Akamai
Akamai
Effettuate l'accesso
Effettuate l'accesso Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Effettuate l'accesso Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Inizi di carriera

Sei nel posto giusto. Partecipa ai nostri programmi Emerging Talent per partire con il piede giusto.

Cerca opportunità di lavoro

Inizia il tuo percorso professionale

Scopri i programmi Emerging Talent di Akamai, in cui studenti e neolaureati fanno realmente la differenza fin dal primo giorno. Partecipa come stagista o tirocinante oppure prendi parte ad un programma di rotazione del personale per acquisire esperienze pratiche, mentoring e competenze che accelereranno la tua carriera.

Guarda il video (2:11)

Inizia il tuo percorso professionale

Scopri i programmi Emerging Talent di Akamai, in cui studenti e neolaureati fanno realmente la differenza fin dal primo giorno. Partecipa come stagista o tirocinante oppure prendi parte ad un programma di rotazione del personale per acquisire esperienze pratiche, mentoring e competenze che accelereranno la tua carriera.

Guarda il video (2:11)

Inizia la tua carriera con Akamai

Porta le tue competenze ed energie in Akamai e crea un impatto reale in un'azienda tecnologica globale. Alla fine del tuo incarico, avrai una rete di colleghi e colleghe pronti a supportarti nei tuoi studi e oltre.

Tutoraggio e rete

Potrai ricevere la guida professionale di un tutor o una tutor dedicati. Collabora con un team globale di partecipanti al programma.

Progetti e impatto

Fai la differenza innovando e sviluppando soluzioni per i progetti aziendali attualmente in corso.

Responsabilità sociale

Amplia le tue prospettive diventando parte di uno straordinario team socialmente responsabile.

Flessibilità

Lavora nel modo migliore in base alle tue esigenze. La maggior parte del personale può scegliere dove lavorare: in ufficio, a casa o in una combinazione di questi ambienti.

Programmi professionali e programmi di inizio carriera

Akamai offre una varietà di programmi globali per studenti e neolaureati. Scopri le opportunità di apprendimento e di crescita per fare realmente la differenza.

Programmi globali per gli studenti

Scopri gli stage e le opportunità di lavoro per gli studenti universitari di tutto il mondo.

Americhe

Leggi di più sui nostri programmi in America.

Visualizza il programma

EMEA

Leggi di più sui nostri programmi nell'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

Visualizza il programma

APJ

Leggi di più sui nostri programmi nell'area Asia-Pacifico.

Visualizza il programma

Programmi globali di formazione

Costruisci il tuo percorso professionale con i nostri programmi di formazione globali concepiti per neolaureati, disoccupati che desiderano cambiare opportunità di carriera e professionisti che tornano al lavoro.

Programmi di apprendistato

I neolaureati e i disoccupati alla ricerca di nuove opportunità di carriera possono trovare programmi di formazione e supporto in Akamai.

Visualizza i programmi di apprendistato

Programmi di apprendistato per militari

Akamai supporta la comunità militare tramite appositi programmi di apprendistato.

Visualizza i programmi di apprendistato

Programmi di rientro al lavoro

I candidati che rientrano al lavoro dopo una pausa nella loro carriera professionale possono trovare un'assistenza completa e nuove opportunità di apprendimento in Akamai.

Visualizza i programmi

Programma di rotazione del personale in ambito finanziario

Inizia la tua carriera nel settore finanziario con Akamai. Il programma AFDP (Akamai Financial Development Program) ha l’obiettivo di trasformare i talenti emergenti in futuri dirigenti di aziende nel settore finanziario. Cambridge, MA - Ibrido

Tirocinio estivo

  • 10 settimane, da fine maggio a metà agosto
  • Aperto a studenti di business/finanza aziendale
  • Gruppo di quattro persone
  • Affiancamento da parte di un mentore e un collega fin dal primo giorno
  • Un percorso privilegiato per accedere al programma di rotazione a tempo pieno

Programma a tempo pieno

  • 3 anni, con tre rotazioni annuali della durata di un anno ciascuna, a partire da luglio
  • Le rotazioni interessano l'intero settore finanziario: FP&A (analisi e pianificazione finanziaria) aziendale, finanza di prodotto, analisi dei prezzi, finanza delle vendite, Deal Desk, commissioni, ecc.
  • Nuovo corso per tre analisti istituito ogni anno
  • Incontri con coordinatori, manager e mentori dedicati
  • Entra a far parte del team finanziario con un ruolo permanente più adatto alle tue esigenze

Chi stiamo cercando

  • Persone curiose e analitiche, che desiderano lavorare in team, assumersi responsabilità e iniziare una lunga carriera nel settore finanziario
  • Aree di studio preferite: finanza, economia, matematica, business, ecc. I candidati devono già essere in possesso di un permesso di lavoro per gli Stati Uniti (l'AFDP non finanzia i permessi di lavoro).

Ex studenti passati a ruoli di analista senior, manager e direttore nei reparti finanziari di Akamai.

Visualizza dettagli dei programmi

Presentazione dei nostri team

Scopri i vari team dinamici di Akamai per trovare quello che fa per te. Offriamo tante opportunità in un'ampia gamma di competenze. Dal reparto finanziario alle vendite, dalla ricerca sulla sicurezza alla progettazione di software, potrai costruire con noi le tue competenze.

Sicurezza

Il nostro STG (Security Technology Group) protegge la vita degli utenti online con eccellenti soluzioni per la sicurezza nel cloud.

Visualizza i dettagli

Cloud

Il nostro CTG (Cloud Technology Group) si propone di offrire ai clienti una piattaforma cloud semplice e scalabile con cui creare applicazioni potenti e distribuite.

Visualizza i dettagli

Marketing e vendite

I nostri reparti di marketing e vendite promuovono il nostro brand e offrono eccellenti soluzioni digitali ai nostri clienti.

Visualizza i dettagli

Servizi

Il nostro reparto dedicato ai servizi offre straordinarie customer experience

Visualizza i dettagli

Funzioni globali

Il nostro reparto dedicato alle funzioni globali include i team delle risorse umane, finanziario, legale, IT e del supporto interno.

Visualizza i dettagli

Ascolta i nostri professionisti all'inizio della loro carriera

Wiktoria Martynska headshot

Wiktoria Martynska, tirocinante nel reparto Platform Operations

"Akamai è un'azienda estremamente orientata verso i dipendenti poiché offre diverse opportunità per sviluppare nuove competenze e per divertirsi".

Guarda il video (1:09)
Sumukh Kowndinya headshot

Sumukh Kowndinya, tirocinante nel reparto Cloud Platform Infrastructure

"Questa è l'esperienza di apprendimento migliore della mia vita".

Guarda il video (0:57)
Shiqi Cheng headshot

Shiqi Cheng, tirocinante nel reparto Software Engineering

"Ciò che preferisco in Akamai è la flessibilità e l'approccio accogliente dei suoi dipendenti".

Guarda il video (1:08)

Partnership

Akamai collabora con stimati partner per offrire opportunità lavorative a chi inizia il proprio percorso professionale, tenendo conto dei vari talenti e delle diverse opinioni.

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ)

I processi dei colloqui variano a seconda del ruolo per cui ci si candida e dell'area geografica di lavoro. Di solito, le opportunità di lavoro come tirocinanti prevedono 2 - 3 colloqui. Per i ruoli tecnici, i candidati, di solito, devono completare una valutazione tecnica.

In genere, le aziende possono assumere studenti internazionali con un permesso di lavoro valido per il paese in cui richiedono di lavorare e risiedere. Tuttavia, esistono delle eccezioni, che verranno confermate dall'addetto alla selezione del personale.

Sì, tutti i nostri tirocini sono pagati. Siamo convinti che i nostri tirocinanti vadano retribuiti adeguatamente per il contributo apportato alla nostra azienda e che l'esperienza lavorativa da noi offerta risulti per loro estremamente formativa.

Akamai offre una varietà di programmi per studenti universitari e neolaureati. Di seguito, viene riportato un breve riepilogo.

  • Tirocinio: ideale per gli studenti che cercano una prima esperienza lavorativa correlata al loro percorso di studio.
  • Cooperazione: ideale per gli studenti che desiderano unire l'apprendimento in classe con un'esperienza lavorativa pratica per un periodo di tempo più lungo.
  • Apprendistato: adatto per neolaureati e per chi desidera cambiare opportunità di carriera con programmi di formazione strutturati che uniscono l'apprendimento sul lavoro con un approccio pratico.
  • Programmi di rotazione del personale: perfetti per i neolaureati o per chi inizia il proprio percorso professionale e desidera conoscere i vari reparti o ruoli presenti nell'azienda.

Per ulteriori informazioni, è possibile accedere ai nostri programmi professionali e rivolti a chi inizia il proprio percorso lavorativo.

I tirocinanti possono partecipare a vari eventi in Akamai, tra cui una sessione di domande e risposte con i dirigenti senior di Akamai, workshop per lo sviluppo professionale che consentono di migliorare le proprie competenze e, ovviamente, eventi sociali per conoscere i propri colleghi!

Contattaci per dare impulso alla tua carriera

Unisciti alla nostra comunità di talenti

Mettiti in contatto con il nostro team globale di talenti per aggiornamenti su nuovi ruoli, eventi e molto altro.

Registrati per ricevere gli avvisi

Social media e Akamai

Unisciti alle nostre comunità sui social per scoprire di più sulla cultura del lavoro e sui dipendenti di Akamai.

LinkedIn
Instagram

Le nostre storie online

Scopri dai tuoi colleghi in tutto il mondo il motivo per cui considerano così gratificante lavorare in Akamai.

Guarda su YouTube