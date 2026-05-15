Inclusione e diversità
Per noi, inclusione significa rispetto reciproco, valorizzazione delle differenze e promozione della crescita. La diversità ci permette di valorizzare competenze ed esperienze pregresse uniche in modo tale che, insieme, siamo in grado di affrontare e risolvere le sfide globali.
Dal punto di vista dei dipendenti: "Che cosa rende Akamai un posto di lavoro inclusivo e cosmopolita?
Monitorate i nostri progressi
Ci impegniamo a rendere Akamai un ambiente di lavoro straordinario, in cui il nostro personale possa sentirsi coinvolto ed entusiasta. Dimostriamo il nostro impegno fornendo regolarmente i dati relativi al nostro personale in tutto il mondo.
Engagement
Per noi, coinvolgere la forza lavoro significa concederle la possibilità di far uso della propria creatività e resilienza. In qualità di azienda che mette al primo posto il personale, cerchiamo di offrire experience di crescita ad ogni individuo e alle parti interessate.
Gruppi di risorse per il personale (ERG)
I gruppi di risorse per il personale, o ERG, sono gruppi volontari guidati da dipendenti che hanno la missione condivisa di promuovere un ambiente di lavoro con un forte senso di comunità. Tutti i dipendenti sono invitati a far parte degli ERG. Al momento, Akamai è orgogliosa di accogliere otto ERG globali, che rappresentano complessivamente più di 2200 membri.
Premi e riconoscimenti per il nostro lavoro
Le organizzazioni di tutto il mondo riconoscono il nostro impegno nei confronti dei nostri dipendenti. Questi premi sono per noi fonte di ispirazione nel nostro impegno di creare un luogo di lavoro che accolga e celebri le diverse competenze e i background del nostro straordinario personale.
- Supporting Family Caregiving 2025
U.S. News & World Report
- Greatest Workplaces for Inclusion 2025
Newsweek & Plant-A Insights Group
- America’s Best Employers for Diversity 2025 Newsweek e Statista
- Excellence in DE&I 2025
RippleMatch
- Best Workplaces for Women 2025
Poland Great Places to Work
- Employers for Diversity 2024
Forbes America’s Best
- Gender Equality Index 2023
Bloomberg
- Great Place to work in Diversity, Equity, Inclusion & Belonging 2023
GPTW India
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Report ID&E locali
Akamai si impegna a promuovere un ambiente de lavoro inclusivo, come dimostrano le iniziative locali, tra cui le analisi sul divario retributivo, volte a favorire la trasparenza e un progresso continuo.