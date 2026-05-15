Siamo leader nell'inclusione in tutto ciò che facciamo: è la base del nostro team globale. Come valore fondamentale, l'inclusione rafforza la nostra diversità in termini di background, stili e prospettive, favorendo, al contempo, l'impegno nel raggiungere i nostri obiettivi. In Akamai, ogni voce viene ascoltata e tutti si sentono parte dell'azienda. Le nostre differenze e la nostra visione condivisa ci rendono più forti e connessi con clienti, partner e comunità.