Regolamento europeo sui servizi digitali o Digital Services Act (DSA)

Questa pagina fornisce informazioni rilevanti in merito al Regolamento 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea (UE) del 19 ottobre 2022 sul mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE ("Digital Services Act" o "DSA").

Punto di contatto DSA in AKAMAI

In conformità agli articoli 11 e 12 del DSA, le autorità degli Stati membri, la Commissione europea, il Comitato europeo per i servizi digitali e i destinatari del servizio possono indirizzare comunicazioni generali al punto di contatto designato in Akamai all'indirizzo DSA-compliance@akamai.com.

Per le autorità: incoraggiamo le autorità degli Stati membri, la Commissione europea e il Consiglio europeo per i servizi digitali a presentare gli ordini ai sensi degli articoli 9 e 10 del DSA utilizzando il presente MODULO di autorizzazione dedicato.

Questo modulo è destinato esclusivamente alle autorità. Le richieste effettuate da utenti o altre entità tramite questo modulo non saranno elaborate.

Eventuali comunicazioni dovranno essere scritte in inglese .

Per gli utenti/destinatari del servizio: singoli utenti o altre entità che desiderano segnalare contenuti ritenuti illeciti nell'UE dovranno attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

Segnalazione di contenuti illeciti

Per segnalare un abuso o un contenuto ritenuto illecito nell'UE, si consiglia vivamente di comunicare il proprio reclamo direttamente all'editore del contenuto. Si prega di notare che Akamai non esamina, non gestisce né controlla in altro modo i contenuti creati dai propri clienti quando fornisce i propri servizi. Richiedendo ad Akamai l'eliminazione di contenuti non si risolverà in modo permanente il problema della loro distribuzione dal punto di origine dei medesimi.

Per inoltrare o segnalare un abuso nell'ambito del DSA, si prega di compilare questo MODULO

AUP

Le nostre Policy di Utilizzo Accettabile (AUP) stabiliscono le linee guida per un uso accettabile dei prodotti e dei servizi di Akamai. A tutti gli utenti della rete, dei prodotti e dei servizi Akamai è richiesto di leggere le policy di utilizzo prima dell'uso.

Rapporto sulla trasparenza di Akamai

In conformità con l'articolo 15 del DSA, Akamai rispetta l'obbligo di pubblicare, ogni anno, un rapporto sulla trasparenza.

L'ultima versione del rapporto sulla trasparenza di Akamai, relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025, disponibile qui.

L'ultima versione del rapporto sulla trasparenza di Akamai, relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, disponibile qui.

Il rapporto sulla trasparenza di Akamai, relativo al periodo compreso tra il 17 febbraio 2024 e il 31 dicembre 2024, disponibile qui.