Soluzioni per la sicurezza

Proteggete le applicazioni che danno impulso al vostro business, ogni giorno e in ogni momento

Le ultime notizie sulla sicurezza

Blog

In che modo i bot basati sull'AI stanno riscrivendo le regole dell'editoria

Scoprite come Akamai può aiutarvi a proteggere, controllare e monetizzare i vostri contenuti mentre l'AI sta riplasmando il modo con cui gli utenti trovano le informazioni desiderate.

Blog

La gestione dei bot basati sull'AI e sugli LLM è diventata un problema business-critical: non si può sbagliare

Bot basati sull'AI, agenti e scraper LLM: tutti vogliono accedere ai vostri contenuti. Ecco come potete gestirli per aiutare, non ostacolare, le vostre attività aziendali.

Blog

Dalle VPN al modello Zero Trust: perché è ora di mettere da parte le VPN tradizionali

Leggete come l'approccio Zero Trust di Akamai elimina le vulnerabilità delle VPN e offre migliori livelli di performance e user experience, semplificando, al contempo, le operazioni aziendali.

Akamai sbaraglia le altre soluzioni WAAP: Visualizza dati

SecureIQLab ha verificato come le principali soluzioni WAAP nel cloud si difendono da più di 1360 minacce. Akamai ha vinto il confronto con AWS, Cloudflare e Microsoft.

Insieme, possiamo proteggere le brand experience dei vostri clienti

Tramite la scalabilità della nostra piattaforma globale e la visibilità delle minacce, possiamo prevenire, rilevare e mitigare le minacce informatiche in ambienti on-premise e cloud, in modo che voi possiate rafforzare la fiducia nel brand e realizzare la vostra visione.

Migliorate il vostro livello di sicurezza

Un'innovazione più rapida con una riduzione dei rischi per la sicurezza grazie ad un sistema di protezione in grado di evolversi più rapidamente delle minacce (o della vostra concorrenza).

Consentite ai vostri team addetti alla sicurezza di focalizzarsi sulle attività aziendali

Fate in modo che i vostri esperti di cybersecurity possano concentrarsi sui workflow più importanti, sapendo che le nostre soluzioni sono sempre al lavoro per mitigare gli incidenti.

Ottenete informazioni sulle nuove minacce

Sfruttate la nostra intelligence sulle minacce e la nostra tecnologia di mitigazione per prepararvi agli attacchi informatici che potrebbero colpire il vostro business.

Akamai si è aggiudicata il riconoscimento Customers’ Choice per il quinto anno consecutivo

"Akamai sbaraglia la concorrenza". - Senior Director of Technology, settore del retail

Prodotti di cybersecurity

App e API sicure

Proteggete i carichi di lavoro con un'efficace protezione delle applicazioni

API Security

Rilevate, monitorate e controllate tutte le API e le loro attività mediante le analisi in tempo reale per rispondere a minacce e violazioni.

App & API Protector

Proteggete le applicazioni e le API sull'edge con una soluzione per la sicurezza leader del settore.

Firewall for AI

Proteggete le app basate sull'AI con una sicurezza adattiva e multicloud per i modelli LLM.

Prolexic

Proteggete la vostra infrastruttura dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service).

Client-Side Protection & Compliance

Vi aiuta a raggiungere la conformità al PCI e a proteggere il vostro sito web dagli attacchi JavaScript.

Edge DNS

Akamai DNS protegge le infrastrutture del DNS on-premise, cloud e ibride, garantendo, al contempo, un elevato livello di disponibilità e performance.

Adozione del modello Zero Trust

Prevenite l'accesso ai dati o la diffusione di malware e ransomware

Akamai Guardicore Segmentation

Rilevate le violazioni e rafforzate i vostri sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.

Enterprise Application Access

Mitigate l'accesso a livello di rete e offrite un accesso granulare alle applicazioni in base alle identità e al contesto.

Secure Internet Access Enterprise

Rilevate e bloccate in modo proattivo attacchi di esfiltrazione dei dati, malware, ransomware e phishing.

Akamai MFA

Mitigate gli attacchi per il controllo degli account dei dipendenti con l'autenticazione multifattore anti-phishing basata sugli standard FIDO2.

Akamai Hunt

Individuate e mitigate i rischi alla sicurezza più elusivi con un servizio gestito di ricerca delle minacce.

Bloccate gli attacchi DDoS e al DNS

Proteggete i vostri siti e le vostre risorse dalle minacce alla sicurezza

DNS Posture Management

Rafforzate la sicurezza del DNS con una migliore visibilità, informazioni dettagliate sui rischi e assistenza con la mitigazione dei problemi.

Protezione dagli abusi e dai bot

Fermate l'abuso degli account, lo scraping elusivo e l'impersonificazione dei brand.

Bot Manager

Una gestione avanzata dei bot progettata per rilevare e mitigare gli avanzati bot dannosi, consentendo, al tempo stesso, l'accesso ai bot legittimi.

Brand Protector

Rilevate e mitigate gli attacchi di impersonificazione del brand come phishing e siti web fittizi.

Content Protector

Scoprite come impedire agli scraper di rubare i contenuti e ridurre i vostri tassi di conversione.

Assistenza attiva 24/7

Fate affidamento su un'assistenza continua per gli attacchi informatici

Managed Security Service

Gestione, monitoraggio e mitigazione della sicurezza. Un unico servizio completamente gestito.

Ottenete informazioni sugli ultimi vettori di attacco con Akamai Security Research

Un'analisi tempestiva dell'intelligence sulle minacce con utili istruzioni per aiutarvi a individuare gli attacchi e a rafforzare la vostra infrastruttura di sicurezza

Descrizione delle notifiche di minacce

Scoprite come si evolvono gli attacchi

Accedete agli strumenti di gestione delle minacce open source

