Dark background with blue code overlay

Encomi di Akamai

Riconoscimenti degli analisti

Akamai riconosciuta da Forrester come azienda leader nel settore delle soluzioni WAF

Akamai riceve eccellenti riscontri da parte dei clienti e ottiene i massimi punteggi nei seguenti criteri: visione, roadmap, flessibilità e trasparenza dei prezzi.

Scaricate il rapporto (disponibile solo in inglese)

IDC MarketScape Public Cloud IaaS 2025

Akamai è stata inserita nella categoria delle aziende più importanti.nel rapporto IDC MarketScape Public Cloud IaaS 2025.

Ulteriori informazioni

IDC MarketScape: i servizi di edge delivery a livello globale nel 2024

Akamai è stata nominata azienda leader nel rapporto IDC MarketScape sui servizi di edge delivery a livello globale per l'eccezionale livello di Akamai in termini di copertura globale, portata, performance e affidabilità.

Ulteriori informazioni
Kuppingercole logo black

Leadership Compass for Fraud Reduction Intelligence Platforms, 2023

Akamai è stata nominata azienda leader del settore e leader nelle categorie Mercato e Prodotto.

Ulteriori informazioni

KuppingerCole nomina Akamai azienda leader in quattro categorie relative alla sicurezza e alla gestione delle API

Scoprite perché Akamai API Security è stata nominata azienda leader nelle categorie Innovazione, Prodotto, Mercato e Valutazione complessiva in un nuovo rapporto.

Ulteriori informazioni

Akamai sbaraglia le altre soluzioni WAAP: Visualizza dati

SecureIQLab ha verificato come le principali soluzioni WAAP nel cloud si difendono da più di 1360 minacce. Akamai ha vinto il confronto con AWS, Cloudflare e Microsoft.

Scaricate il rapporto (disponibile solo in inglese)

Premi dei media

Publisher’s Choice Award API Security 2024 logo

Publisher’s Choice Award API Security 2024

Akamai API Security è stata insignita del riconoscimento Publisher’s Choice Award da Cyber Defense Magazine.

Ulteriori informazioni
Readers' Choice Awards 2020 Winner | Streaming Media Magazine

Streaming Media Readers’ Choice Awards 2020

L'Akamai Broadcast Operations Control Center (piattaforma di analisi/qualità dell'experience) e Adaptive Media Player (soluzione di riproduzione video/SDK) si aggiudicano il riconoscimento Streaming Media Readers’ Choice Awards.

Ulteriori informazioni
Readers' Choice Awards 2021 | Streaming Media Magazine

Streaming Media Readers’ Choice Awards 2021

L'Akamai Broadcast Operations Control Center si aggiudica il riconoscimento Streaming Media Readers’ Choice Award for Quality Control Monitoring Platform.

Ulteriori informazioni
2022 Readers' Choice Awards Streaming Media Magazine logo

Streaming Media Readers’ Choice Award 2022

L'Akamai Broadcast Operations Control Center si aggiudica il riconoscimento Streaming Media Readers’ Choice Award for Quality Control Monitoring Platform.

Ulteriori informazioni
CSO logo

I prodotti più interessanti da vedere alla RSA Conference 2023

Akamai Brand Protector è stato incluso dai CSO tra le soluzioni più interessanti della RSAC 2023.

Ulteriori informazioni
CRN logo

Le 20 soluzioni di cybersecurity più innovative del Black Hat 2023

Akamai API Security è stata inclusa tra le 20 soluzioni di cybersecurity più innovative del Black Hat 2023.

Ulteriori informazioni
CRN logo

Le 20 soluzioni di cybersecurity più innovative della RSAC 2023

Akamai Brand Protector inclusa da CRN tra i principali prodotti della RSAC 2023.

Ulteriori informazioni

Encomi aziendali

JUST capital

Akamai nominata tra le prime 100 aziende da JUST Capital

Just 100 valuta le performance delle più grandi società quotate negli Stati Uniti.

Ulteriori informazioni
Mass Technology Leadership Council

2020 Tech Top 50 Honoree for Company Culture

Aziende, persone e tecnologie che incarnano il meglio e i migliori.

Ulteriori informazioni
Washingtonian

Washingtonian Magazine dichiara Akamai uno dei 50 migliori posti in cui lavorare

Akamai è stata scelta sulla base di vari fattori, tra cui salari e benefit generosi, lavoro interessante e significativo ed eccellente equilibrio tra lavoro e vita privata.

Ulteriori informazioni
Poland Great Place to Work 2023

Great Place to Work Poland 2023

Akamai Poland si è classificata tra i 5 migliori posti di lavoro in Polonia nella categoria delle aziende con più di 500 dipendenti.

Ulteriori informazioni
Spain Great Place to Work 2023

Great Place to Work Spain 2023

Akamai ha ricevuto il riconoscimento Great Place to Work Spain 2023.

Ulteriori informazioni
Forbes Best Employers in Poland 2023

Best Employers 2023 di Forbes Poland

Akamai è stata inclusa nella classifica Best Employers 2023 di Forbes Poland, classificandosi all'11° posto tra le aziende del settore IT.

Ulteriori informazioni
U.S. News & World Report logo

Le migliori aziende in cui lavorare negli USA nel 2023-2024

Akamai è stata nominata una delle migliori aziende in cui lavorare negli USA tra 349 società che operano in 20 settori.

Ulteriori informazioni
National Academy of Television Arts & Sciences

Technology & Engineering Emmy® Award

L'eccellenza nella creatività ingegneristica per il lavoro svolto sulle reti per la distribuzione dei contenuti.

Ulteriori informazioni

Boston Globe, Great Place to Work, 2023

Akamai al 6° posto nella classifica dei migliori posti di lavoro del 2023 stilata dal Boston Globe.

Ulteriori informazioni

Boston Globe, Great Place to Work, 2024

Akamai si piazza nella classifica dei migliori posti di lavoro del 2024 stilata dal Boston Globe.

Ulteriori informazioni

Il Boston Globe tra i 23 migliori posti di lavoro eccellenti nei programmi di diversità, equità e inclusione (DEI)

Akamai è stata nominata eccellente nei programmi DEI tra i 23 migliori posti di lavoro.

Ulteriori informazioni