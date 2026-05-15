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Inclusione, diversità e coinvolgimento

Desideriamo riplasmare il mondo dedicando il nostro impegno ai cambiamenti positivi.

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Perché parliamo di inclusione, diversità e coinvolgimento

Siamo leader nell'inclusione in tutto ciò che facciamo: è la base del nostro team globale. Come valore fondamentale, l'inclusione rafforza la nostra diversità in termini di background, stili e prospettive, favorendo, al contempo, l'impegno nel raggiungere i nostri obiettivi. In Akamai, ogni voce viene ascoltata e tutti si sentono parte dell'azienda. Le nostre differenze e la nostra visione condivisa ci rendono più forti e connessi con clienti, partner e comunità.

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Guardate il video (3:08)

Inclusione e diversità

Per noi, inclusione significa rispetto reciproco, valorizzazione delle differenze e promozione della crescita. La diversità ci permette di valorizzare competenze ed esperienze pregresse uniche in modo tale che, insieme, siamo in grado di affrontare e risolvere le sfide globali.

L'inclusività nell'assunzione

Utilizziamo descrizioni delle posizioni lavorative inclusive e ci affidiamo a comitati di selezione. I nostri programmi promuovono un'ampia gamma di gruppi STEM e formano talenti.

Responsabilità aziendale

Ci impegniamo ad agire in linea con i nostri valori fondamentali di responsabilità, comunità e fiducia per creare un impatto positivo.

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Rapporti sui salari

Conduciamo regolarmente rapporti sulla differenza retributiva e analisi sull'equità salariale del personale, considerando il genere su base globale e l'etnia e il genere negli Stati Uniti.

Leggi il rapporto sull'Irlanda

Monitorate i nostri progressi

Ci impegniamo a rendere Akamai un ambiente di lavoro straordinario, in cui il nostro personale possa sentirsi coinvolto ed entusiasta. Dimostriamo il nostro impegno fornendo regolarmente i dati relativi al nostro personale in tutto il mondo.

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Grafico globale della rappresentazione di genere

Engagement

Per noi, coinvolgere la forza lavoro significa concederle la possibilità di far uso della propria creatività e resilienza. In qualità di azienda che mette al primo posto il personale, cerchiamo di offrire experience di crescita ad ogni individuo e alle parti interessate.

Programmi di coinvolgimento

Programmi per il personale

I programmi per i dipendenti e le dipendenti di Akamai favoriscono il coinvolgimento: dal livello locale a quello globale, promuovono la partecipazione attiva di tutti i dipendenti, a cui offrono indistintamente una crescita personale, connessioni più solide e un engagement a livello di comunità.

Maggiori dettagli

Gruppi di risorse per il personale (ERG)

I gruppi di risorse per il personale, o ERG, sono gruppi volontari guidati da dipendenti che hanno la missione condivisa di promuovere un ambiente di lavoro con un forte senso di comunità. Tutti i dipendenti sono invitati a far parte degli ERG. Al momento, Akamai è orgogliosa di accogliere otto ERG globali, che rappresentano complessivamente più di 2200 membri.

Asian and Pacific Islander Circle (APIC)

Il circolo degli abitanti delle isole dell'area Asia-Pacifico celebra e onora il patrimonio di queste persone, promuovendo uno spazio sicuro e inclusivo.

IndUS

Riunisce i dipendenti e le dipendenti dell'Asia meridionale, apportando miglioramenti alla selezione, all'integrazione e allo sviluppo culturale.

In Reach logo

In Reach

Si concentra sul personale con disabilità fisiche e/o disturbi di salute mentale e sulle persone che li seguono.

Military Veterans

Mette in evidenza il contributo variegato e prezioso di chi ha prestato servizio nell'esercito e delle relative famiglie.

Akamai ERG Ohana logo

Ohana

Potenzia il talento delle diverse etnie in Akamai, con legami a contesti sociali di persone nere, di origina ispanica e latino-americana.

ERG Out at Akamai logo

Out@Akamai

Fornisce supporto, risorse e uno spazio sicuro per il personale LGBTQIA+ e chiunque appoggi tale comunità.

Parents@akamai logo

Parents@Akamai

Supporta le famiglie, promuovendo la crescita professionale e affrontando le sfide della genitorialità nel mondo del lavoro.

Akamai ERG Global Womens Forum

Women’s Forum

Promuove consapevolezza, condivide sfide, consigli ed esperienze e supporta l'avanzamento di carriera delle donne.

Premi e riconoscimenti per il nostro lavoro

Le organizzazioni di tutto il mondo riconoscono il nostro impegno nei confronti dei nostri dipendenti. Questi premi sono per noi fonte di ispirazione nel nostro impegno di creare un luogo di lavoro che accolga e celebri le diverse competenze e i background del nostro straordinario personale.

  • Supporting Family Caregiving 2025
    U.S. News & World Report
  • Greatest Workplaces for Inclusion 2025
    Newsweek & Plant-A Insights Group
  • America’s Best Employers for Diversity 2025 Newsweek e Statista
  • Excellence in DE&I 2025
    RippleMatch
  • Best Workplaces for Women 2025
    Poland Great Places to Work
  • Employers for Diversity 2024
    Forbes America’s Best
  • Gender Equality Index 2023
    Bloomberg
  • Great Place to work in Diversity, Equity, Inclusion & Belonging 2023
    GPTW India

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Report ID&E locali

Akamai si impegna a promuovere un ambiente de lavoro inclusivo, come dimostrano le iniziative locali, tra cui le analisi sul divario retributivo, volte a favorire la trasparenza e un progresso continuo.

Brasile

Dati semestrali sulla parità retributiva pubblicati in Brasile.

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Irlanda

Dati annuali sul divario retributivo di genere pubblicati in Irlanda.

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Israele

Dati annuali sul divario retributivo di genere pubblicati in Israele..

Leggi il rapporto (inglese)