settore finanziario con Akamai. Il programma AFDP (Akamai Financial Development Program) ha l’obiettivo di trasformare i talenti emergenti in futuri dirigenti di aziende nel settore finanziario. Cambridge, MA - Ibrido
Tirocinio estivo
- 10 settimane, da fine maggio a metà agosto
- Aperto a studenti di business/finanza aziendale
- Gruppo di quattro persone
- Affiancamento da parte di un mentore e un collega fin dal primo giorno
- Un percorso privilegiato per accedere al programma di rotazione a tempo pieno
Programma a tempo pieno
- 3 anni, con tre rotazioni annuali della durata di un anno ciascuna, a partire da luglio
- Le rotazioni interessano l'intero settore finanziario: FP&A (analisi e pianificazione finanziaria) aziendale, finanza di prodotto, analisi dei prezzi, finanza delle vendite, Deal Desk, commissioni, ecc.
- Nuovo corso per tre analisti istituito ogni anno
- Incontri con coordinatori, manager e mentori dedicati
- Entra a far parte del team finanziario con un ruolo permanente più adatto alle tue esigenze
Chi stiamo cercando
- Persone curiose e analitiche, che desiderano lavorare in team, assumersi responsabilità e iniziare una lunga carriera nel settore finanziario
- Aree di studio preferite: finanza, economia, matematica, business, ecc. I candidati devono già essere in possesso di un permesso di lavoro per gli Stati Uniti (l'AFDP non finanzia i permessi di lavoro).
Ex studenti passati a ruoli di analista senior, manager e direttore nei reparti finanziari di Akamai.
Presentazione dei nostri team
Scopri i vari team dinamici di Akamai per trovare quello che fa per te. Offriamo tante opportunità in un'ampia gamma di competenze. Dal reparto finanziario alle vendite, dalla ricerca sulla sicurezza alla progettazione di software, potrai costruire con noi le tue competenze.
Ascolta i nostri professionisti all'inizio della loro carriera
Partnership
Akamai collabora con stimati partner per offrire opportunità lavorative a chi inizia il proprio percorso professionale, tenendo conto dei vari talenti e delle diverse opinioni.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
In genere, le aziende possono assumere studenti internazionali con un permesso di lavoro valido per il paese in cui richiedono di lavorare e risiedere. Tuttavia, esistono delle eccezioni, che verranno confermate dall'addetto alla selezione del personale.
Sì, tutti i nostri tirocini sono pagati. Siamo convinti che i nostri tirocinanti vadano retribuiti adeguatamente per il contributo apportato alla nostra azienda e che l'esperienza lavorativa da noi offerta risulti per loro estremamente formativa.
Akamai offre una varietà di programmi per studenti universitari e neolaureati. Di seguito, viene riportato un breve riepilogo.
- Tirocinio: ideale per gli studenti che cercano una prima esperienza lavorativa correlata al loro percorso di studio.
- Cooperazione: ideale per gli studenti che desiderano unire l'apprendimento in classe con un'esperienza lavorativa pratica per un periodo di tempo più lungo.
- Apprendistato: adatto per neolaureati e per chi desidera cambiare opportunità di carriera con programmi di formazione strutturati che uniscono l'apprendimento sul lavoro con un approccio pratico.
- Programmi di rotazione del personale: perfetti per i neolaureati o per chi inizia il proprio percorso professionale e desidera conoscere i vari reparti o ruoli presenti nell'azienda.
Per ulteriori informazioni, è possibile accedere ai nostri programmi professionali e rivolti a chi inizia il proprio percorso lavorativo.
I tirocinanti possono partecipare a vari eventi in Akamai, tra cui una sessione di domande e risposte con i dirigenti senior di Akamai, workshop per lo sviluppo professionale che consentono di migliorare le proprie competenze e, ovviamente, eventi sociali per conoscere i propri colleghi!